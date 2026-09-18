El Barça le cierra la puerta a Revolut por una razón que tiene nombre y apellido: Luis Figo

El Barça ha cerrado la puerta a Revolut como posible socio financiero después de que el banco utilizara a Luis Figo como imagen de una de sus campañas. 26 años después de su marcha al Real Madrid, el portugués vuelve a cruzarse en el camino azulgrana

Parece que el Barcelona tiene una herida que todavía no ha cicatrizado del todo. Su nombre es, Luis Figo. Más de dos décadas después de su polémico salto al Real Madrid, el portugués continúa siendo una figura incómoda para una gran parte del entorno azulgrana. Tanto que su rostro puede acabar condicionando incluso un acuerdo comercial.

El Barça ha decidido descartar cualquier acuerdo con Revolut, una de las entidades que había llamado a la puerta del club para convertirse en su socio financiero. El motivo no estaría solo relacionado con las condiciones de la operación, también la entidad bancaria lanzó una campaña publicitaria protagonizada precisamente por Figo, algo que no ha gustado en la planta noble del Camp Nou. La información, adelantada por Catalunya Ràdio deja claro que aquel verano del 2000 toda sigue presente en el corazón catalán.

El fichaje que todavía escuece

Ahora, Revolut ha vuelto a poner al portugués en el centro de atención de una campaña en la que el exfutbolista habla sobre cambiar de banco y utiliza una frase especialmente llamativa: "El dinero importa". Una campaña publicitaria que terminó alejando a la compañía del Barcelona.

Según fuentes del club, Revolut había presentado una propuesta económica interesante y los contactos se produjeron antes del verano, en un momento en el que las relaciones entre el Barça y La Caixa atravesaban un periodo de incertidumbre. Pero la negociación comenzó a complicarse por otro motivo. El Barcelona no buscaba únicamente un patrocinador, sino también un socio que pudiera asumir una relación financiera más amplia, desde las líneas de crédito hasta la gestión de las nóminas. Y aquí fue cuando las conversaciones empezaron a tomar caminos diferentes.

El Barça vuelve a mirar a La Caixa

Mientras Revolut se alejaba, las conversaciones entre el Barcelona y La Caixa han vuelto a tomar fuerza. El vínculo entre ambas entidades permanece en el aire desde finales del verano de 2025, aunque durante años La Caixa ha sido uno de los principales socios comerciales del club. La cantidad que habría aportado anualmente se situaría, según fuentes conocedoras de la negociación, entre los 6 y 7 millones de euros, dependiendo de diferentes variables y objetivos deportivos. La implicación del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, habría resultado determinante para intentar reconducir las conversaciones.

Esto deja a un Barcelona con una curiosa paradoja: una alternativa económica que llegó con fuerza terminó perdiendo opciones después de asociarse publicitariamente con uno de los futbolistas cuyo nombre más incomoda al barcelonismo. Y eso que Revolut no es precisamente un actor menor. El neobanco británico supera ya los siete millones de clientes en España y mantiene un fuerte crecimiento, especialmente entre los usuarios de 25 a 34 años.

No es la primera propuesta que se queda fuera

En el Camp Nou no todas las ofertas que llegan terminan convirtiéndose en acuerdos. El club recuerda, por ejemplo, que antes de cerrar el acuerdo con Spotify para convertirse en patrocinador principal de la camiseta se estudiaron otras alternativas. Incluso algunas propuestas habrían superado económicamente la cantidad finalmente acordada con la compañía musical, situada en torno a los 60 millones de euros anuales. También apareció en escena Polkadot, compañía estadounidense vinculada al mundo de las criptomonedas.

Y hubo propuestas todavía más llamativas. El Barça llegó a estudiar el interés de una marca de crema para masajes que utilizaba un principio activo derivado del cannabis y que ofrecía alrededor de un millón de euros por temporada para aparecer en la camiseta de entrenamiento. El club incluso consultó a sus servicios médicos antes de tomar una decisión. Finalmente, aquella operación tampoco salió adelante.