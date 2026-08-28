El Manchester City prepara un doble golpe al Liverpool: Mac Allister y Gakpo, en el radar de Maresca

El conjunto mancuniano mantiene abierta la vía de Enzo Fernández, pero ya ha tanteado al su comapñero argentino como alternativa y también compite con el Tottenham por el neerlandés

El Manchester City ha acelerado en el tramo final del mercado de fichajes y ha puesto sus ojos en dos futbolistas del Liverpool: Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. Según Gianluca Di Marzio, el conjunto de Enzo Maresca ha iniciado contactos por el centrocampista argentino ante las dificultades para cerrar la llegada de Enzo Fernández y mantiene al atacante neerlandés entre sus objetivos para reforzar su delantera.

La maniobra puede provocar un movimiento en cadena en Anfield. El Liverpool trabaja para completar el fichaje de Bradley Barcola y, aunque la llegada del extremo del PSG está encaminada, la posible salida de Gakpo obligaría al conjunto dirigido por Andoni Iraola a replantear sus planes en las últimas jornadas del mercado. El Tottenham también persigue al internacional neerlandés.

Mac Allister aparece como alternativa a Enzo Fernández para el City

El centro del campo es una de las prioridades de Maresca para el cierre del mercado. Enzo Fernández continúa siendo el objetivo principal, pero la falta de acuerdo con el Chelsea ha llevado al Manchester City a ampliar el abanico de posibilidades. Ahí aparece Mac Allister.

Di Marzio asegura que los 'citizens' ya han iniciado los primeros contactos para conocer las condiciones de una posible operación por el internacional argentino. No existe, por ahora, un acuerdo con el Liverpool, pero el movimiento confirma que el City no quiere quedarse sin una pieza de primer nivel para su medular.

Mac Allister, de 27 años, es uno de los futbolistas importantes de la plantilla del Liverpool y su salida supondría un problema añadido para Iraola. El técnico español necesita completar una plantilla competitiva para afrontar la temporada y cualquier baja de última hora obligaría a reaccionar con el mercado prácticamente agotado.

La prioridad del City sigue siendo Fernández. Sin embargo, la situación abierta con el Chelsea ha provocado que el club mancuniano active un plan alternativo.

El Manchester City también entra en la pelea por Gakpo

El Manchester City ya había mostrado interés por Cody Gakpo y ahora ha decidido avanzar para intentar posicionarse en una carrera en la que también participa el Tottenham. Sky Sports confirmó que el conjunto de Maresca estudia al internacional neerlandés como una de las opciones para reforzar su ataque, aunque todavía no existían conversaciones entre clubes en el momento de su información.

El conjunto mancuniano ha sufrido importantes movimientos en su frente ofensivo, como las salidas de Omar Marmoush y Savinho, por lo que necesita recuperar efectivos para que Maresca disponga de alternativas suficientes durante una temporada que acaba de comenzar.

Gakpo, además, llega al tramo final del mercado después de marcar en el estreno en la Premier League del Liverpool ante el Newcastle, una actuación que ha reforzado el interés que existe alrededor de su figura.

El Tottenham también quiere a Gakpo

El problema para el City es que no está solo. El Tottenham lleva tiempo trabajando en la posibilidad de incorporar a Gakpo y lo considera uno de sus objetivos para completar la renovación de su ataque. El conjunto londinense ya ha realizado una inversión superior a los 300 millones de libras durante el verano y ha incorporado, entre otros, a los mencionados delanteros del Manchester City.

Los 'spurs' pretenden todavía añadir otro atacante a su plantilla y Gakpo aparece entre las opciones. La llegada de Barcola al Liverpool puede ser uno de los factores que termine condicionando la operación.

Según las informaciones publicadas en Inglaterra, el Liverpool no quiere desprenderse del neerlandés salvo que tenga garantías de poder reforzar las bandas. La operación por Barcola, valorada en torno a 120 millones de libras, se ha convertido precisamente en una pieza importante de esa planificación.

Un final de mercado que puede cambiar el Liverpool

El Liverpool se encuentra ante un escenario especialmente delicado. El equipo de Iraola necesita reforzar varias posiciones y tiene prácticamente encarrilada la llegada de Barcola, pero una salida de Gakpo o Mac Allister obligaría a buscar sustitutos cuando quedan muy pocos días para el cierre.

La situación de Gakpo, además, ya está generando debate en Inglaterra. El neerlandés tiene contrato con el Liverpool hasta 2030 y el club no parece dispuesto a facilitar su salida.

En el caso de Mac Allister, el escenario es todavía más complejo para los 'reds'. No se trata de un jugador de rotación, sino de una pieza de enorme importancia en el centro del campo. La posibilidad de perderlo y tener que encontrar un reemplazo en la recta final del mercado supondría un desafío considerable para la dirección deportiva.

Por su parte, Maresca quiere un centrocampista de primer nivel y mantiene a Enzo Fernández como primera opción. Pero si el Chelsea bloquea definitivamente la operación, Mac Allister aparece como alternativa. En ataque, Gakpo se mantiene en el radar mientras el City busca compensar las salidas que han reducido sus opciones ofensivas.

Maresca necesita nuevas piezas para su City

El Manchester City encara así los últimos días del mercado con varios escenarios abiertos. El fichaje de Enzo Fernández todavía no está descartado, Mac Allister aparece como alternativa y Gakpo se suma a una lista de objetivos ofensivos en la que también existen otras opciones.

Si el City consigue llevarse a Mac Allister o Gakpo, Iraola tendrá que volver a mirar al mercado cuando ya casi no quedan días para hacerlo. Y si ambos abandonasen Anfield, el Liverpool se vería obligado a reconstruir parte de su plantilla sobre la bocina. Aún queda mucho mercado en la Premier League.