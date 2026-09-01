Último día de mercado en LaLiga | Lo que le queda por fichar a cada equipo de Primera: Sevilla, Betis, Barcelona, Atlético, Real Sociedad, Racing, Villarreal, Deportivo...

Estos son los movimientos que afrontan los 20 equipos de Primera división en su último día de mercado de fichajes, siendo el Betis de Manu Fajardo y el Sevilla de José Ignacio Navarro los que tienen más trabajo por delante

El mercado de fichajes entra este martes 1 de septiembre en su última jornada. Los clubes de Primera división tienen hasta las 23:59 horas para acabar de completar sus plantillas y todavía quedan varios deberes por resolver en muchos de ellos. En algunos casos, el trabajo está prácticamente terminado; en otros, las próximas horas se presentan frenéticas y claves para el devenir de sus equipos a lo largo de la presente temporada.

En los últimos días, el escenario ha cambiado bastante en muchos de ellos, habiendo acelerado en este tramo final. Algunos equipos han encontrado ya las piezas que buscaban, otros han tenido que modificar sus planes y hay varios que llegan al último día con operaciones importantes todavía abiertas. Estos son, uno por uno, los deberes de los 20 equipos de Primera división. Un mercado de fichajes que seguiremos en directo desde ESTADIO Deportivo.

Alavés: prácticamente todo hecho

El conjunto vitoriano era uno de los equipos que tenía más clara su situación hace una semana y el escenario apenas ha cambiado en las últimas horas. El conjunto babazorro considera cerrada su plantilla y únicamente acudiría al mercado ante alguna salida inesperada. La prioridad en estas últimas horas pasa más por conservar a sus futbolistas que por incorporar nuevas piezas.

Qué le queda al Deportivo Alavés

Salvo sorpresa mayúscula, nada. El último día será de vigilancia por si llega alguna oferta que obligue a reaccionar.

Athletic: no habrá fichajes

El Athletic Club mantiene su hoja de ruta en este 'deadline'. El club bilbaíno decidió no realizar incorporaciones de última hora y confía en una plantilla en la que tienen cada vez más peso los futbolistas que regresaron de cesión y los jóvenes de Lezama. En las últimas horas, además, el mercado está dejando movimientos de salida en jugadores que no entraban en los planes de Edin Terzic, como Unai Vencedor.

Qué le queda al Athletic Club

Ninguna incorporación prevista en estas últimas 24 horas. El Athletic dará por cerrado el mercado salvo que aparezca una oportunidad extraordinaria y extraña, teniendo en cuenta lo reducido de su mercado de fichajes.

Atlético de Madrid: Jonathan David cambia el escenario

El Atlético de Madrid llega al último día del mercado de fichajes con una de las grandes operaciones del tramo final ya encaminada: Jonathan David llega desde la Juventus en calidad de cedido con opción de compra. Era precisamente la delantera la gran necesidad que señalaba el club hace una semana.

La llegada del canadiense modifica también el escenario de Julián Álvarez. El argentino continúa siendo una pieza fundamental para el Atlético y, pese al interés del Barcelona y del Arsenal, el club rojiblanco mantiene su intención de contar con él y retenerlo.

Qué le queda al Atlético de Madrid

Principalmente resolver las salidas que todavía puedan producirse en estas últimas horas y decidir definitivamente si hay algún movimiento adicional en ataque. Jonathan David cubre buena parte de la necesidad que tenía Simeone.

Barcelona: Gabriel Jesús llega para el '9'

El Barça ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas fechas del mercado, poniendo a Julián Álvarez como objetivo prioritario. Ante la imposibilidad de convencer al al argentino del Atlético de Madrid, Deco aceleró por Gabriel Jesús, que aterrizó este pasado lunes en Barcelona para pasar el reconocimiento médico y completar su llegada desde el Arsenal. Además, el club ya había incorporado a Dominik Livakovic para la portería. El croata fue anunciado oficialmente días atrás, aunque su situación dentro de la plantilla todavía estaba pendiente de algunos movimientos.

La llegada de Gabriel Jesús supone encontrar una solución al puesto de delantero centro que Hansi Flick reclamaba tras las salidas de Lewandowski y Ferrán Torres.

Qué le queda al FC Barcelona en este último día de mercado

El gran interrogante en el Camp Nou es si habrá algún movimiento más en defensa o en el centro del campo, además de terminar de encajar las salidas y las inscripciones pendientes. Julián Álvarez ya no parece una operación para este último día en 'Can Barça'

Real Betis: Ceballos y el pivote, o viceversa

El Betis es, junto al Sevilla FC, uno de los equipos que más trabajo tiene por delante y, por tanto, uno de los principales animadores de este último día de mercado en LaLiga. La salida de Gonzalo Petit al Cádiz ya está formalizada y libera una plaza de extracomunitario. El objetivo principal de la dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo no ha cambiado: Dani Ceballos y un pivote defensivo, o viceversa.

La dirección deportiva necesita generar espacio salarial para poder acometer ambas operaciones. Álvaro Fidalgo, Nelson Deossa, Iker Losada, Pablo García y otros futbolistas siguen apareciendo en el tablero de posibles salidas en estas últimas horas. El Betis incluso ha contactado con el Barcelona para conocer la situación de Marc Casadó como alternativa para el centro del campo, de ahí que el Culebrón Ceballos pueda alargarse, incluso, algunas horas más. Al ser agente libre, podría fichar una vez cerrado el mercado, aunque teniendo en cuenta también las fechas para la lista Champions. Eso le permitiría al Betis apurar un poco más por el pivote.

Qué le queda al Betis de Manu Fajardo en este último día de mercado

Los de Manuel Pellegrini tienen que dar salida a uno o varios futbolistas para liberar margen y tratar de cerrar a Ceballos y al mediocentro defensivo. Es uno de los grandes mercados abiertos del último día.

Celta: Bajcetic y Cáceres, los últimos movimientos

El Celta ha avanzado mucho en la última semana. La llegada de Stefan Bajcetic ya se ha producido y el club vigués está a punto de cerrar también al central uruguayo Sebastián Cáceres, procedente del América.

Cáceres es precisamente el perfil que Claudio Giráldez había reclamado para reforzar la defensa. El acuerdo está en la fase final y el traspaso se movería entre los cuatro y cinco millones de euros. La operación por André Almeida, en cambio, se ha complicado por las exigencias del Valencia.

Qué le queda al Celta

Cerrar a Cáceres y, salvo sorpresa, dar por terminada la plantilla. El centro del campo puede quedar cubierto con Bajcetic y los jóvenes.

Deportivo de A Coruña: Adama Traoré ya llegó; falta reforzar la zaga

El Deportivo de A Coruña ha avanzado en una de las operaciones que tenía pendientes con la llegada de Adama Traoré, un futbolista que aporta experiencia y profundidad para el ataque. Pero Antonio Hidalgo, técnico del conjunto gallego, sigue necesitando un refuerzo defensivo. La marcha de Dani Barcia ha dejado la zaga más corta de lo deseado y el club ha manejado varias alternativas para ese puesto.

Qué le queda al Depor

Un central es la prioridad del Deportivo de A Coruña. También se ha buscado un mediocentro con experiencia, aunque el margen económico y el límite de fichas condicionan la operación. La llegada de Adama Traoré, además, ha obligado al club a encajar con mucho cuidado sus últimas piezas en el mercado.

Elche: pocas necesidades, pero atención a Affengruber

El Elche llega al último día del mercado de fichajes con una situación bastante más tranquila que otros equipos. La principal preocupación ahora no es tanto incorporar como conservar su actual plantilla. El nombre que centra la atención es David Affengruber. El central austríaco ha despertado interés de clubes ingleses, con Southampton y Crystal Palace pendientes de su situación. Su salida obligaría al club ilicitano a reaccionar.

Qué le queda al Elche

En Elche, un lateral o carrilero izquierdo continúa siendo una de las principales necesidades. También valoran un portero y posibles oportunidades en ataque, aunque la prioridad absoluta, sin embargo, es que no se marche Affengruber.

Espanyol: Bryan Zaragoza y poco más

El Espanyol ha mantenido prácticamente intacta la hoja de ruta de los últimos días. La gran operación ofensiva de la mano de Monchi es la llegada de Bryan Zaragoza, mientras el club también ha ido dando salida a jugadores que no entraban en los planes de Manolo González. La plantilla cuenta además con varios futbolistas que regresaron de cesión y que han aportado profundidad.

Qué le queda al RCD Espanyol

l extremo izquierdo era la prioridad y Bryan Zaragoza está llamado a ocupar ese puesto. Si no se produce una salida inesperada, el Espanyol tiene poco más que hacer en este cierre de mercado.

Getafe: Gudelj aporta experiencia y todavía hay deberes

El Getafe ha encontrado una pieza de experiencia para su centro del campo con el exsevillista Nemanja Gudelj. Su llegada cubre una de las necesidades que tenía José Bordalás, aunque el técnico sigue necesitando completar la plantilla en otras posiciones.

Qué le queda al Getafe de Bordalás

Todavía se busca reforzar defensa, centro del campo y ataque si aparece margen. También hay que resolver las salidas de jugadores que no cuentan, en un mercado en el que Bordalás continúa pendiente de varios movimientos.

Levante: Axel Tape y la necesidad de equilibrar la plantilla

El Levante ha seguido moviéndose en la recta final y ha incorporado a Axel Tape, cedido por el Bayer Leverkusen. El conjunto granota tenía dos necesidades especialmente marcadas: defensa y delantera. La posible salida de alguno de sus atacantes condicionaba la planificación.

Qué le queda al Levante UD

Completar el ataque y, sobre todo, decidir si necesita otra pieza defensiva. El último día dependerá mucho de las posibles salidas, como la de Carlos Álvarez, muy cerca del fútbol mexicano.

Málaga: Aznou ya está y queda una plaza en el centro

El Málaga ha solucionado una de las necesidades que tenía pendientes con la llegada de Adam Aznou, cedido por el Everton. El lateral izquierdo ocupará una plaza con el filial, lo que permite al club mantener margen para realizar alguna operación más. La otra necesidad apuntada desde la Costa del Sol es el centro del campo.

Qué le queda al Málaga CF

Un centrocampista y, si se libera espacio, un central. Juan Berrocal aparece como una de las posibilidades para reforzar la defensa.

Osasuna: un mercado todavía abierto

Osasuna llega al último día con una plantilla bastante más definida que hace una semana, aunque todavía puede haber movimientos. El conjunto rojillo necesita valorar las posibles salidas y, en función de ellas, acudir al mercado para completar alguna posición.

Qué le queda a Osasuna

La prioridad para este último día puede estar en la portería si finalmente se produce alguna salida y en incorporar algún futbolista de campo si aparece una oportunidad. El caso de Enzo Boyomo también condiciona el último día.

Racing: Prati, Luque y una salida importante

El Racing ha sido uno de los clubes más activos en las últimas horas. Matteo Prati llegó cedido por el Cagliari con opción de compra y, además, el conjunto cántabro cerró la incorporación de Iker Luque, procedente del Atlético. La llegada del extremo se aceleró después de la lesión de Andrés Martín. En el apartado de salidas, Gustavo Puerta ha terminado saliendo rumbo al Nottingham Forest, con una posterior cesión al Olympiacos.

Qué le queda al Racing de Santander

Completar los últimos huecos de la plantilla y valorar si alguna salida obliga a realizar una incorporación adicional. El club ha trabajado especialmente en los laterales, el centro del campo y el ataque.

Rayo Vallecano: Bouare y Pedrosa ya están inscritos

El Rayo ha resuelto dos de las operaciones que tenía pendientes en la recta final: Gnangoro Bouare y Adrià Pedrosa ya han sido inscritos. Pedrosa llega cedido por el Sevilla y ocupará el lateral izquierdo. Ambos estuvieron ya disponibles para el partido ante el Barcelona.

Qué le queda al Rayo

Salvo oportunidad de última hora, el Rayo tiene la plantilla prácticamente definida para la 26/27. La llegada de Pedrosa resuelve una de las posiciones que más preocupaban a Beñat San José.

Real Madrid: trabajo prácticamente terminado

El Real Madrid no necesita hacer prácticamente nada. La incorporación más reciente ha sido Sergio Martínez, centrocampista de 19 años procedente del Racing, que firma hasta 2030 y comenzará su etapa en el Castilla. El club blanco considera que ha completado los deberes principales del verano y no prevé acudir al mercado para reforzar el primer equipo.

Qué le queda al Real Madrid

Resolver alguna salida de última hora si aparece una oferta inesperada. Por lo demás, el mercado del Madrid está cerrado.

Real Sociedad: defensa y lateral, las prioridades

La Real Sociedad no ha realizado incorporaciones de primer nivel en los últimos días, pero continúa con varias operaciones sobre la mesa. Matarazzo reclamaba especialmente un central, preferiblemente zurdo, y un lateral derecho. La llegada de Héctor Fort ha ayudado a cubrir parte de esa necesidad, mientras que el club también trabaja en la gestión de futbolistas que no entran en los planes del técnico.

Qué le queda a la Real Sociedad

Cerrar alguna salida y valorar si todavía puede incorporar un defensa. Si queda margen, tampoco se descarta una pieza ofensiva.

El Sevilla FC de José Ignacio Navarro, ante el gran examen del último día

El Sevilla llega al último día con más deberes que prácticamente ningún otro equipo. El club trabajó durante la jornada de ayer en varias operaciones, pero también ha visto cómo se complicaban muchas de sus alternativas. La salida de Rubén Vargas se ha enquistado hasta el último día de mercado y eso condiciona directamente el margen salarial disponible.

La prioridad sigue siendo un delantero. Lucas Stassin y Deivid Washington son las dos alternativas principales que maneja José Ignacio Navarro, partiendo con ventaja el primero. En paralelo, el Sevilla busca un extremo y no renuncia a reforzar el centro del campo. El interés por Carlos Vicente se ha caído por evidentes motivos económicos, mientras que se han manejado otros nombres como Bjerkebo, Félix Correia o Leon Bailey.

Qué le queda al Sevilla FC

Delantero, extremo (Féliz Correia, Sorriso, Gonçalo Borges...) y, si existe margen, centrocampista. Para poder hacer los tres necesita liberar masa salarial. La salida de Vargas y la resolución del futuro de otros jugadores como Cardoso, Marcao o, incluso Alfón, serán decisivas.

Valencia: Arnau Martínez y Harvey Elliott cambian el panorama

El Valencia ha sido uno de los equipos que más ha cambiado su situación durante la última semana. Arnau Martínez ya es nuevo futbolista valencianista procedente del Girona, una incorporación que refuerza tanto el lateral como el centro de la defensa. Y en las últimas horas ha llegado Harvey Elliott, cedido por el Liverpool, una operación que da al equipo de Carlos Corberán una alternativa de mucho talento en la zona ofensiva. El inglés aterrizó en Valencia este pasado lunes.

Qué le queda al Valencia CF

Resolver el futuro de André Almeida y alguna salida más. En cuanto a incorporaciones, la plantilla está prácticamente cerrada.

Villarreal: Nathan Saliba pone el punto final

El Villarreal ha hecho exactamente lo que estaba previsto en este tramo final del mercado incorporar a Nathan Saliba para completar el centro del campo. El canadiense llega procedente del Anderlecht y su incorporación estaba destinada a ser el último gran movimiento del conjunto castellonense.

Qué le queda al Villarreal

Slvo una salida inesperada, nada importante. El Villarreal considera que tiene la plantilla prácticamente terminada y no prevé grandes sorpresas.