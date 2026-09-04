Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Real Madrid: Valles y Parrott encumbran la mejoría colectiva

El primer gol del irlandés y el penalti detenido por el meta premian el acierto con los cambios y el crecimiento del equipo tras corregir los errores del primer tiempo

Álvaro Valles y Troy Parrott. El muro y el 'killer'. Los nombres propios de un prestigioso triunfo sustentado sobre la capacidad para rectificar sobre la marcha y ordenar lo desordenado para crecer desde atrás sin renunciar a nada.

Porque el Betis se repuso del agujero entre el centro del campo y la defensa en la primera parte en un ejercicio de solidez liderado por Natan y por el entonado Bartra, y abrochado por Fran García y, sobre todo, por Bellerín en las bandas para frenar a Vinicius.

Pellegrini entendió los fallos cometidos en su propuesta pese a los esfuerzos de Fornals y los cambios resultaron esenciales, con el irlandés como ejecutor y Deossa como generador con su cabezazo en el 1-0. Este Betis cree en lo colectivo y demostró una vez más que cuenta con numerosas soluciones individuales que disipan las dudas de un plumazo.

Las notas verdiblancas frente al Real Madrid:

Álvaro Valles: 10

El meta rinconero fue el héroe bético al detener el penalti de Mbappé en la prolongación. antes ya había sido determinante con tres paradas que mantuvieron vivo al Betis en el partido, sobre todo la realizada a Huijsen a bocajarro y otra a Bellingham tras volar para despejar su cabezazo.

Bellerín: 8

Supo leer las intenciones de Vinicius casi siempre que le encaró, impidió sus penetraciones y resistió pese a que se le multiplicó el trabajo. Arriba se dejó ver para asociarse con Antony y ayudó en la salida.

Diego Llorente: 6

Tuvo que ser sustituido por un duro golpe en la cabeza pasada la media hora y hasta entonces había dominado el juego aéreo pero sufrido a su espalda con los pases filtrados y la movilidad madridista arriba.

Natan: 8

Sufrió de inicio al verse obligado a salir de su posición y dejar espacios a su espalda ante la imposibilidad de detectar los intercambios entre Güler y Mbappé, pero pronto se rehizo para firmar cortes providenciales y sacar su físico para ganar muchos duelos, y evitó un gol sobre la línea. Valles le salvó al parar el penalti que cometió sobre Vinicius..

Fran García: 6

Le costó entender el plan de ataque del Real Madrid con su banda, con Güler de falso extremo y superado por las subidas de Dumfries. Con todo, se rehizo una y otra vez y percutió en ataque para aprovechar la tendencia al centro de Fornals.

Facundo Bernal: 5

Posicionalmente ofreció ayudas para superar la presión del Real Madrid, siempre en el sitio, pero cometió fallos en las entregas y dejó lagunas en la contención. Mucha batalla.

Marc Roca: 5

Muy errático en la primera parte en la doble tarea de contener y ayudar para la elaboración del juego, fue superado en las transiciones y no terminó de encontrar su sitio para tapar el agujero. Mejoró en la segunda mitad, más arropado en la resta y más acertado en la salida.

Isco: 6

De nuevo titular, estuvo muy vigilado en todo momento y apenas le dejaron darse la vuelta, lo que no impidió que desahogara el juego con aperturas precisas o asociase en zona de influencia para romper líneas. Le falta una marcha más en el físico, pero aporta clarividencia.

Antony: 7

Muy activo y motivado, la pidió una y otra vez y en la primera parte generó las mejores ocasiones del Betis con dos disparos. Mejor en las diagonales que en el desborde por fuera en el que casi nunca superó a Cucurella.

Fornals: 5

Partió desde la izquierda, poco habitual para él, pero obró especialmente por dentro ofreciendo soluciones en corto tanto como falso extremo como de interior, donde hizo más daño. Se fajó en tareas defensivas para ayudar a Fran García.

Cucho Hernández: 5

Trabajo, trabaja y trabajo en casi todos los frentes del ataque que no se concretó en ocasiones claras más allá de un disparo demasiado cruzado. Estuvo bien tapado.

Manuel Pellegrini: 8

El 'Ingeniero' mantuvo a Isco y situó a Fornals en la izquierda para acumular hombres y talento por el centro, lo que solo funcionó fogonazos por un agujero que hubo en la medular en la primera parte que supo corregir. De hecho, el Betis se mostró mucho más sólido en la segunda mitad y los cambios revolucionaron el ataque, hasta el punto de que Parrott marcó el gol tras un remate de Deossa.

Bartra: 8

Entró en la primera parte por la lesión de Diego Llorente y casi de inmediato salvó un gol en la línea echándose al suelo y realizó una magnífica cobertura en la derecha. Ya en la segunda mitad, se mantuvo firme en un Betis muy ordenado atrás y salió bien de zona.

Álvaro Fidalgo: 6

Pellegrini le dio media hora y se mostró muy activo en posiciones adelantadas, con presencia para ofrecer línea de pase y conducciones y dinamismo.

Troy Parrott: 9

El delantero se estrenó como goleador del Betis con un tanto determinante en el que evidenció su tremendo instinto goleador. Su entrada mejoró las prestaciones arriba.

Deossa: 7

Fue clave en la victoria al imponerse a la defensa con el cabezazo que rechazó Courtois y mandó a la red Parrott. Después intentó lo imposible con un remate lejano. Muy metido

Riquelme: 5

Se fajó en labores defensiva, pero le faltó templanza en alguna salida para ganar tiempo.