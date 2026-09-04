El Real Madrid deja fuera a Mendy y sorprende con su sustituto en la Champions

El Real Madrid ya ha enviado a la UEFA sus listas para la Champions y Ferland Mendy es la principal ausencia. El francés, lesionado, deja su plaza en la lista A a Sergio Martínez, que pese a llegar este verano ya se ha colado en los planes de Mourinho

El Real Madrid ya ha comunicado a la UEFA las listas de inscritos para la fase Liga de la Champions y hay una de las decisiones que llama especialmente la atención. Ferland Mendy se queda fuera de la lista A y su lugar lo ocupa Sergio Martínez, el joven futbolista incorporado este verano desde el Racing de Santander.

El lateral francés, actualmente lesionado, no figura entre los 25 jugadores de la primera plantilla inscritos para la máxima competición continental. Su ausencia abre la puerta a Sergio Martínez, que apenas lleva unos días como madridista pero ya ha conseguido entrar en los planes del primer equipo. La normativa de la UEFA explica esta particularidad. Para formar parte de la lista B, los jugadores deben cumplir una serie de requisitos relacionados con su edad y su permanencia en el club desde los 15 años. Sergio Martínez, fichado el pasado 31 de agosto procedente del Racing, no reúne las condiciones necesarias para ser incluido en esa relación. Por ese motivo, el Real Madrid ha tenido que hacerle hueco en la lista A, ocupando precisamente la plaza que deja vacante Mendy.

Sergio Martínez acelera su llegada al primer equipo

La situación supone un giro respecto a los planes iniciales del club. La idea era que Sergio Martínez comenzara su etapa como madridista en el RM Castilla y se incorporase poco a poco a la dinámica del primer equipo. Sin embargo, el joven futbolista ha sorprendido por su rápida adaptación. Ya ha completado dos entrenamientos con el equipo dirigido por José Mourinho y, además, ha entrado en la convocatoria para el encuentro de este viernes frente al Betis.

Su presencia en la lista de Champions refuerza todavía más esa progresión. En el lateral izquierdo, el Real Madrid tiene actualmente cubiertas sus necesidades con Marc Cucurella y Álvaro Carreras, mientras que las lesiones han provocado que Mendy haya perdido protagonismo durante las últimas temporadas.

Ocho canteranos en la lista B

La lista A incluye al resto de jugadores de la primera plantilla, mientras que Thiago Pitarch ha sido inscrito en la lista B al haberse completado las 25 plazas disponibles en la primera. Junto a él aparecen otros siete canteranos: Jesús Fortea, Joan Martínez y Mario Rivas, en defensa; Jorge Cestero, Diego Villalba y Gabriel Valero, en el centro del campo; y Daniel Yáñez, como delantero. El extremo Alexis Ciria se queda fuera de la lista B por el mismo motivo que afecta a Sergio Martínez.

El Real Madrid comenzará su camino en la nueva fase Liga de la Champions el próximo martes frente al Inter de Milán, en un estreno para el que Mourinho tendrá además tres ausencias por sanción: Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva, todos ellos expulsados en los últimos partidos de la pasada temporada.