Lamine Yamal, sobre Mbappé y el Balón de Oro: "Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe"

La estrella del Barcelona y campeón del mundo con la selección española ha sido tajante, en unas declaraciones en Universo Valdano de Movistar Plus+, con su favorito para el premio que entrega France Football: "Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe"

La campaña por el Balón de Oro sigue su curso y los candidatos aprietan con fuerza con sus declaraciones ante los medios de comunicación. Kylian Mbappé fue el primero en dejar clara su postura en la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado lunes, en la previa del partido de Champions League ante el Inter de Milán. El segundo, en este caso, ha sido Lamine Yamal, tajante en sus declaraciones para Universo Valdano, de Movistar Plus+.

De esta manera, el jugador del Barcelona y campeón del mundo con España fue rotundo en torno a sus opciones de ganar el Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega France Football anualmente. Sin embargo, Lamine Yamal cuenta con una importante competencia, como es la del propio Kylian Mbappé, o la de otros jugadores que han hecho méritos para llevárselo, como Fabián Ruiz, que lo ha ganado todo con el PSG y 'La Roja' en 2026.

Mbappé pone sobre la mesa su candidatura para el Balón de Oro

Por un lado, primero fue Kylian Mbappé el que fue especialmente tajante hablando públicamente sobre su candidatura para el próximo Balón de Oro: "Cuando juegas para el Madrid, la gente te asocia a este premio. Mucha gente me habla del Balón de Oro, es un tema positivo, he hecho historia este verano, pero vamos a ver. Es un buen año para eso y la gente tiene que votar".

Por otro lado, el delantero del Real Madrid y la selección de Francia explicó los motivos para ganar el Balón de Oro, apuntando a su actuación en el pasado Mundial: "Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial. ¿Por quién voto? Por mí".

Lamine Yamal da un paso adelante en su campaña por el Balón de Oro

Por su parte, Lamine Yamal habló el pasado martes sobre el Balón de Oro, dando las siguientes declaraciones: "No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada".

No obstante, su postura ha cambiado claramente en pocos días, con un Lamine Yamal que ha sido rotundo, sobre el Balón de Oro, en declaraciones a Universo Valdano, en Movistar Plus+: "¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado".

Lamine Yamal, tajante: "Somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo"

Además, Lamine Yamal, que hizo un doblete ante el Levante, se deshizo en elogios con Kylian Mbappé: "Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe. Después de ganar el Mundial no estaba contento. Hice muchas cosa que la gente no vio".

Por último, el extremo del Barcelona y la selección española reconoce que "para un entrenador es increíble tener a un jugador que arrastra a tres rivales, pero no estaba contento por mí, porque otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero, para mí, o podría haber hecho más. Sí que ayudé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el siguiente".

Mbappé, que fue claro con el Balón de Oro, presentó su particular argumento públicamente, al igual que Lamine Yamal. Todo ello, a falta de más de un mes para que France Football haga entrega del prestigioso premio, ante la espera de posibles más declaraciones de los candidatos a ganarlo. Uno de ellos es Harry Kane, por su exitosa campaña con el Bayern de Múnich y Francia, al igual que Fabián, Dembélé o incluso Rodri.