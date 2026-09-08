La promesa incumplida de Luis de la Fuente que Cucurella podrá echarle en cara y que desveló Álvaro Morata

El seleccionador español, según ha desvelado el delantero del Leganés, prometió salir a caballo con la copa si ganaba el Mundial

Viendo la temporada que realizó el pasado año, Álvaro Morata tenía pocas posibilidades de ir al Mundial. El madrileño había estado hace un año en la fase final de la Liga de Naciones y, de hecho, fue el 'culpable' final de que España perdiera la final ante Portugal, ya que falló el penalti en la tanda definitiva.

En el Como no sumó ni 1.000 minutos en una temporada que saldó con un gol y dos asistencias en 29 encuentros, aunque siempre saliendo desde el banquillo. La lesión de Samu Omorodion le abrió algo la puerta, ya que había '9' puros en el fútbol español, pero pronto quedó claro que no tendría opción. De hecho, no entró ni en la preselección.

Como en el caso de Dani Carvajal, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, miró los méritos adquiridos en el último año y no los galones. Y no lo tuvo en cuenta en ningún momento. Así lo ha reconocido el propio Morata, que habló con el técnico riojano.

"Puedes pensar qué habría pasado si mi año hubiera sido diferente, pero no vale de nada. Yo lo tenía claro antes de que Luis de la Fuente diera la lista. Somos personas y al final una parte de ti tiene ilusión de que te lleve, siempre hay esperanza. Y creo que podría aportar al grupo, para hacer buena dinámica, pero también para el míster iba a ser más fácil si yo no estaba", reconoce en El Larguero de la Cadena SER, donde admite que su ausencia quitó presión al grupo.

Morata asume que quedarse fuera era lo correcto

"Imagínate. Arrancas un Mundial y empieza a decir todo el mundo que qué pinto yo allí. Mejor evitar ese ruido. Y Borja -Iglesias- y el resto de delanteros también lo merecían. Lo del nivel de Oyarzabal yo siempre lo he dicho, igual que lo de Ferran. Metió el gol que me habría gustado meter a mí y me alegré muchísimo por él", afirma un Morata, que admite haber pasado 'envidia'. "Me habría flipado estar en el Mundial. Pero fui a Nueva York casi sintiéndome parte, por ver a muchos jugadores que empezaron a ir a la selección conmigo", desveló.

En este sentido, el delantero madrileño también revela que, como capitán, Luis de la Fuente tuvo el detalle de llamarle para decirle que no iba a contar con él a la hora de confeccionar la lista. "Sí, me llamó De la Fuente para decirme que no iba. Creo que fue incluso antes de la prelista. Yo se lo agradecí, le dije que lo entendía perfectamente y les deseé toda la suerte del mundo", indica.

La promesa que no cumplió De la Fuente

Y revela una promesa que le hizo el técnico de Haro y que no ha cumplido aún. "Lo único que no cumplió fue su promesa conmigo. Me dijo que si era campeón iba a salir a caballo con la Copa en la mano... Igual todavía está a tiempo... Los chavales lo han cumplido, que Cucurella tiene ahí su tatuaje", bromea el nuevo delantero del Leganés, que ha puesto en un compromiso al seleccionador nacional.

Pese a que ahora ha dado un paso atrás y juega en LaLiga Hypermotion con el Leganés, Álvaro Morata no pierde la esperanza de regresar a La Roja. Aunque también reconoce que no sería fácil de explicar para De la Fuente. "Hay que ser honestos y ahora mismo es una locura. Lo veo muy difícil por la competencia que hay. Lo hablaba el otro día en el vestuario, estamos en un momento fantástico de la posición del '9' con Espí, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... Más los que ya están. Creo que España tiene el mejor nivel en todas las posiciones desde hace tiempo", admite el punta pepinero que, de momento, ha sido 87 veces internacional con España.