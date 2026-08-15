El cuadro culé disputará el próximo domingo el penúltimo amistoso de la pretemporada. Será en Suiza ante el Basilea y para ello, el técnico alemán ha dejado fuera a Gavi y Pedri además de al guardameta Yaakobishvili, que está ultimando su salida al Almería de Segunda división

El Barcelona de Hansi Flick será de esos equipos que empiecen la Liga días después del arranque de la temporada que ha sido este mismo sábado 15 de agosto. El Barcelona aún tiene por delante dos amistosos que le llevarán primero a Suiza este próximo domingo para medirse al Basilea y seguidamente al Al-Ahly de Egipto para disputar el trofeo Joan Gamper.

Este mismo sábado el Barcelona ha hecho público a través de sus canales oficiales de la lista de convocados de Hansi Flick para medirse al Basilea este próximo domingo. Esa lista de convocados está marcada por importantes ausencias como son lo internacionales Pedri y Gavi y el regreso de Lamine Yamal, Dani Olmo o Joan García.

El mercado de fichajes marca la lista de convocados del Barcelona

Además de las marcadas ausencias de Pedri González y Gavi en la lista del Barcelona para enfrentarse al Basilea, Hansi Flick también ha dejado en Barcelona al guardameta Yaakobishvili, que está trabajando en su salida rumbo al Almería de LaLiga Hypermotion. En su lugar ha entrado el guardameta del filial, Eder Aller.

Hansi Flick también ha comprendido la situación de Marc Casadó, Héctor Fort, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández, que están pendientes de solventar sus respectivas salidas en este mercado de fichajes. Otra de las ausencias, en este caso por lesión, son la de Frenkie de Jong y Roony Bardghji. En el caso del sueco, el Barcelona tenía previsto que saliese del club en calidad de cedido para seguir formándose pero la grave lesión que sufrió ha trastocado por completo los planes tanto del jugador como del cuadro culé.

La lista completa de convocados del Barcelona para enfrentarse al Basilea

Si podrá contar Hansi Flick con los internacionales españoles que regresaron días atrás a la disciplina barcelonista. Con las excepciones de Pedri y Gavi que no viajan, Joan García, Dani Olmo, Eric García, Pau Cubarsí y Lamine Yamal si estarán disponibles para el técnico alemán en el penúltimo amistoso de pretemporada de los blaugranas. También estará el internacional francés Jules Koundé y el delantero Anthony Gordon.

Así, la lista completa de convocados del Barcelona para medirse al Basilea el próximo domingo es la siguiente. Porteros: Joan García, Szczesny y Eder Aller. Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martin, Koundé, Eric García, Corrtés, Espart y Pesquer. Centrocampistas: Fermín, Dani Olmo, Bernal, Brian Fariñas y Orian Goren. Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Gordon, Adeyemi, Bisiwu, Abdelkarim y Tunkara.