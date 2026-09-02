Las claves del nuevo Real Madrid de Mourinho que deja buenas noticias

El conjunto blanco, con el técnico portugués al frente, arranque una temporada con tres victorias consecutivas en LaLiga que demuestran las buenas sensaciones del equipo, con nombres que destacan por encima del resto, como puede ser el de Jude Bellingham

El Real Madrid ha arrancando la temporada con buenas sensaciones, como así marcan las victorias en las tres primeras jornadas de LaLiga ante el Espanyol, Real Sociedad y Málaga. Los nueve goles a favor firman una de las claves del conjunto de José Mourinho, que llega dispuesto a volver a ganar un título tras los dos años de tropiezos en el equipo blanco. Además, hay jugadores que han dado un paso al frente, como es Bellingham.

El internacional con Inglaterra es sin duda una de las mejores noticias del Real Madrid en este arranque de temporada. Jude Bellingham ha sido titular en los tres partidos de los de Mourinho en Liga, logrando dos goles y dos asistencias. Su participación en los encuentros fue determinante para que el equipo blanco se llevase la victoria, abriendo el marcador, incluso, en los choques contra el Espanyol y Málaga.

Thibaut Courtois, menos decisivo en el Real Madrid

Thibaut Courtois ha empezado un nuevo curso en el Real Madrid ejerciendo de líder bajo palos. El guardameta ha recibido dos goles en los tres partidos de LaLiga disputados hasta el momento, siendo muy difícil evitar los tantos de Álex Calatrava y de Luka Sucic, ante el Espanyol y Real Sociedad. Sin embargo, el belga no ha necesitado entrar en acción como suele acostumbrarse, gracias al buen hacer defensivo de los blancos.

De hecho, el Real Madrid solo recibió tres tiros a puerta ante el Espanyol, los mismos que frente a la Real Sociedad. Además, el Málaga solamente alcanzó un lanzamiento entre los tres palos en su encuentro en el Bernabéu. El hecho de que Thibaut Courtois no haya tenido que 'salvar' al conjunto de José Mourinho es una buena noticia para los blancos en este arranque de temporada, que afronta ahora duelos de alto nivel.

Mourinho gana opciones en la defensa

El arranque de la nueva era de José Mourinho en el Real Madrid ha dejado clara las sensaciones con los fichajes en defensa. El técnico portugués cuenta con dos opciones de alto nivel en bandas, como son las de Carreras y Cucurella, en la izquierda; y las de Dumfries y Arnold, en la derecha. El ex del Chelsea y del Inter parten como favoritos, pero la cantidad de partidos durante el curso invitan a un protagonismo de los cuatro.

Además, Mourinho cuenta con un refuerzo de lujo como el de Konaté, que ha formado pareja de centrales con Huijsen. A la espera de la incertidumbre con la vuelta de Militao, el francés podría ser el elegido principalmente en los onces del Real Madrid, aunque el técnico portugués tiene la opción de Rüdiger, que incluso saltó de inicio en el encuentro frente al Málaga. En cualquier caso, el club blanco ha mejorado en el aspecto defensivo.

Valverde asume galones en el Real Madrid

Fede Valverde ha comenzado una nueva temporada en el Real Madrid tal y como terminó la última, asumiendo galones en la plantilla. El uruguayo, pese a un final de curso marcado por su incidente con Tchouameni, no ha sido una duda en ningún caso para José Mourinho, que le ha introducido en el once titular en los tres primeros partidos de LaLiga, participando incluso en el primer gol de Mbappé ante la Real Sociedad, con una asistencia.

Por ello, Fede Valverde apunta a ser una pieza importante para José Mourinho en el doble pivote en el Real Madrid. El uruguayo podría estar acompañado de Bernardo Silva, un nuevo perfil que ha fichado el club en el pasado mercado. El portugués, tras ser suplente frente al Málaga, todo parece indicar que comenzará de inicio en el importante duelo ante el Real Betis en La Cartuja de este viernes, el segundo a domicilio para los blancos.

De esta manera, además del nivel de Jude Bellingham, José Mourinho empieza su temporada en el Real Madrid dejando clara su idea, en la que cuenta con todos los jugadores de la plantilla. El técnico portugués tiene a futbolistas que podrían cambiar el devenir de un partido, como pueden ser Yan Diomande, Brahim Díaz o incluso Carlos Espí, que entró desde el banquillo en el encuentro ante el Espanyol y dio la victoria con su gol.