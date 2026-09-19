Raphinha señala al Atlético de Madrid en el 'caso Julián Álvarez' y admite una oferta "muy tentadora" para dejar el Barcelona

El brasileño repasó la actualidad azulgrana y la suya personal, desde el récord que le ha arrebatado a Messi hasta su "injusta" ausencia en el Balón de Oro, pasando por una propuesta millonaria de Arabia Saudí

Los números de Raphinha en este arranque de temporada son espectaculares. Pichichi de LaLiga con nueve goles en seis jornadas, su cuenta total se eleva a nueve tantos tras el doblete firmado ante el Feyenoord en el estreno del FC Barcelona en la Champions. Pero el brasileño responde tajante cuando le cuestionan si le está sorprendiendo su excelente rendimiento: "No".

"Esperaba empezar bien la temporada. Son números que pueden asustar pero, por el trabajo que hago, sabía que podía empezar bien", ha asegurado en RAC1 el extremo, reconvertido a delantero, quien ha confesado al respecto que nunca antes en su carrera había actuado como ''9' de forma recurrente, como lo está utilizando este curso Hansi Flick.

Una posición que desconocía y con la que ha superado a Messi

"No, nunca. Igual he jugado alguna vez de forma puntual o en algún entrenamiento, pero nunca de forma tan seguida. De esto, sí estoy sorprendido. No me imaginaría jugando tan cómodo en esta posición. A veces los centrales te pegan algunos palos... Yo ocuparé la posición que me pida el míster. Me intento adaptar a la posición que sea. Para estar en el campo, debo tener esta mentalidad. Si pensase en jugar en mi posición de origen, extremo derecho, no jugaría por ejemplo. Me tengo que adaptar a todo. No me acuerdo de haber entrenado de '9' antes del partido con el Basilea (en pretemporada) y allí me dijo el míster que jugaría de '9' y durante el encuentro pasaría a extremo. Antes de empezar LaLiga me preguntó si estaba cómodo o ponía a Gordon delante y le dije que estaba bien. Es cierto que al inicio tenía dudas de ocupar esa posición", explicó.

En esta nueva versión como delantero, con la que suma además tres asistencias, el ex del Leeds United está presentando mejores números que Messi en el arranque de la 12/13, en la que el argentino estableció un récord de once contribuciones de gol en siete encuentros (10 tantos y un pase decisivo). "Me parece una locura. Superar los números del mejor de la historia. Pero es un jugador que no admite comparación. Yo creo que estoy en el mejor momento mi carrera", señaló al respecto el internacional canarinho.

El 'caso Julián Álvarez': "No entiendo lo que ha hecho el Atlético"

Su situación, no obstante, podría haber cambiado de haberse producido el fichaje de Julián Álvarez, sobre el que el propio Raphinha se mojó para señalar directamente al Atlético de Madrid. "Él ha dejado muchas veces claro que quería salir, que quería juntarse aquí con nosotros. No entiendo lo que ha hecho el Atlético porque si tú estás incómodo en un sitio, las cosas difícilmente te salen bien. Pueden salir bien, no estoy diciendo que van a salir mal ahí. Pero cuando no estás cómodo, es muy difícil que puedas estar con la cabeza tranquila para trabajar", destacó.

Pide el Balón de Oro para Lamine Yamal y se queja por Pedri

Además, el de Porto Alegre tampoco tuvo reparos en admitir que le ha sorprendido su ausencia en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro. "No me sabe mal, pero yo creo que es injusto. No solo por mí, por Pedri también. Creo que también tenía que estar ahí", resaltó, para hacer campaña seguidamente por su compañero Lamine Yamal: "Tiene buenos números, tiene títulos en el club y ha ganado un Mundial. La gente paga lo que sea para ver a Lamine en el campo, yo también lo pagaría. Tiene que ganar sí o sí. No hay otra. Si es un premio justo, sería para Lamine. ¿Mbappé? Mi Balón de Oro es Lamine. Cuando era pequeño me brillaban los ojos al ver a Ronaldinho jugar y es lo que pasa con Lamine. Te da mucha magia en el campo, te da goles, te da asistencias, te da títulos. Creo que es suficiente", remarcó.

Sus objetivos y el papel clave de Hansi Flick

Como objetivo de cara a esta 26/27, por su parte, Raphinha asegura que desea "ganar la Champions y otra Liga". "Sería lo mejor que podría vivir en este club y, si seguimos así, tenemos todo para llegar", añadió, insistiendo por otro lado en elogiar la figura de Hansi Flick: "Cambió mi situación en el club. Tras la Copa América estaba decidida mi salida y él me cambió por completo".Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato. Ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio", afirmó.

La oferta de Arabia Saudí y los contactos para su renovación con el FC Barcelona

Con contrato en 2028, ahora su horizonte es otro y desea echar raíces en el Camp Nou, revelando que ya se han dado los primeros pasos para su renovación. "Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato. Ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio. Hemos hablado un poco. Nada oficial, pero hemos empezado algunas conversaciones", explicó.

El pasado verano, como él mismo admitió, tuvo sobra la mesa una importante oferta económica procedente de Arabia Saudí. Pero para el brasileño, en este momento de su carrera, el dinero no lo es todo. "Ha llegado una oferta muy buena para mí y mi familia, que nos cambiaría la vida. Fueron números muy tentadores. Pero si el club me quiere aquí, veo que puedo dar mucho más para el club y mi voluntad es quedarme aquí hasta donde pueda. El Barça se ha vuelto el club de mi vida. Soy un aficionado más", sentenció.