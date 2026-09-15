Javier Tebas lanza un 'dardo' al Real Madrid por la campaña de Lamine Yamal al Balón de Oro: "Otros cuando no ganan no van"

El presidente de LaLiga se moja sobre la elección del mejor jugador del mundo y defiende a su favorito, al tiempo que concede nulas opciones a España de albergar la final del Mundial 2030 si Infantino sigue al frente de la FIFA

La batalla por el Balón de Oro que se entregará el próximo es de octubre tiene dos grandes adversarios en LaLiga. Tanto Lamine Yamal como Kylian Mbappé han reconocido que se lo merecen más que nadie. El crack del Real Madrid aseguró de forma tajante que "ningún jugador" fue "mejor" que él durante la pasada temporada. A lo que la estrella del FC Barcelona respondió: "El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año".

Cada cual realiza su campaña y sobre ello se ha mojado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que aprovechó para lanzar un 'dardo' al club blanco por no haber acudido a la ceremonia del entrega del Balón de Oro en 2024, cuando en lugar de Vinicius el ganador fue finalmente Rodri. "Cada uno hace la campaña como puede, otros cuando no salen no van, o cuando ya saben que no están. Lamine Yamal sabe cómo ha jugado. Puede decir que ha sido el mejor jugador, porque ha sido un súper jugador. Yo creo que será Rodri, pero está a un súper nivel. Creo que es importante que los jugadores sepan valorar el nivel en el que están. A mí no me molesta", señaló, aunque cree que el extremo se aventuró demasiado al compararse con Messi, Cristiano o Maradona: "Le queda, pero creo que los años que tiene ahora Lamine, cuando Messi ya era un crack, Cristiano ya era un crack y Maradona también era un crack, con 19 años se puede comparar. Ya veremos si el año que viene o dentro de cinco puede decir lo mismo. Con los años que tiene se puede comparar".

En cualquier caso, el favorito para el presidente de la patronal de clubes sigue siendo el citado Rodri, nuevo jugador culé tras decir 'no' a Mourinho. "Creo que Rodri debería ganar otra vez. Es difícil, porque ha estado lesionado mucha parte del año, pero creo que con lo que ha hecho en el Mundial y un poco antes, para mí se lo vuelve a merecer. ¿Si el Barça se decanta por Lamine? Habrá que preguntárselo al Barça, yo no lo sé", zanjó.

Pesimista con la final del Mundial de 2030 si Infantino sigue al frente de la FIFA

Por otro lado, Javier Tebas también abordó otros temas de la actualidad del fútbol, como la posible continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA. "Habrá que verlo. Si Infantino continúa sería una vergüenza para el fútbol, y no lo digo por el caso de la privatización, que es lo que menos me preocupa. Me preocupa más lo de la tarjeta roja, que un jugador de Estados Unidos, por la influencia de Trump, le quitaran la tarjeta roja. Lo que mejor le hubiera venido al fútbol es que Estados Unidos hubiera ganado a Bélgica, estoy seguro que Infantino no estaría presidiendo la FIFA. Sería una vergüenza para el fútbol que Infantino continuase. Hay que saber también cómo funciona el sistema, un sistema clientelar. Muchas federaciones necesitan el dinero y dependen del dinero de FIFA y creen que si manifiestan su oposición igual pierden el dinero. Todavía queda tiempo, el 18 de noviembre hay que tener algún candidato", aseguró.

Además, no escondió que la reelección del dirigente suizo sería una pésima noticia para España de cara a la organización del Mundial 2030, después de que desde Marruecos insistan que la sede de la final será Casablanca. "Creo que la final será en el Bernabéu. No lo tengo 100% pero apoyo esa dirección. Pero si no cambia nada en la FIFA ya es otra cosa. Creo que para que sea la final en España, Infantino no debe seguir, porque un miembro del comité ejecutivo de FIFA, como es el presidente de la Federación de Marruecos, lo diga con tanto descaro, que se va a jugar la final allí, no se lo inventa, no seamos ingenuos. Y sigue siendo miembro del comité ejecutivo de la FIFA, nadie le ha dicho que se vaya ni nada. Desmiente en una nota FIFA, pero ahí está. Una más, el problema de la FIFA y la gobernanza no es de ahora, mientras siga Infantino y no cambie el problema de gobernanza, será más difícil. Si sigue Infantino las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero. Lo que hay que pensar es que si Infantino sigue, yo no esperaría a decidir la final. Hay que repensar al menos la situación. No sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo", explicó, al hilo de las palabras de Luis Rubiales de que España debería salirse del proyecto si no le dan la final.