Raphinha tiene claro su futuro en el Barça: "Quiero terminar mi carrera aqui"

Raphinha atraviesa un momento dulce en el Barça. Recién nombrado primer capitán por Hansi Flick y máximo goleador de LaLiga, el brasileño ha adelantado algo sobre su futuro, en Tu Dirás, y ha dejado claro que quiere seguir muchos años de azulgrana

Raphinha atraviesa uno de los momentos más importantes desde su llegada al Barcelona. El brasileño ha ganado peso en el vestuario hasta el punto de llegar a convertirse en el primer capitán elegido por Hansi Flick y, además está respondiendo sobre el césped de una forma espectacular y protagonista. Ahora, también ha dejado claro que quiere y segura que su futuro pasará por el Camp Nou.

El extremo es el protagonista de una entrevista que Tu diràs, de RAC 1, emitirá en la televisión hoy a las 22:30. En el avance publicado por la emisora catalana ya se ha podido conocer una de las respuestas más esperadas: su disposición a ampliar el contrato que actualmente le vincula con el Barça hasta 2028. Y Raphinha no se ha escondido. "Sí, pienso renovar", aseguró el brasileño.Pero fue más allá y dejó abierta incluso la puerta a terminar su carrera en Barcelona. "Cuando renové mi contrato, lo hice hasta 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría pero, tal como he empezado la temporada, me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato y ojalá acabar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio".

Deco ya había avisado

Estas palabras del jugador del Barcelona, llegan después de que Deco reconociera la semana pasada, también en RAC 1, que el Barcelona está pendiente de la situación contractual del jugador. El director deportivo azulgrana destacó la evolución del extremo dentro del club y explicó que su continuidad dependerá también del equilibrio salarial y de la meritocracia dentro de la plantilla. "Es feliz aquí y eso es importante", señaló Deco, antes de dejar claro que el Barça quiere estar atento para evitar que las renovaciones de sus jugadores lleguen por sorpresa.

De capitán a goleador

El momento que atraviesa el brasileño ayuda a entender su deseo de continuar en Barcelona. Flick le ha otorgado la responsabilidad de llevar el brazalete y Raphinha está respondiendo esa confianza en forma de goles. Actualmente es el máximo goleador de LaLiga, con nueve tantos, dos más que Lamine Yamal y Kylian Mbappé. En la Champions League también ha dejado su sello con un doblete ante el Feyenoord.

A sus 29 años, el brasileño parece haber encontrado su sitio en el Barça. Y si depende de sus propias palabras, no tiene ninguna prisa por buscarlo en otro lugar. Su idea, ahora mismo, es seguir escribiendo su historia de azulgrana y, si puede ser, hacerlo hasta el último capítulo.