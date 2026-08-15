Nuevo portazo por Rodri: el Manchester City rechaza la tercera oferta del Barça

El Manchester City rechaza una nueva oferta del Barça por el centrocampista español, y ya van tres, por lo que cada vez parece más difícil que se concrete su fichaje

El futuro de Rodri Hernández está siendo un auténtico culebrón este verano. El centrocampista español se convirtió en el centro de atención tras ser elegido como el mejor jugador del Mundial 2026, en el que la Selección española se ha proclamado campeona. Por ello, Real Madrid y FC Barcelona han estado peleando por él, siendo los culés los que estaban cerca de cerrar su traspaso. Sin embargo, el Manchester City ha vuelto a rechazar su última oferta.

Ni una ni dos, tres son las veces que el club 'citizen' ha rechazado las ofertas del Barça para fichar a Rodri, siendo incapaz de llegar a un acuerdo económico para completar el traspaso, a pesar de que el jugador había dado el 'sí' a unirse al conjunto azulgrana. Por ello, su posible salida del Manchester City esta temporada cada vez parece menos viable.

El Manchester City rechaza la tercera oferta del FC Barcelona por el fichaje de Rodri

Este sábado 15 de agosto se ha confirmado que el club que dirige Enzo Maresca ha vuelto a dar una negativa a las propuestas del FC Barcelona. El club que preside Joan Laporta había lanzado una tercera oferta a los ingleses para cerrar el fichaje del centrocampista español, pero sus condiciones económicas no convencen en el Etihad.

Esta tercera oferta ascendía a 75 millones, siendo este el precio que los culés están dispuestos a pagar para sumar a Rodri a su plantilla entre fijos y variables. Pero el City, que no quiere dejarle salir, no cede en sus exigencias. El plan del Barça era pagar 65 millones fijos por el centrocampista de 30 años y otros 10 en variables, cinco de ellos asumibles y los otros cinco de más difícil cobro. Una tercera propuesta por la que subían hasta 20 millones de euros más respecto a su primera oferta. Sin embargo, el City tampoco la aceptan y no se mueven del precio en el que lo tienen tasado.

Nuevas exigencias del Manchester City por Rodri: no escuchará ofertas por menos de 80 millones

El equipo del Etihan Stadium ha tasado a Rodri en 80 millones de euros, y no escuchará ofertas por menos de esta cantidad. Por su parte, Laporta ha dejado claro que no se plantea pagar ni 70 ni 80 millones fijos por esta incorporación a su plantilla. Por ello, el futuro de Rodri cada vez parece más lejano de la elástica azulgrana.

Sin embargo, el jugador tiene una carta a su favor. A Rodri solo le queda un año de contrato con los 'blues', por lo que el City no puede arriesgarse a dejarle salir gratis la próxima temporada, aunque ya han dejado claro que Maresca lo considera una pieza fundamental del equipo y que no quieren venderle esta temporada.

El regreso de Rodri Hernández a La Liga se complica

Tras este nuevo rechazo, el FC Barcelona debe plantearse si seguir en la puja por el centrocampista. El español estaba muy cercano al Real Madrid, pero finalmente, y a causa del precio que impone el conjunto de Manchester por su traspaso, se bajaron de la puja y vestir de blanco la próxima temporada ya no es una opción.

La situación de Rodri dio un giro cuando sorprendentemente fue el Barça el que se colocó en cabeza por hacerse con su fichaje, pero después de tres negativas del City, parece cada vez más complicado que Rodri vaya a dejar el club inglés para la próxima temporada.