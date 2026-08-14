Luis Suárez, otra opción del plan B del Barcelona para la delantera

El colombiano del Sporting de Portugal es contemplado por el club catalán como una alternativa si finalmente no pudiera concretarse el fichaje de Julián Álvarez

El FC Barcelona necesita delanteros y pasan los días sin que varíe la situación de Julián Álvarez. El argentino sigue siendo el preferido por la entidad culé, aunque el Atlético de Madrid se mantiene firme en su día de no vender. Ahí aparecen en escena otras alternativas. Una de ellas es la de Luis Suárez, punta del Sporting de Portugal.

El colombiano, como apunta el periodista Fabrizio Romano, está dentro de las opciones que el Barcelona maneja como alternativas en el caso de que siga encallada la operación por Julián Álvarez. El del Sporting de Portugal se une así, por ejemplo, al nombre de Georges Mikautadze, futbolista del Villarreal que también se contempla.

Los números de Luis Suárez la pasada temporada que acabó con el Mundial

Tampoco sería fácil para el Barcelona abordar el fichaje de Luis Suárez, ya que es un jugador capital para el Sporting de Portugal con el que tiene cuatro años más de contrato. Se trata de un jugador que, por ejemplo el portal especializado Transfermarkt, tasa en 30 millones de euros. Sin embargo los lusos pedirían una cantidad bastante más elevada por su jugador.

Firmado desde el Almería a cambio de casi 23 millones de euros en el verano pasado, Luis Suárez ha dejado un interesante rendimiento en el equipo lisboeta. El delantero participó la temporada pasada en 58 partidos oficiales con el Sporting de Portugal, entre las distintas competiciones, en los que hizo 38 goles y dio 9 asistencias.

Los interesantes números del delantero, de 28 años y 1,79 metros, se complementan con lo mostrado recientemente en el Mundial con la selección de Colombia. Fue titular en cuatro de los cinco partidos del combinado sudamericano donde dio un asistencia. Si bien es cierto que su selección no pudo pasar de los octavos de final eliminada por Suiza.

Los tiempos del Barcelona y Julián Álvarez

Con todo, Julián Álvarez es el deseado por el Barcelona que aguarda que la situación pueda cambiar. El argentino no ha viajado este viernes con la expedición del Atlético de Madrid para el amistoso que los colchoneros van a disputar contra el Olympique de Marsella. Sin embargo, se entiende como una cuestión del poco tiempo que lleva entrenándose con el equipo después de sus vacaciones. La Araña volvió este lunes y está en la misma situación que Juan Musso, Marcos Llorente y Álex Baena, que tampoco entraron en la convocatoria.

La postura del Atlético de Madrid es firme en su idea de no vender a Julián Álvarez y el tiempo apremia para el Barcelona que cada vez tiene más cerca el comienzo del campeonato. El club culé sí se marca la próxima semana como frontera para moverse en el 'plan B' de delanteros si sigue sin cambio la situación con La Araña.

Es en ese escenario donde el nombre de Luis Suárez se baraja, como el de Georges Mikautadze o Lautaro Martínez del Inter de Milán. Fichajes igualmente complicados, cada uno de ellos en su escala, pero el Barcelona necesita delanteros para empezar LALIGA.