Elche 2-3 Real Madrid: Carlos Espí salva a Mourinho

El conjunto blanco volvió a dejar dudas en el Martínez Valero. Firmó un buen primer tiempo y al descanso parecía tenerlo controlado con el 0-2, pero dejó que su rival se le subiese a las barbas y lograse el empate en el segundo tiempo, siendo el ex delantero del Levante de nuevo el salvador sobre la bocina

El Real Madrid tuvo que sufrir de lo lindo para llevarse los tres puntos del Martínez Valero y seguir metiendo presión al FC Barcelona. Tras un buen primer tiempo, los blancos volvieron a caer en la relajación tras el descanso y el Elche lo aprovechó para igualar el choque. Pero sobre la bocina, Carlos Espí se erigió en salvador de su equipo con un tanto que salva del agobio a Mourinho, aunque no debe esconder la mala segunda mitad de su equipo.

El conjunto blanco salió con toda la cuerda dada y muy pronto comenzó a acumular claras llegadas sobre el portal de un Elche que lejos de atrincherarse trataba de ser valiente para presionar arriba. Pero el equipo de Mourinho se mostró solidario en el esfuerzo para oponer el mismo trabajo que su rival. E igualada esa faceta, dio rienda suelta a una artillería letal con espacios.

Así, en apenas dos minutos, Dituro llegaba antes que Mbappé en boca de gol tras un centro raso de Valverde que Redondo tocó lo justo y Vinicius se apresuraba al disparar en el interior del área tras un pase de Güler. Acto seguido, el propio brasileño pediría penalti por una mano de Buba Sangaré. Y aunque entre medias Tete Morente no anduvo lejos del gol con un disparo cruzado y también fue peligroso el de Osorio a la media vuelta, el arsenal blanco no se detuvo y acabó encontrando premio.

Dos goles del Real Madrid en ocho minutos

Primero lo intentó a balón parado Huijsen con un cabezazo centrado. Y la lata la acabó abriendo de falta directa Arda Güler a los 25 minutos. El lanzamiento del turco e estrelló en la cepa del palo, se paseó hacia el lado contrario y se coló por detrás de Dituro, que acabó metiéndola en su portería. Y solo ocho minutos después, el segundo. Mbappé remató de primeras un centro raso de Diomande tras el pase al espacio de Valverde y firmó su séptimo tanto en seis jornadas.

Aún pudo llegar el tercero antes del descanso, pero Vinicius no aprovechó la dejada de Mbappé y Güler no llegó al rechace de Dituro tras el disparo cruzado del brasileño. Sí besó la red poco después otro remate de Mbappé en el mano a mano ante el meta loca, pero el francés había partido en fuera de juego.

Tras el paso por vestuarios, el Elche dio un paso al frente para tener más el balón y merodear sobre la meta de Courtois, aunque sin peligro real. Algún centro, algún disparo lejano... Más ímpetu que otra cosa que el Real Madrid supo controlar inicialmente, aunque peligrosamente comenzó a dejar más y más la iniciativa a su rival, como sucedió en el último choque ante el Rayo Vallecano.

Del empate del Elche al gol de Carlos Espí

Así, amasando cada vez más balón, siguió llegando el equipo dirigido por Martín Anselmi, con un chut cruzado de Martím Neto u otro potente y desviado de Tete Morente. Volvió a caer el cuadro blanco en un error ya visto esta campaña, aunque Vinicius pudo sentenciar en una ocasión en la que le pegó muy mal, marchándose poco después sustituido entre los pitos del Martínez Valero. Y tanto se empeñaron los de Mourinho en abrirle la puerta a su rival que éste acabó por aceptar la invitación y se metió en el partido con gran cabezazo de Osorio a centro de Cepeda.

Se lo merecía el Elche. Y también fue justo el tanto del empate, obra de Fer Niño con un disparo cruzado desde el interior del área tras un error de Cucurella. Pero los franjiverdes se vinieron arriba y quizás pecaron de valentía. Se lanzaron a por el tercero y lo que llegó fue la contra madridista. Bellingham metió un gran pase en carrera sobre Mbappé, el francés aguantó y se la regaló a Carlos Espí, salvador sobre la bocina, como ya sucediera ante el Espanyol.

Ficha técnica:

Elche: Dituro; Germán Valera (Lemar 57'), Buba Sangaré (Rubén Sánchez 67'), Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente (Josan 79'), Aguado (Cepeda 57'), Gonzalo Villar, Martím Neto (Fer Niño 67'); y Osorio.

Real Madrid: Courtois; Trent (Carlos Espí 86'), Konaté, Huijsen, Cucurella; Fede Valverde, Tchouaméni (Endrick 86'); Arda Güler (Bellingham 67'), Diomande (Dumfries 91'), Vinicius (Brahim 67') y Mbappé.

Árbitro: Jesús Gil (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Aguado, Cepeda, Josan y Gonzalo Villar, así como a los visitantes Diomande y Konaté.

Goles: 0-1 (25') Dituro, en propia puerta; 0-2 (33') Mbappé; 1-2 (71') Osorio; 2-2 (83') Fer Niño; 2-3 (91') Carlos Espí.

Incidencias: Encuentro de la 6ª jornada de LaLiga disputado en el Estadio Martínez Valero.