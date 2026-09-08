Mané, gran sorpresa de los nominados al Balón de Oro 2026, entre los que está Fabián

La cuenta oficial del trofeo del Balón de Oro emitió este martes la lista completa en la que hay un claro dominio de jugadores del PSG con hasta 10 representantes y seguido por cuatro del Real Madrid y del Bayern de Múnich. En cuanto a nacionalidades, España es el país mas representado y Messi optará a un nuevo trofeo que sería el noveno en su palmarés

El Balón de Oro 2026 que se entregará el próximo 26 de octubre en una gala que como es habitual se celebrará en París y en el que la revista gala L'Equipe coronará al mejor jugador de este año, ya tiene su lista oficial de 30 nominados. Este mismo martes, después de conocerse la lista de nominadas al Balón de Oro 2026 en su categoría femenina, el mejor talento joven (masculino y femenino), mejor guardameta (masculino y femenino) y mejor entrenador y entrenadora, se ha hecho pública la lista de los 30 nominados.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026 son los siguientes: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Luis Díaz (Bayern Múnich), Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel Magalhães (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (PSG), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich), Willian Pacho (PSG), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Ferran Torres (PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Vinícius Júnior (Real Madrid) y Vitinha (PSG).

El PSG domina entre los nominados al Balón de Oro 2026

El hecho de que el PSG sea el vigente campeón de la Champions League (la segunda que logra de manera consecutiva) y que el técnico Luis Enrique cuente en sus filas con hasta dos campeones del Mundo como Fabián Ruiz y Ferran Torres parece que ha sido determinante para que el cuadro parisino sea el que tenga más representantes en esta lista de 30 nominados. Hasta 10 futbolistas como son: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Ferran Torres y Vitinha.

La Selección española impone su fuerza en el Balón de Oro

Otro de los aspectos que ha sabido recogerse en los nominados al Balón de Oro 2026 es el hecho de que España sea campeona del mundo en el Mundial celebrado el pasado verano. Hasta seis representantes de España están entre los nominados. En esta lista de seis jugadores de España hay una gran ausencia como podría ser la de Pedri. El canario no llegó a encontrar su mejor nivel en la cita del pasado verano.

Lamine Yamal (Barcelona), Rodri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Ferran Torres (PSG), Marc Cucurella (Real Madrid) y Pau Cubarsí (Barcelona) son los seis futbolistas de la Selección española entre los 30 nominados. El segundo país con más representación es Francia con cinco, Portugal con cuatro e Inglaterra y Brasil con tres. Hasta un total de jugadores de 13 países están entre los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2026.

Messi, a por su noveno Balón de Oro

Entre los dos nominados de Argentina está Leo Messi. El argentino, a sus 39 años, busca su noveno Balón de Oro después de cuajar un gran Mundial y llevar a una final a la Albiceleste en la que cayó ante la España de Luis de la Fuente.

Messi ya logró el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Mucho se habló en 2023 de que Messi no merecía el galardón pero en este 2026, sin desmerecer lo hecho por otros futbolistas, el argentino vuelve a estar entre los favoritos a alzar un trofeo para el que tendría que buscar nuevamente sitio en su casa.