Oso, el ex del Sevilla que en realidad se llama Joaquín, revela por qué nadie le llama así

El futbolista del Estrasburgo revela el motivo del apodo por el que se le conoce desde hace muchos años en el mundo del fútbol

Oso fue uno de los muchos jugadores que abandonó el Sevilla FC el pasado mercado de verano. El extremo hispanoargentino era una salida necesaria para arreglar las delicadas cuentas del club de Nervión, poniendo rumbo al Estrasburgo, club que forma parte del grupo que también posee el Chelsea. Ahora, como jugador del equipo francés, Oso ha desvelado el motivo de su apodo, puesto que prácticamente nadie conoce su verdadero nombre, Joaquín. El exsevillista detalla en una larga entrevista con DAZN cuándo se le puso el apodo de Oso y por qué no usa su apellido original ni su nombre, algo que le viene desde pequeño, hace ya muchos años.

Siendo todavía chico, aún en su Alicante natal, Oso jugaba en un club de fútbol donde el entrenador era su padre. Cuando el míster decía el nombre de "Joaquín" eran dos los chavales que buscaban al técnico para ver qué quería. Fue en el entretiempo de un partido cuando llegó el momento del cambio, ya que los 'Joaquines' se confundían tanto que casi le cuesta un gol en contra al equipo. Entonces, el propio padre del futbolista fue el que le puso el apodo de Oso, ya que a él le llamaban de ese modo cuando era joven, solucionando así el problema de que hubiese más de un Joaquín en el equipo. "A mí al principio no me gustaba mucho, pero al resto les hizo mucha gracia, porque éramos niños", confiesa ahora Oso, quien reconoce que en Francia la gente le pregunta si Oso es su nombre "de verdad".

"Le fui cogiendo el gusto... Es un apodo que llama la atención y poco a poco me fue buscando... Ya no es que no me llamen por mi nombre de verdad, es que la gente no saben que me llamo Joaquín", añade el jugador del Estrasburgo.

Ya con ese sobrenombre, el exfutbolista del Sevilla fue ganándose un nombre en el mundo del fútbol, llamando la atención de ojeadores de varios clubes, siendo entonces cuando el equipo de Nervión se cruzó en su camino. El resto es de sobra conocido, habiéndose convertido en uno de los canteranos más notables de los últimos años y uno de los grandes traspasos del pasado mercado estival, ya que dejó 10 millones de euros en las arcas del club. Un alivio económico pero un palo deportivo, como lo catalogó Luis García Plaza. Además, próximamente debutará con la selección argentina absoluta.