Luis de la Fuente, sobre el Balón de Oro: “Si me pones a Fabián Ruiz, Lamine Yamal o Pedri para ganar el Balón de Oro, yo les voto. Los futbolistas españoles son los mejores”

El seleccionador español tiene claro a quien apoyar en una elección que ya se calienta y que, en breve, conocerá a sus candidatos

Luis Enrique y José Mourinho han abierto el debate por el Balón de Oro cuando se espera que, en breve, se dé la lista de candidatos a ganarlo en la gala que tendrá lugar en Londres el 26 de octubre.

En un año en el que los favoritos son los jugadores de la selección española por lo hecho en el Mundial, el técnico portugués del Real Madrid se mostraba partidario de que se le dé a los mejores jugadores del mundo y señaló que si había que dárselo a alguien de España, era a su seleccionador, Luis de la Fuente.

“Para mí, tiene que ser para esos jugadores que, cuando se retiran, los echamos de menos para la eternidad. Echo de menos a Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi, Zidane, Matthäus”, señalaba para, a continuación, indicar que su candidato era Kylian Mbappé.

Luis Enrique contestaba esta misma semana asegurando que sus jugadores lo merecen más y recordando que futbolistas como el sevillano Fabián Ruiz han sido claves con el PSG y con la selección y lo han ganado todo este año.

De España hay varios nombres aparte de Fabián, pero el capitán de la selección española y Balón de Oro en 2024, Rodri, aparece por encima como máximo candidato. Posiblemente compita con varios de sus compañeros.

Vaticinó el Balón de Oro de Rodri en 2024

Si hay alguien que confía en ello es el seleccionador español, que siempre ha empujado en esa dirección y que ya en 2024, vaticinó la victoria del español cuando todos daban por ganador a Vinicius. “Rodri tiene que ser el Balón de Oro. Dáselo, por favor. Simplemente es el mejor jugador del mundo”, dijo entonces el riojano.

Su apuesta por los españoles se repitió en 2025, en su caso con Lamine Yamal y tras las semifinales de la Liga de Naciones, en las que España derrotó a Francia, algo que se ha convertido en habitual en los tres últimos años y se ha repetido en el reciente Mundial.

"Me alegro especialmente por Uani, que ha sido muy maltratado durante mucho tiempo. Y cuestionado. Espero que algunos reconozcan ahora el valor que tiene. Y también Lamine, que hoy ha dado un golpe en la mesa y ha demostrado que es un candidato al Balón de Oro. Es el mejor jugador del mundo y merece el Balón de Oro", afirmó entonces en Televisión Española. No lo ganaría el barcelonista, lo haría Dembélé, pero se quedó muy cerca.

De la Fuente apuesta por los españoles

Esta vez también estará entre los candidatos, como lo estarán algunos de los antes señalados por unos y otros (Rodri y Fabián) y más jugadores españoles. A De la Fuente se le preguntó por ello y fue claro. “Si me preguntas y me pones el nombre de Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro, yo le voto. De igual manera, Fabián, Pedri... Voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel futbolístico top mundial y que, para mí, son los mejores”, estimaba el seleccionador.

Incluso no sería descartable que apareciera el nombre de un Unai Simon al que Luis de la Fuente siempre ha defendido y del que recientemente habló en Athletic Talks. "Con Unai es una de las primeras generaciones con las que empezamos a ganar. Hemos estado en todas las categorías, en sub-19, sub-21, en los Juegos Olímpicos y ahora en la absoluta. Es alguien muy especial para mí. Siempre teníamos esa cosita más íntima de que sabíamos lo que representaba el Athletic para ambos. Es un jugador muy importante porque convivir con él hasta el día de hoy y celebrar con él todos esos acontecimientos es un orgullo”, afirmó sobre el meta del Athletic y de la selección.

El seleccionador español da los parámetros para el Balón de Oro

El seleccionador español tiene claro cuáles son los parámetros de la elección, ya que él ha votado en los últimos años. Y, por eso, apuesta claramente por los españoles. “Además de la capacidad, se valora que hayan conseguido títulos con sus selecciones o clubes. Los españoles lo tienen todo para ser nominados. Mi voto será para el futbolista español que esté nominado”, asegura.

Aunque admite que él no es objetivo y que lo dice por defender a los suyos. “La visión es subjetiva. Valoro que sea un gran futbolista, que dices su nombre y dices que era grande. Priorizo la capacidad y la calidad del futbolista. Luego hay que poner títulos, que parece que se valora mucho”, añadía antes de decir lo que pone por encima de todo: “Lo que priorizo es que sea un gran futbolista, especial, que crea una leyenda y marque una pauta en el fútbol mundial”.

Y, en este sentido, como ya hiciera en 2024, dio su nombre para este Balón de Oro 2026, que no es otro que el del nuevo fichaje del Barcelona. “Rodri puede ganar el próximo Balón de Oro", sentencia Luis de la Fuente.