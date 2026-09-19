Szczesny, ante su particular revancha en el Sánchez-Pizjuán

El portero polaco se disputará la titularidad con Dominik Livakovic, aunque ninguno de los dos tiene buenos recuerdos de sus visitas a Nervión

A Szczesny no le ha ido nada bien en sus visitas al Ramón Sánchez-PizjuánImago

El FC Barcelona visita el Ramón Sánchez-Pizjuán como líder en solitario de Primera y con pleno de victorias, aunque el Sevilla FC, también en buena forma, no se lo pondrá fácil. Tienen a su favor los nervionenses que Hansi Flick no podrá contar con Joan García, su portero titular, que se lesionó levemente ante el Racing de Santander en la rodilla y también es baja para la convocatoria de la Liga de Naciones con la Selección.

Wojciech Szczęsny dejó dudas con su actuación ante el equipo cántabro, con un clamoroso error en el segundo gol del Racing, por lo que el técnico alemán podría plantearse darle una oportunidad al croata Dominik Livakovic, pese a que el discurso de Flick siempre ha sido de apoyo absoluto al guardameta polaco. Juegue quien juegue, lo cierto es que el estadio sevillista no trae buenos recuerdos para ninguno de los dos.

Noche para olvidar de Szczęsny en el Sánchez-Pizjuán

La última vez que el Barça visitó Nervión se llevó una goleada (4-1) del Sevilla que por entonces entrenaba Matías Almeyda. Ese encuentro estuvo bajo palos Szczesny, que suplía también la baja de Joan García. Alexis Sánchez, Isaac Romero, Carmona y Akor Adams perforaron la portería del cancerbero polaco, cuya actuación evitó una goleada aún mayor. Por eso, el encuentro de este sábado tendrá sabor a revancha para Szczęsny, que también tuvo una mala experiencia en el templo sevillista en 2023.

Vistiendo la camiseta de la Juventus de Turín, el polaco vio cómo su equipo se quedaba sin disputar una final europea tras perder 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Vlahovic puso por delante a los bianconeri, pero Suso empató y Bryan Gil marcó en la prórroga el tanto de la victoria que llevó a los sevillistas a la final de la Europa League ante la Roma en Budapest.

Livaković también tuvo pesadillas en Nervión

Dominik Livaković ha jugado dos veces en el Ramón Sánchez-Pizjuán y las dos son de infausto recuerdo para el cancerbero croata, que disputó ambos encuentros vistiendo la camiseta del Dinamo de Zagreb, club en el que se consagró.

La primera vez de Livaković en Nervión fue en la temporada 2016/17, cuando Vietto, Escudero, Nzonzi y Ben Yedder certificaron una goleada (4-0) sevillista ante el conjunto croata. Varias temporadas después, el Dinamo de Zagreb volvió a visitar el estadio del Sevilla en dieciseisavos de final de la Europa League, llevándose un 3-1, con goles de Rakitic, Ocampos y Martial, a su país.