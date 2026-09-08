España, favorita al doblete en el Balón de Oro al mejor portero

Los tres mundialistas de la selección están entre los diez nominados en el Trofeo Yashin y Cata Coll en la favorita en su versión femenina

A la espera de que salgan los candidatos al Balón de Oro de la temporada, algo que tendrá lugar en las próximas horas, de momento se han dado a conocer a los candidatos al Trofeo Yashin -que premia al mejor portero- y en ellos se puede apreciar la importancia que el pasado Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México ha tenido en la elección.

Entre los diez nominados están presentes guardametas como el caboverdiano Vozinha, el marroquí Bounou o el senegalés Mendy, que han destacado en la cita mundialista, aparte de los tres porteros de la selección española, que ya habían brillado con sus clubes y que ahora también lo hacen en esta gala anual en la que se premia a mejor meta de esta temporada.

Tanto Unai Simón (Athletic de Bilbao), como David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona) pelearán por ese preciado trofeo con el meta que jugó a final en el otro bando, el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea).

Junto a ellos, los otros seis nominados en la versión masculina del Trofeo Yashin son: el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, el caboverdiano Vozinha (Chaves/Colo-Colo chileno), el ruso Matvey Safonov (ganador de la Champions con el PSG), el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal saudí), el internacional senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli saudí) y el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

De los nominados, sólo Courtois y el Dibu Martínez han ganado este trofeo. El portero del Real Madrid lo hizo en el año 2022, mientras que el argentino lo logró en los dos años siguientes. El vigente campeón, el italiano Gianluigi Donnarumma, no ha entrado en esta lista. Su ausencia en el Mundial y la mala temporada del Manchester City le han lastrado.

Cata Coll, favorita en la versión femenina

Si los tres metas de La Roja están presentes en el trofeo masculino, la barcelonista Cata Coll es una de las favoritas para hacerse con el Trofeo Yashin en su versión femenina. La portera del Barcelona y de la selección española comparte candidatura con la brasileña Lorena (Kansas City estadounidense), la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham, de Estados Unidos), la británica Hannah Hampton (Chelsea) y la japonesa Ayaka Yamashita (Manchester City).

La ganadora del pasado año y primera que se hacía con este galardón fue la británica Hannah Hampton, que está presente en esta lista. En la pasada edición lo hizo como campeona de Europa, pero este año aparece por delante la portera española.

La portera mallorquina Coll ha levantado este año con el Barcelona, entre otros títulos, la Champions femenina y la Liga española. En esa final ante el Olympique de Lyon (4-0), la guardameta realizó cuatro paradas cruciales. Lorena aparece como su gran rival, tras batir un récord en la Liga estadounidense cal mantener su portería a cero en 14 de los 24 partidos de la pasada temporada.