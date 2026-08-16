Enzo Maresca pide calma tras el 'pinchazo' en su debut al frente del Manchester City: "﻿﻿Esto es solo el principio"

El nuevo entrenador del Manchester City pide tranquilidad y paciencia a sus aficionados a pesar de la dura derrota contra el Arsenal en el Community Shield, con optimismo de cara al inicio de la Premier League

El Manchester City ha tenido un terrible cierre de pretemporada, con un partido muy flojo ante el Arsenal, en el que se jugaban el primer título de la temporada. El equipo 'gunner' se ha impuesto 3-0 y se ha proclamado campeón del Community Shield, dejando una derrota contundente para los 'citizen' antes de su estreno en la Premier League.

El debut de Enzo Maresca a los mandos del Manchester City en un partido oficial ha sido bastante amargo, cosechando un resultado que deja dudas antes de iniciar la liga inglesa y en pleno culebrón por el fichaje de Rodri, que ausente en la convocatoria del partido ha evidenciado que el centro del campo de los del Etihad sin el español se queda cojo.

Enzo Maresca pide calma tras la derrota del Manchester City en el Community Shield

El partido entre el City y el Arsenal se decantó en menos de un minuto. Riccardo Calafiori fue capaz de derribar la portería de Donnarumma poco después del pitido inicial y los 'citizen' tuvieron que ir a remolque todo el encuentro, aunque a la media hora Kai Havertz ampliaría la ventaja de los londinenses en el marcador. Sin embargo, ese gol temprano ha sido el que ha marcado todo el partido, como reconoce Maresca en rueda de prensa posterior.

"Creo que el gol que encajamos a los 23 segundos, lamentablemente, afectó al partido. Tras el primer gol, la reacción fue bastante buena, pero antes de que marcaran el segundo, tuvimos tres o cuatro ocasiones para marcar y empatar, pero desafortunadamente encajamos el segundo y todo se complicó" analiza el técnico argentino, que pide calma ante esta derrota.

Enzo Maresca trata de sacar la parte positiva de la derrota contra el Arsenal

"Después del primer gol estaba bastante contento porque creamos tres o cuatro ocasiones para empatar el partido, pero lamentablemente encajamos el segundo" reconoce Maresca, consciente de que la temporada aún ni ha comenzado. "Fue un error, pero esto es solo el principio. El domingo empieza la Premier League y debemos centrarnos en eso" concluye el nuevo entrenador.

Aunque eso sí, también hace autocrítica, con muchos detalles que pulir antes de su estreno en la Premier League, que será este domingo 23 de agosto recibiendo ante el Bournemouth, en un partido que se jugará en el Etihad Stadium. "Tenemos muchas cosas que mejorar. La temporada acaba de empezar, así que hay muchas cosas que debemos hacer mejor, pero, incluso cuando ganamos" concluye Maresca tras su amargo debut.