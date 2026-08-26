El Chelsea de Xabi Alonso acelera por el Dibu y se arriesga a perder a Enzo

El conjunto londinense busca al portero del Aston Villa mientras el Manchester City prepara una oferta millonaria por el centrocampista argentino

El Chelsea de Xabi Alonso afronta los últimos compases del mercado con dos operaciones que pueden marcar el cierre de su planificación. El conjunto londinense ha contactado con el entorno de Emiliano Martínez mientras crece la preocupación por el rendimiento de Robert Sánchez.

Al mismo tiempo, el Manchester City prepara una ofensiva por Enzo Fernández, una operación que podría provocar un giro importante en Stamford Bridge. Xabi Alonso, sin embargo, ha dejado claro públicamente que cuenta con el argentino: “Esperamos que Enzo esté involucrado. Está entrenando realmente bien y estará involucrado”.

El Chelsea contacta con el Dibu Martínez por la portería

La portería se ha convertido en uno de los focos de preocupación del Chelsea después de un inicio de temporada complicado para Robert Sánchez. El guardameta español ha quedado señalado tras varios errores que han reabierto el debate sobre la necesidad de incorporar competencia bajo palos.

El problema se hizo especialmente visible en el estreno de la Premier League ante el Fulham. Aunque el Chelsea terminó imponiéndose por 3-2, Sánchez encajó un disparo de Josh King por su palo corto y posteriormente dejó escapar un remate aparentemente controlable que permitió marcar a Gonzalo García.

La respuesta del club pasa ahora por estudiar una alternativa de máximo nivel. El Chelsea ya ha contactado con los representantes de Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina en 2022 y uno de los porteros más reconocidos de la Premier League desde su llegada al Aston Villa en 2020.

El guardameta argentino, de 33 años, estaría disponible para un traspaso después de que el Aston Villa haya incorporado a Zion Suzuki procedente del Parma. El contexto puede favorecer una operación que, hasta hace poco, parecía mucho más complicada.

El Dibu Martínez vuelve a estar en el mercado tras el intento de la Juventus

El Chelsea no sería el único club que ha valorado la posibilidad de incorporar a Martínez. La Juventus ya intentó avanzar por el argentino durante este mercado, aunque aquella operación terminó frenándose por las dudas relacionadas con una lesión en uno de sus dedos.

Ahora, la situación abre una oportunidad para el conjunto londinense. Martínez acumula 256 apariciones con el Aston Villa y su experiencia en la Premier League, unida a su carácter competitivo, encaja con la búsqueda de un portero capaz de asumir presión desde el primer día.

Además, el movimiento podría estrechar todavía más la relación entre Chelsea y Aston Villa. Ambos clubes han protagonizado varias operaciones de alto perfil en los últimos mercados, con Morgan Rogers como uno de los grandes ejemplos después de su traspaso por 117 millones de libras.

Las conversaciones podrían tener incluso más ramificaciones. Nicolas Jackson aparece señalado como otro jugador susceptible de entrar en las negociaciones, con una valoración aproximada de 65 millones de libras y la posibilidad de reencontrarse con Unai Emery en Birmingham.

Xabi Alonso respalda a Robert Sánchez mientras crece la duda

Mientras el Chelsea analiza alternativas, Xabi Alonso ha optado públicamente por proteger a Robert Sánchez. El entrenador ha tratado de restar importancia al ruido generado alrededor del portero y ha asegurado que sus conversaciones con él se han producido dentro de la normalidad.

“No, hemos tenido conversaciones normales. Hemos hablado más sobre la cuestión del equipo, sobre lo que hicimos bien y lo que tenemos que hacer mejor”, explicó Alonso antes del próximo compromiso de la Carabao Cup frente al Luton Town.

El técnico también quiso desplazar el foco de los errores individuales hacia el funcionamiento colectivo. “Se trataba más de entender el contexto. Cada partido va a ser importante porque estamos en este proceso en el que todavía necesitamos desarrollar cosas. Necesitamos hacer ajustes más relacionados con el equipo”, señaló.

El Manchester City prepara una oferta por Enzo Fernández

La otra gran operación que puede alterar el cierre del mercado del Chelsea está en el centro del campo. El Manchester City prepara una oferta inicial por Enzo Fernández, al que el conjunto londinense habría tasado en torno a los 120 millones de libras.

La cifra convertiría al argentino en uno de los traspasos más caros de la historia de la Premier League si finalmente se concreta. El City considera al centrocampista una pieza de enorme valor para reforzar su centro del campo y estaría dispuesto a intentar convencer al Chelsea en los últimos días del mercado.

El movimiento adquiere todavía más relevancia por el mensaje que acaba de transmitir Xabi Alonso. El técnico español no ha dejado entrever públicamente que Enzo esté cerca de abandonar Stamford Bridge. Todo lo contrario: cuando fue preguntado por su situación, fue contundente. “Esperamos que Enzo esté involucrado. Está entrenando realmente bien y estará involucrado”.

Enzo Fernández puede protagonizar el gran giro del Chelsea

Enzo llegó al Chelsea procedente del Benfica por 107 millones de libras en 2023 y desde entonces se ha convertido en uno de los nombres centrales del proyecto. Sin embargo, su relación con el club ha atravesado momentos de tensión, especialmente después de la eliminación frente al PSG en la Champions League, cuando el argentino mostró públicamente su frustración.

Durante el verano también apareció relacionado con el Real Madrid, aunque aquella posibilidad perdió fuerza. Ahora es el Manchester City quien amenaza con convertir su futuro en uno de los grandes asuntos del cierre del mercado.

Para Xabi Alonso, la situación es especialmente delicada. El entrenador acaba de transmitir que cuenta con Enzo y necesita estabilidad para desarrollar su idea futbolística. Una salida de semejante calibre obligaría al Chelsea a reaccionar con el mercado prácticamente agotado.

Por eso, el final del mercado puede tener dos caras muy diferentes para el Chelsea. El club busca al Dibu Martínez porque considera necesario elevar la competencia en la portería, mientras debe decidir si resiste la ofensiva del Manchester City por Enzo Fernández.