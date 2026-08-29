¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en LaLiga 2026?

El próximo martes 1 de septiembre a las 23:59 horas dará por cerrado la ventana de traspasos en España, siendo el último momento para los equipos para poder inscribir a jugadores, fechas diferentes a las de diferentes ligas en otros países

El mercado de fichajes llega a su recta final con mucho por decidir en diferentes equipos de LaLiga, aunque otros con el trabajo ya hecho, como es el caso del Real Madrid, a falta de un giro de última hora. Los clubes, y la dirección deportiva de cada uno de ellos, trabajan a contrarreloj sabiendo cuándo es el cierre de esta ventana de traspasos, que en el caso de España será el próximo martes 1 de septiembre a las 23:39 horas.

LaLiga y la FIFA hicieron oficial las fechas y los tiempos para que los clubes en España pudiesen fichar e inscribir jugadores, en LaLiga EA Sports y en LaLiga Hypermotion, siendo ésta desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre de 2026. Además, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) especifica que no se pueden inscribir más futbolistas después de ese día a las 23:59, un problema que han tenido los clubes años atrás.

Fechas y horas claves del mercado de fichajes en España

Como decimos, ese martes 1 de siempre será cuando acabe definitivamente el mercado de fichajes en España, siendo las 23:59 horas el último momento para poder formalizar inscripciones a través de LaLiga. Sin embargo, cabe recordar que los clubes podrán firmar a cualquier jugador que se encuentre libre en estos momentos, como pueden ser los casos de Dani Ceballos, Dani Carvajal o incluso Joselu Mato.

Por ello, pese a que LaLiga EA Sports lleva en marcha con el comienzo de incluso la tercera jornada, el mercado de fichajes sigue su curso con los clubes trabajando en incorporaciones de última hora. Una de las últimas, ha sido la de Álvaro Morata en el Leganés, procedente del Como, o la de Adama Traoré, que era agente libre y se ha decantado por la opción del Deportivo de A Coruña para la presente temporada.

¿Qué día cierra el mercado de fichajes en las diferentes Ligas de Europa?

Las fechas del cierre del mercado de fichajes no son las mismas que en el caso de España, por lo que es necesario especificar los tiempos marcados en cada liga en este sentido. No obstante, la Premier League, que sigue agitando el mercado, sí que cuenta con la coincidencia de LaLiga EA, teniendo en cuenta, eso sí, que la franja horaria es diferente en Inglaterra, por lo que es el martes 1 de septiembre a las 22:59, en horario británico.

Por otro lado, la Bundesliga fijó su cierre del mercado de fichajes para este lunes 31 de agosto. En el caso de Italia, los equipos de la Serie A no podrán firmar ni inscribir más jugadores más allá del martes 1 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas. Por su parte, la Ligue de Football Professionnel (LFP) confirmó que el final de la ventana de traspasos para los clubes de la Ligue 1 es el martes 1 de septiembre a las 19:59 horas.

Arabia Saudí y la MLS, con fechas diferentes en el cierre del mercado de fichajes

Algo muy diferente ocurre con el mercado de fichajes de Arabia Saudí, ya que la federación estableció que los equipos de la Saudi Pro League podían firmar jugadores desde el 22 de julio hasta el 6 de septiembre de 2026. Por ello, los diferentes clubes de Europa deben estar en alerta ante la tentativa de posibles intereses o incluso ofertas por sus futbolistas, sabiendo que ya en el próximo mes no tienen permitido firmar a más efectivos.

Además, la MLS, con fichajes como el de Casemiro, pone punto y final a su ventana de traspasos el miércoles 2 de septiembre, dejando un día más de margen con respecto a las ligas de Europa. Por ello, equipos como el de Leo Messi, Robert Lewandowski o incluso Antoine Griezmann podrían seguir poniendo el foco en España para lograr más incorporaciones en estos últimos días, que apuntan a a ser decisivos.