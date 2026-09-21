El futbolista más rico que Cristiano Ronaldo y Messi busca equipo

A sus 28 años, Faiq Bolkiah no ha cumplido con las expectativas que había sobre él ya que llegó a pasar por la cantera del Southampton, Leicester City y del Chelsea. Ha acabado contrato con el Ratchaburi FC de Tailandia y espera propuestas para continuar su carrera deportiva

Hay futbolistas que no buscan el dinero y que juegan por el profundo amor que tienen por el deporte. Ese es el caso de Faiq Bolkiah el cual tiene una fortuna mayor que superestrellas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Sin embargo, el lograr dedicarse al fútbol profesional no es fácil ya que hacerse hueco no es sencillo. De hecho, a Faiq Bolkiah le está constando bastante trabajo ya que ahora mismo se encuentra en busca de un nuevo club para seguir con su carrera deportiva después de que haya terminado contrato con el Ratchaburi FC de Tailandia.

Faiq Bolkiah, el sobrino del sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah

Faiq Bolkian, es un extremo poco conocido en el mundo del fútbol, debido a que más allá de su paso por las canteras de Southampton, Leicester City y Chelsea apenas ha jugado o tenido minutos en la élite del fútbol europeo.

Este atacante, que ahora se encuentra sin equipo, es famoso por tener una fortuna inmensa ya que es sobrino del sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.

Esta familia se caracteriza por haber hecho su fortuna gracias a las reservas petroleras y a poseer un portafolio global de activos que incluye hoteles y propiedades en Londres, París y Nueva York. Se le atribuyen más de 7.000 vehículos y un Boeing 747 con interiores dorados valuado en unos 620 millones de dólares. El sultán acumula cerca de 30.000 millones, según Celebrity Net Worth.

Faiq Bolkiah es internacional por Brunéi con quien jugó un total de seis partidos, marcando un gol. Aunque tenía la opción de jugar por Estados Unidos, país donde nació y del que tiene ciudadanía, siempre se decantó por jugar con la camiseta de la selección de sus orígenes. También integró el equipo Sub 23 en los Juegos del Sudeste Asiático de 2015, una etapa formativa importante.

A pesar de ello, este jugador es conocido por haber pasado por algunas canteras importantes de equipos de la Premier League como el Southampton, el Leicester City y el Chelsea, siendo lo más destacado sus partidos jugados de la Youth League con el Leicester City en el año 2016.

Tras no rendir el el Leicester City, o más bien no cumplir con las expectativas, el bruneano se marchó al Maritimo de Portugal en donde pasó sin pena ni gloria ya que nunca entró en los planes de ningún entrenador, dando por cerrada esa etapa en el año 2021.

Desde entonces, Faiq Bolkiah lleva jugando en Tailandia, en donde se ha sentido futbolista, si bien es cierto que tampoco es que haya brillado demasiado ya que ni en el Chonburi FC ni en el Ratchaburi FC ha dado un gran nivel. Con el Chonburi FC jugó un total de 32 partidos en los que marcó 2 goles y dio 4 asistencias, mientras que en el Ratchaburi FC jugó sólo 23 partidos anotando 2 goles y dando 1 asistencia. Unas cifras bajas sin consideramos que es un delantero que estaba atravesando los, a priori, mejores años de su carrera deportiva.