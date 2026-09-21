Ferran Torres mete en serios 'problemas' a Luis Enrique en el PSG: "Está volando"

El exjugador del Barcelona ha empezado su andadura en Francia por todo lo alto, firmando seis goles en sus primeros siete partidos y provocando los elogios de jugadores como Vitinha o incluso del propio Luis Enrique, que se mete en un 'problema' con el rendimiento que está dando el internacional con España

Ferran Torres ha empezado la temporada de gran manera en el PSG. El ex del Barcelona está firmando el mejor arranque goleador de toda su carrera, con Luis Enrique al frente y testigo de las buenas noticias que está dejando el futbolista de Foios. El internacional con España ha firmado siete tantos en los primeros seis partidos con el conjunto francés, teniendo protagonismo tanto en la Ligue 1 como en la Champions League.

Por ello, Luis Enrique, tras la victoria del día de ayer ante el Olympique de Marsella, no dudó en deshacerse en elogios con Ferran Torres, afirmando, que está "en un estado de forma imparable, estamos muy contentos de tenerlo". El jugador volvió a ser suplente en el PSG, pero respondió con un nuevo gol para poner las tablas en el marcador, metiendo en serio problemas al técnico asturiano de cara a sus siguientes decisiones.

Luis Enrique se rinde a Ferran Torres: "Está imparable"

De esta manera, Luis Enrique valoró la victoria contra el Olympique de Marsella, la segunda de manera consecutiva en la Ligue 1. Tras ello, analizó la figura de Ferran Torres: "Está en una forma increíble. Es especialmente fuerte por dentro, siempre está haciendo desmarques. Cuando tienes centrocampistas como Vitinha, Beraldo, Fabián , Neves o Warren, con esa capacidad para dar pases… es una bendición".

En este sentido, el entrenador del PSG elogió a un jugador como Ferran Torres que ya conoce por su pasado en la selección española: "Está en un estado de forma excepcional, estamos muy contentos de tenerlo. Espero que siga así, ¡está imparable! Tenemos que esforzarnos al máximo para alcanzar ese nivel de eficiencia. Estamos muy contentos de tenerlo".

Ferran Torres le sigue dando alegrías al PSG

Luis Enrique no fue el único que alabó a Ferran Torres y el momento de forma, ya que Vitinha, uno de los fijops en el once del PSG, habló de esta manera sobre el campeón del mundo con España: "Espero que siga así. ¡Está volando! Tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar ese nivel de eficacia. Estamos muy felices de tenerle".

Por su parte, el propio Ferran Torres se pronunció tras el triunfo frente al Olympique de Marsella: "Estoy muy feliz. Solo quería ganar este partido para los aficionados, para nuestra afición, que no podía estar aquí. Esta victoria es para ellos. Solo recuerdo que Desire cogió el balón y yo hice el desmarque al espacio. Vi que el balón venía hacia mí y lo vi entrar. Lo celebré con mis compañeros, y fue un momento realmente muy bueno".

El mejor arranque goleador de la carrera de Ferran Torres

Ferran Torres ha firmado el mejor arranque goleador de su carrera, además de en la historia del PSG, igualando a Ibrahimovic. El delantero sueco alcanzó los siete goles en sus primeros seis partidos con el equipo francés; Neymar, por otro lado, se quedó en cinco. El ex del Barcelona lo ha hecho siendo suplente en dos encuentros, contra el Rennes y Olympique de Marsella, la última víctima del campeón del mundo con España.

Ferran Torres, con el que alucinan en Francia, mete en serios problemas a Luis Enrique, ya que la competencia con la delantera es fuerte para el de Foios, teniendo por delante a Khvicha Kvaratskhelia, Dembélé y Doué. Sin embargo, el técnico del PSG podría prescindir de uno de ellos para darle más minutos al ex del Barcelona, que ha vuelto a ser convocado por Luis de la Fuente para los siguientes partidos de la Selección.

Además, Ferran Torres, que se rindió a Luis Enrique, cuenta con su confianza en el PSG. El técnico fue clave en su fichaje por el conjunto parisino y por su decisión de salir del Barcelona en el pasado verano. Ahora, afronta una etapa en Francia que ha empezado por todo lo alto, derribando puertas y poniéndoselo difícil al entrenador asturiano.