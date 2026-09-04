Mourinho, irónico tras ver tarjeta amarilla: "Parecía que un jugador del Betis se había muerto delante del banquillo"

El técnico del Real Madrid ha cargado contra los de Pellegrini en la rueda de prensa posterior al choque de La Cartuja: "Por poca cosa los jugadores del Betis intentan condicionar al árbitro". Además, sobre el cambio de Arda Güler ha afirmado que "iban a cazar y le he tenido que sacar del campo"

El Real Madrid cayó derrotado en su visita al Real Betis en La Cartuja. Los blancos perdonaron, principalmente, en la primera parte, con ocasiones de Vinicius y Mbappé, que no acabaron entre los tres palos. De esta manera, José Mourinho compareció en rueda de prensa para compartir sus sensaciones sobre la que ha sido su primera derrota desde que dirige en esta segunda etapa al equipo merengue.

Mourinho, tras la derrota contra el Betis: "A veces se pierde y no se sabe por qué"

En este sentido, Mourinho no se quiso 'mojar' con las acciones polémicas del partido, como el gol anulado a Carlos Espí por fuera de juego y el penalti que pidió repetir el Real Madrid: "No he visto en detalle, no he visto, no he visto en el vestuario, no te puedo comentar".

Por otro lado, el técnico del Real Madrid ofreció una valoración sobre la derrota contra el Betis: "Creo que el equipo ha hecho un gran partido, a veces se pierde y no se sabe por qué, a veces pierdes y no sabes cómo explicarlo. Muy dominante, centrales imperiales, controlaron absolutamente todo, muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol, si acaba en empate nos vamos frustrados porque hemos hecho más".

Además, Mourinho se pronunció por el partido de Carlos Espi, que estuvo muy cerca de celebrar un nuevo gol con el Real Madrid: "Carlos Espí, si tiene diez minutos y hace un fantástico gol, que luego puede ser fuera de juego o no, él ha hecho su trabajo bien, tiene gran potencial y siempre irá a mejor, porque además es humilde, es trabajador, quiere aprender, no puedo estar más contento con el chico".

Mourinho explica el cambio de Arda Güler: "Muy difícil"

Mourinho explicó el cambio de Arda Güler: "Muy difícil porque estaba jugando muy bien, los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid, son duros, son ingenuos, primera jugada del partido es amarilla clara, después es amarilla para otro jugador que hace falta a Vinicius, pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente y los del Betis son más listos y con el apoyo de una afición fantástica consiguen este tipo de cosas".

El técnico del Real Madrid cargó por la tarjeta amarilla que vio el futbolista turco, que fue uno de los más destacados en el conjunto blanco: "No sé cómo Arda termina el primer tiempo con una amarilla cuando ha jugado tanto tanto y ha hecho una faltita... y amarilla. Iban a cazar y le he tenido que sacar del campo".

Mourinho: "Los cambios son por sacar del campo jugadores con amarilla"

Sobre las sustituciones, Mourinho apunta que "No he visto datos pero puedo imaginar que hemos hecho... no sólo posesión, hemos creado muchísimo. Hemos fallado tres o cuatro claras, el portero ha hecho tres o cuatro paradas impresionantes. Los cambios no son por no estar contento por el equipo, es por sacar del campo jugadores con amarilla y si juega Diomande, que juega abierto, es mejor jugar con Trent que con Dumfries".

El portugués respondió, de manera irónica, a la tarjeta amarilla que vio en la segunda parte: "No sé por qué me saca a mí amarilla, pero la acepto. Me he levantado porque parecía que un jugador del Betis se había muerto ahí delante del banquillo. Pero no sé, no te puedo decir, he visto mucha gente frustrada en el banquillo que estaba viendo en la tele las jugadas. El equipo ha jugado muy bien, individualmente tampoco tengo nada que reprochar a ninguno".

Mourinho: "El Betis jugó para empatar y le salió el gordo"

Mourinho, tras la derrota ante el Betis, explicó que el árbitro "ha dejado jugar que es una cosa que me gusta, el criterio del primer tiempo con las amarillas, llegar al descanso sin amarillas el Betis, pero decir que por una amarilla ganamos o perdemos no lo hago. Puedo cambiar de opinión al ver el partido mañana pero hoy no sé por qué hemos perdido. Pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo".

Por último, Mourinho, que ha dejado fuera a Mendy de la Champions, afirmó que no tiene nada "que reprochar a ningún jugador. Ingenuo en el sentido en el que por poca cosa los jugadores del Betis intentan condicionar al árbitro y los del Madrid, en ocasiones tipificadas que son amarilla, no la saca. Valverde, se queda de pie. El chico ese que se ha caído parecía muerto enfrente de mi banquillo pensaba que venía la ambulancia y al final no ha venido".