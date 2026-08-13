Luis de la Fuente alerta a Lamine Yamal: "Hoy puedes ser el jugador más destacado, pero mañana puede ser otro"

El seleccionador español pone el foco en la figura del joven Lamine Yamal y el aprendizaje que todavía le queda al gran talento de España tras haberse convertido en campeón del mundo con la Selección

El seleccionador español Luis de la Fuente habló de Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona y de la Selección, en una entrevista concedida a El Mundo. Unas declaraciones en las que el técnico de Haro se refirió al futbolista desde una perspectiva diferente a la habitual. De la Fuente no se limitó a ensalzar el talento de Lamine Yamal, sino que puso el foco en aquello que todavía tiene que aprender para seguir creciendo y, sobre todo, para mantenerse al máximo nivel durante muchos años.

La reflexión del seleccionador español parte de una premisa clara: Lamine ya posee unas condiciones extraordinarias, pero su evolución no dependerá únicamente de lo que sea capaz de hacer con el balón en los pies. También jugará un papel fundamental su condición mental y saber estar.

Luis de la Fuente señala el gran aprendizaje que le queda a Lamine Yamal como profesional

De la Fuente considera que Lamine Yamal tiene una cualidad especialmente importante para cualquier futbolista de élite: sabe interpretar el juego y entiende qué necesita el equipo en cada momento. Por ello, destaca el seleccionador su inteligencia y su capacidad para poner su talento al servicio del colectivo.

Sí existe, en cambio, otro paso más en su maduración, tal y como lo ve De La Fuente. El técnico español apunta que Lamine tiene que acostumbrarse a compartir protagonismo con otros futbolistas de primer nivel. En una selección como España, y también en un Barcelona que aspira a competir por todos los títulos, no siempre puede recaer sobre un único jugador la responsabilidad de marcar las diferencias: "Lo que tiene que aprender es a convivir con otros jugadores muy buenos". Y ahí aparece uno de los conceptos que más importancia concede el seleccionador: la humildad.

El aviso de De la Fuente a Lamine

La irrupción de Lamine Yamal ha sido tan espectacular que resulta complicado no colocarle en el centro de todos los debates. Su precocidad, su rendimiento y la naturalidad con la que ha asumido responsabilidades con el Barcelona y la Selección han provocado que se hable de él como uno de los grandes futbolistas del planeta. Sin embargo, De la Fuente entiende que precisamente ahí reside uno de los riesgos del crecimiento de una estrella tan joven.

El seleccionador cree que Lamine debe aceptar con naturalidad que habrá momentos en los que será el futbolista más destacado del equipo y otros en los que otro compañero ocupará ese lugar. "Lo que tiene que aprender es a convivir con otros jugadores muy buenos y aceptar con humildad que quizá hoy sea el jugador más destacado, pero mañana tenga que ser otro"

No se trata de restarle importancia a Lamine. Más bien al contrario. El reto es conseguir que un futbolista con unas condiciones extraordinarias pueda convivir con otros grandes talentos sin que el protagonismo individual termine imponiéndose al colectivo. Una forma de entender el fútbol, la de Luis de la Fuente, que, precisamente, ha llevado a España hasta el Mundial. Lo que le ha valido numerosos reconocimientos.

La España campeona del mundo no depende de una sola estrella como Lamine Yamal

Una de las claves que De la Fuente ha repetido desde que asumió el cargo de seleccionador absoluto de España es que la Selección debe estar por encima de cualquier futbolista. Y el Mundial ha vuelto a demostrarlo. Lamine ha sido determinante en muchos momentos, pero España ha contado también con Rodri, Pedri, Nico Williams, Oyarzabal, Fabián, Dani Olmo, Cubarsí, Laporte, Ferran Torres y muchos otros jugadores capaces de asumir responsabilidades. Ese equilibrio es precisamente lo que el seleccionador considera fundamental.

De la Fuente explica que el éxito no se puede atribuir exclusivamente al talento. En su análisis, ganar exige hacer bien muchas cosas: preparación, conocimiento, formación, información y trabajo. Lo resume en una idea contundente: "Hacer las cosas bien te acerca a ganar".

Lamine Yamal todavía tiene margen para seguir creciendo

A pesar de todo lo conseguido por Lamine Yamal y de lo expuesto por el propio De la Fuente, el de Haro no considera que Lamine haya alcanzado todavía su techo. Su edad invita a pensar precisamente lo contrario. El seleccionador destaca su inteligencia, su talento y su capacidad para comprender qué beneficia a España. También valora que esa generosidad hacia el equipo le salga de manera natural: Es muy inteligente y posee esa otra parte del talento: entender qué puede beneficiar al equipo. Eso lo hace perfectamente, porque es natural, es una parte del talento que lleva de serie".

Pero ahora comienza otra etapa. Después de ganar la Eurocopa y el Mundial, Lamine ya no es únicamente una joven promesa. Es una de las grandes referencias de la Selección y uno de los futbolistas que más expectación genera en el fútbol mundial. La clave, por tanto, estará en cómo gestione Lamine Yamal ese nuevo escenario.

De la Fuente, en cualquier caso, no parece preocupado por su capacidad para hacerlo. Su mensaje no es una crítica, sino una recomendación para el futuro: mantener la humildad, entender que el fútbol es colectivo y asumir que el protagonismo puede cambiar de un día para otro.