Ferran Torres recuerda su gol a Argentina en la final del Mundial: "Sentí la fuerza de todos los españoles"

El campeón del mundo con España en 2026 ha recordado, en El Hormiguero con Pablo Motos, su tanto a Argentina en la final, además de comentar cómo vivió esos complicados días durante el torneo: "Me dio por fallar alguna que otra ocasión y fui una persona muy criticada"

Ferran Torres ha sido el invitado en el día de hoy en El Hormiguero. El delantero de España ha acudido al programa presentado por Pablo Motos para analizar la actualidad que le rodea, como su etapa en el PSG con Luis Enrique, su momento en la Ligue 1. Además, el ex del Barcelona ha destacado la figura de su hermana Arantxa: "Es mi mayor apoyo, es también mi mayor amor-odio".

Sin embargo, Ferran Torres centró su espacio en recordar el gol de la final del Mundial, hablando de la figura de Iniesta: "Marcó el gol del Mundial de 2010, él dijo que cuando estaba a punto de chutar, él sintió que solo estaba él y el balón". El delantero del PSG confesó sus sensaciones en uno de los momentos más importantes de su carrera, dándole la segunda estrella a la selecciuón española, liderada por Luis de la Fuente.

Ferran Torres: "Pude sentir lo que sintió Iniesta en el gol del Mundial de 2010"

De esta manera, Ferran Torres recordó su gol en la final del Mundial: "Iniesta, cuando marcó el gol del Mundial de 2010, él dijo que cuando estaba a punto de chutar, él sintió que solo estaba él y el balón. Yo pude sentir lo que sintió él porque tuve la misma sensación: cuando estuve a punto de chutar escuché un silencio durante un segundo, y después de ese segundo me vi corriendo hacia el córner porque había marcado".

El campeón del mundo apuntó que le pegó "con todo lo que tenía. Si no hubiese sido la final del Mundial, ese balón se me hubiese ido al quinto anfiteatro. Durante el Mundial me dio por fallar alguna que otra ocasión y fui una persona muy criticada. Si algo he aprendido es que siempre que hablen de ti, ya sea para bien o para mal, significa que estás haciendo algo más grande de lo que ellos están haciendo. Eso me sirve de motivación".

Ferran Torres: "Ese gol no fue mío, sino de 47 millones de personas"

Además, Ferran Torres confiesa que "el destino estaba escrito y ese balón estaba hecho para mí. Cuando lo marqué fue un momento super eufórico y no fue un gol mío, sino un gol de 47 millones de personas". Sobre las críticas, el delantero comenta que "antes sí que me machacaba muchísimo cuando fallaba, pero ahora pienso en lo que tengo que hacer para no repetir ese error".

El delantero de España y del PSG añade que no insiste "ya en el error, me lo tomo como algo que forma parte del aprendizaje. Todos los goles que yo falle durante el Mundial construyeron el gol que yo marqué en la final. ¿Error? No, aprendizaje. Ese gol no lo cambio por ningún otro que pueda marcar en una final".

Ferran Torres no dudó en darle importancia a lo conseguido por esta España de Luis de la Fuente: "No somos conscientes de lo que hemos hecho. El fútbol, para bien o para mal, no para. Ahora llevamos 10 partidos de una nueva temporada. Va a tardar mucho tiempo en que nos demos cuenta de lo que hemos logrado. Nunca pensé que yo podría ser Iniesta o marcar un gol en una final de un Mundial".

Ferran Torres se emociona hablando de su hermana: "Es una demostración del verdadero amor"

Ferran Torres también quiso hablar sobre la figura de su hermana: "Es mi mayor apoyo. Es mi mayor amor. Pero también es mi mayor amor-odio. Eso es una demostración de lo que es el verdadero amor. Para mí, no todo tiene que ser bonito. Las discusiones también forman parte de fortalecer ese amor que sientes por alguien".

El futbolista de Foios afirmó que es "una persona muy sentimental, muy sensible. Altamente sensible a veces. Empatizo mucho. Siempre lo digo, todo lo que hago en la vida y todo lo que me gustaría que la gente hiciese, que fuera por amor a lo que haces. No todo es el amor sentimental hacia otra persona, también el que das por hacer algo".

Ferran Torres alaba a Luis Enrique: "Es muy fiel a lo suyo"

Sobre su etapa en el PSG, Ferran Torres, que viene de ver puerta, explicó lo siguiente: "Me está yendo bien y al final, los jugadores dependemos de cómo estamos en el campo, y rindiendo a buen nivel, los problemas disminuyen. Ahora estoy con la mudanza, que tengo que traer todo de Barcelona, aunque al único que no me puedo traer es a Pedri, que lo echo de menos. Me voy adaptando".

Ferran Torres alabó a Luis Enrique: "Creo que lo mejor que tiene es que es super natural, si te tiene que decir algo, bueno o malo, te lo dice y los futbolistas no estamos acostumbrados a tener, porque estamos acostumbrados a que nos regalen los oídos. Pero tanto como entrenador y persona es muy fiel a lo suyo y los suyos y eso dice mucho de él".

El delantero de Foios, que ya se rindió anteriormente a Luis Enrique, deja claro que "siempre lo he tenido como un padre futbolístico, ya lo dije antes de fichar por el PSG. Fue el primero que me dio la confianza en la Selección cuando estaba jugando menos y creo que es un entrenador que va a saber sacar mi máximo potencial".