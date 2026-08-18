Reijnders deja 61 millones al Manchester City para lanzarse por Enzo Fernández

El neerlandés viaja a Arabia Saudí con su familia para cerrar su llegada al Al Qadsiah, mientras Rodri ultima su fichaje por el FC Barcelona y Maresca reclama al argentino del Chelsea de Xabi Alonso

El Manchester City ha encontrado en Arabia Saudí el dinero con el que pretende completar la reconstrucción de su centro del campo. Tijjani Reijnders viaja con su familia para cerrar un traspaso de 61 millones de euros al Al Qadsiah después de una sola temporada en Inglaterra.

El movimiento coincide con el acuerdo que llevará a Rodri al FC Barcelona y vuelve a colocar a Enzo Fernández en el centro del mercado. Maresca quiere reencontrarse con el argentino, aunque el Chelsea ha endurecido sus condiciones tras expirar el plazo fijado para venderlo.

Tijjani Reijnders vuela al Al Qadsiah y cierra un año en el Manchester City

La imagen compartida en exclusiva por Fabrizio Romano muestra a Reijnders en el avión, acompañado por su familia y rumbo a Arabia Saudí. El acuerdo entre el Manchester City y el Al Qadsiah está cerrado en 61 millones de euros y únicamente restan los últimos trámites antes del anuncio oficial.

El internacional neerlandés había aceptado días atrás la propuesta saudí, pero permanecía a la espera del intercambio definitivo de documentos. Su viaje despeja cualquier duda sobre una operación que pondrá fin a su etapa en el Etihad apenas doce meses después de abandonar el AC Milan.

Reijnders llegó a Mánchester por unos 55 millones y se marcha dejando una pequeña plusvalía. Disputó 50 partidos, marcó siete goles y repartió ocho asistencias, aunque fue perdiendo protagonismo durante el tramo final de la temporada. En la Premier League firmó cinco tantos y dos pases de gol en 28 apariciones.

El Al Qadsiah le ofrece un salario cercano a los 18 millones de dólares y un papel central en el proyecto de Brendan Rodgers. El conjunto saudí terminó cuarto la pasada temporada después de enlazar 17 encuentros sin perder y afrontará por primera vez la Champions League asiática. Reijnders podría estrenarse el viernes 21 de agosto ante el Al Ittihad.

Rodri ultima el FC Barcelona y obliga a Maresca a reconstruir el Manchester City

La salida de Reijnders no llega aislada. Rodri aterrizó en Barcelona para pasar el reconocimiento médico después de que el Manchester City aceptase una tercera propuesta de 65,4 millones de libras, alrededor de 75 millones de euros.

El centrocampista madrileño había entrado en su último año de contrato y trasladó al club su deseo de regresar a España. “Para mí es un sueño jugar en el Barcelona”, aseguró a su llegada a El Prat, donde confirmó que las intensas negociaciones habían quedado resueltas.

Rodri abandona Inglaterra después de siete temporadas, cuatro Premier League y el gol que decidió la primera Champions de la historia del Manchester City en 2023. También se marcha como ganador del Balón de Oro y capitán de la selección española campeona del Mundial de 2026.

El club ya ha invertido 116 millones de libras en Elliot Anderson y mantiene avanzadas las conversaciones por Ayyoub Bouaddi. El joven del Lille, de 18 años, costaría unos 85 millones, pero el técnico italiano todavía reclama otro centrocampista capaz de asumir liderazgo, llegada y responsabilidad con el balón.

Enzo Fernández enfrenta al Manchester City y al Chelsea por más de 140 millones

Ese perfil conduce directamente a Enzo Fernández. Maresca conoce al argentino de su etapa en Stamford Bridge y le considera la pieza idónea para dirigir la nueva medular del Manchester City. Su relación fue especialmente productiva: desde el inicio de la temporada 2024/25, el centrocampista ha participado en 48 goles, con 24 tantos y las mismas asistencias.

El Chelsea fijó inicialmente un precio de 120 millones de libras y concedió hasta el viernes 14 de agosto para recibir una propuesta formal. El plazo expiró sin que el City cumpliese las condiciones, por lo que la cantidad pactada dejó de estar disponible. En Londres exigen ahora una cifra todavía superior, por encima de los 140 millones de euros.

Las ventas de Reijnders y Rodri dejarán más de 130 millones en las cuentas del Etihad. Esa inyección permite al City volver a sentarse a negociar, pero no garantiza un acuerdo con un rival directo que tampoco necesita desprenderse del campeón del mundo argentino.

El futbolista quiere reencontrarse con Maresca y ha transmitido su disposición a cambiar Stamford Bridge por Mánchester. Su regreso al estadio londinense, sin embargo, estuvo marcado por los silbidos de una parte de la afición durante el amistoso ante la Real Sociedad, cuando entró en la segunda mitad y recibió el brazalete de capitán.

Xabi Alonso elige a Alex Scott mientras el Chelsea protege a Enzo Fernández del City

El posible sustituto ya tiene nombre. Xabi Alonso ha señalado a Alex Scott, centrocampista del Bournemouth, como primera opción si Enzo Fernández termina marchándose al Manchester City.

El Chelsea presentó anteriormente una oferta de 64 millones de libras, rechazada por el conjunto dirigido por Andoni Iraola. Según Metro, los londinenses han retomado los contactos por un futbolista de 22 años al que le quedan dos temporadas de contrato.

Scott ofrece conducción, dinamismo y capacidad para acelerar la circulación desde posiciones interiores. El Bournemouth insiste en que no está en venta, pero la cercanía del final de su contrato concede al Chelsea una vía para presionar si recibe los millones del City por Enzo.

El mercado ha dibujado así una cadena de operaciones que puede superar ampliamente los 250 millones. Reijnders está camino de Arabia Saudí, Rodri completa su llegada al Barcelona y Enzo Fernández concentra el pulso entre los dos gigantes ingleses.

El City debutará en la Premier League el domingo 23 de agosto, precisamente contra el Bournemouth. Para entonces, Maresca ya no tendrá a Rodri ni a Reijnders y seguirá esperando la decisión que puede marcar toda su reconstrucción.