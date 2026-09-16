Barcelona - Racing de Santander: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Hansi Flick recibe en el día de hoy al de José Alberto López en el Camp Nou, en el choque correspondiente a la jornada seis del campeonato doméstico

Barcelona y Racing de Santander se ven las caras hoy en el Camp Nou, a partir de las 21:30. Los de Hansi Flick llegan como líderes absolutos de la clasificación de LaLiga EA Sports al haber ganado sus cinco partidos hasta la fecha. Por otro lado, el recién ascendido como el conjunto de José Alberto López llega al feudo azulgrana tras vencer al Alavés en El Sardinero, por lo que intentarán dar la sorpresa llevándose los tres puntos.

De esta manera, Hansi Flick espera la evolución de Gerard Martín, que hizo saltar las alarmas con su cambio el pasado domingo ante el Levante, en el Ciutat de Valencia. Además de ello, el técnico del Barcelona cuenta con las ausencias de Frenkie de Jong y Roony Bardghji. Por otro lado, José Alberto López tiene los descartes de André Almeida, por la tarjeta roja que vio contra el Alavés y Andrés Martín, por lesión, y la duda de Eriksson.

El Barcelona busca prolongar las buenas noticias

El Barcelona llega a la sexta jornada de LaLiga en una racha formidable. Seis victorias en seis partidos de los de Hansi Flick en este arranque de temporada, entre lo disputado en el campeonato doméstico y también en Champions League, con el contundente triunfo frente al Feyenoord por 5-1. Tras ello, el conjunto azulgrana pretender prolongar las buenas noticias que le está dando el comienzo del curso, con los fichajes en forma.

Hansi Flick cuenta con, prácticamente, su plantilla al completo, en la que puede disponer de los nuevos fichajes que ha llegado en forma, con un Rodri Hernández que se ha hecho con un hueco en el once titular. Además, Adeyemi y Gordon están respondiendo en la parcela ofensiva a la confianza del técnico del Barcelona, que tiene mañana la oportunidad de conseguir tres puntos de nuevo para la clasificación de LaLiga.

¿A qué hora se juega el partido? Barcelona - Racing de Santander

El horario fijado para el Barcelona - Racing de Santander de la sexta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 21:30 en horario peninsular y 20:30 en Canarias, de este miércoles 16 de septiembre.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Barcelona - Racing de Santander

El encuentro entre el Barcelona y Racing de Santander se podrá seguir en directo, en televisión, a través de DAZN LaLiga, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

Barcelona No Iniciado - R. Santander

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Barcelona - Racing de Santander

Además, el Barcelona - Racing de Santander podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Camp Nou desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Hansi Flick y el de José Alberto López, que viene de ganar al Alavés en El Sardinero.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Barcelona - Racing de Santander, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el choque del Camp Nou. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Hansi Flick y José Alberto López, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Barcelona y Racing de Santander

Barcelona: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Christensen, Cancelo, Dani Olmo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Racing de Santander: Agirrezabala, Mantilla, Belocian, Pedro Felipe, Salinas, Iván Martín, Prati, Luque, Sergio Canales, Iñigo Vicente, Zabiri.