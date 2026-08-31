Carlos Álvarez se escapa al América: el Sevilla no presentó oferta por el canterano

ESTADIO Deportivo ha podido conocer en exclusiva que el futbolista está muy cerca de firmar por el equipo mexicano, que ha tomado la delantera en una operación en la que el Sevilla no ha llegado a presentar oferta formal; el club de Nervión tiene un 30% de sus derechos, por lo que recibirá una compensación económica

Carlos Álvarez está muy cerca de cambiar el Levante por el América de México. ESTADIO Deportivo puede confirmar en exclusiva que el conjunto mexicano ha acelerado en las últimas horas y está muy próximo a cerrar la incorporación del mediapunta en una operación que vuelve a alejar de Nervión a uno de los canteranos que más ha sonado para regresar al Sevilla.

El Sevilla conocía perfectamente la situación de Carlos Álvarez y había mostrado interés en su regreso, aunque en ningún momento ha llegado a presentar una oferta formal al Levante.

Mientras tanto, el América ha avanzado con decisión y se encuentra ahora en disposición de llevarse al futbolista.

El América se adelanta al Sevilla

El conjunto mexicano ha encontrado en Carlos Álvarez el refuerzo que buscaba Guillermo Almada para su parcela ofensiva. El técnico uruguayo conoce al jugador de su paso por el fútbol español como entrenador del Real Oviedo y quedó prendado de las condiciones del mediapunta, al que ha seguido de cerca después de haberlo sufrido como rival.

La operación se ha acelerado en este tramo final del mercado y todo apunta a que el sanluqueño continuará su carrera lejos de España. El América tiene margen hasta el 11 de septiembre para registrar jugadores en la Liga MX, aunque la ventana de LaLiga se cierre este martes día 1 de septiembre a las 23:59 horas.

El Sevilla lo quería, pero no llegó a ofertar

El interés sevillista por Carlos Álvarez sí existía. En las últimas semanas se produjeron contactos informales para conocer su situación y explorar las posibilidades de un regreso a Nervión.

El futbolista, además, nunca ha escondido su deseo de volver algún día al club donde se formó. Sin embargo, la hoja de ruta sevillista pasaba inicialmente por esperar. Carlos termina contrato con el Levante en junio de 2027 y en Nervión confiaban en que permaneciera una temporada más en Valencia para poder intentar recuperarlo posteriormente como agente libre.

El Levante, por su parte, quería aprovechar este mercado para hacer caja. Su cláusula de rescisión está fijada en 25 millones de euros, pero el precio real para negociar su salida era considerablemente inferior.

Por unos seis millones podría haberlo recuperado

Según la información que maneja ESTADIO Deportivo, el Levante estudia una venta que podría cerrarse en una cifra cercana a los seis millones de euros.

El Rayo Vallecano también se ha interesado en las últimas horas y existía cierto margen para negociar por una cantidad inferior, pero el club de Nervión nunca llegó a presentar una oferta formal.

El Sevilla conserva el 30% de los derechos de Carlos Álvarez, por lo que cualquier traspaso que cierre ahora el Levante le reportará también un ingreso al conjunto sevillista.

Una oportunidad que vuelve a escaparse

Carlos Álvarez abandonó el Sevilla rumbo al Levante en 2023 y allí terminó explotando como uno de los futbolistas más destacados del conjunto granota. Su mejor temporada fue la 2024/2025, en la que marcó siete goles y repartió once asistencias.

Ahora, a sus 23 años, está a punto de emprender una nueva aventura en México. La operación con el América supondrá que el Sevilla volverá a ver desde la barrera la evolución de un futbolista formado en su cantera y cuyo regreso había sido muy contemplado.