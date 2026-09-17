Sergio Canales, jugador del Racing del Santander, flipa con el cambio en el Barcelona de Flick: "Es una locura"

El jugador del Racing del Santander, en la previa del encuentro ante el Barcelona en el Camp Nou, analizó el arranque de temporada de los de Hansi Flick, elogiando la plantilla: "Tienen jugadores de una calidad que todos vemos"

Sergio Canales ha sufrido su primera gran derrota con el Racing de Santander. El centrocampista, que está siendo titular para José Alberto López, empezó de inicio en el encuentro del miércoles ante el Barcelona en el Camp Nou, que acabó con un contundente resultado de 7-2 a favor de los de Hansi Flick. Antes del comienzo del choque, el ex del Real Betis no tuvo dudas en elogiar el cambio del conjunto azulgrana esta temporada.

El Barcelona no dio opción al Racing de Santander en su visita al Camp Nou. Los de Hansi Flick solo tardaron ocho minutos en dar el primer golpe abriendo el marcador, con el tanto de Joao Cancelo. Raphinha aumentó la ventaja y Gabriel Jesús y Lamine se unieron a la goleada. Pese a los dos tantos de los de José Alberto López, la superioridad de los azulgranas era total, por lo que Sergio Canales alabó el estado de forma.

José Alberto López, sobre el Barcelona: "Vamos a ver si soportan y aguantan el ritmo"

Por un lado, José Alberto López valoró, tras el partido contra el Barcelona, el nivel de los rivales en LaLiga EA Sports: "Veo grandes rivales en la Liga. Evidentemente, el Madrid es un superequipo que también está en un muy buen momento. El Atlético es un equipo competitivo que se está armando y que va a estar arriba seguro. Creo que va a tener rivales. Está claro que el ritmo que imponen es muy alto y muy difícil de seguir".

Además, el técnico del Racing de Santander añadió que "lo que está claro es que el Barça está mostrando en todos los partidos un nivel impresionante. Sabemos cómo es la exigencia que tienen este tipo de clubes cuando empiece la Champions, cuando tengan tres partidos entre semana. Vamos a ver si soportan el ritmo, aguantan el ritmo y yo creo que ese es el verdadero reto que tienen por delante".

Sergio Canales alucina con el Barcelona: "Es una identidad muy clara"

Por su parte, Sergio Canales atendió a DAZN para valorar, en la previa del partido contra el Barcelona en el Camp Nou, el cambio que ha dado el equipo de Hansi Flick y su superioridad y nivel en este arranque de temporada: "Este Barça es una locura. Lo tiene todo, a todos los niveles y en todas las fases del campo: presión alta, bloque medio, con la línea adelantada... Tienen jugadores de una calidad que todos vemos".

En este sentido, el futbolista del Racing de Santander, que jugó los 90 minutos en esta sexta jornada de LaLiga EA Sports, reconoció la clara identidad que muestra el Barcelona de Hansi Flick: "Es muy sencillo definir a este Barça, porque es una identidad muy clara. Cada partido es calcado. El típico regate de Messi que siempre se va para dentro, pero se te va... Pues esto es lo mismo".

Sergio Canales, pendiente del Celta de Vigo

El Racing de Santander busca dejar atrás cuanto antes la dura derrota ante el Barcelona en el Camo Nou. Por ello, el próximo reto para el equipo dirigido por José Alberto López es la visita al Celta de Vigo en Balaídos. Los de Claudio Giráldez, por su parte, siguen sin conocer la victoria en este arranque de competición, tampoco en la UEFA Europa League, dónde perdieron el pasado miércoles en su estreno contra el Omonia, en Chipre.

De esta manera, el Racing de Santander quiere aprovechar para dar un golpe sobre la mesa en LaLiga EA Sports. Una victoria en Balaídos supodría irse con buenas sensaciones al inminente parón de selecciones. Además, los de José Alberto López podrían sumar su tercer triunfo esta campaña en Primera División, tras los tres puntos conseguidos ante el Alavés y Elche, ambos ante su afición en El Sardinero.