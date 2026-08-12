El verano de los futbolistas... y sus parejas

Ester Expósito y sus vacaciones con Mbappé, la boda de Cristiano Ronaldo con Georgina; el fiestón de Vinicius con su pareja o la pedida de Pedro Porro son algunas de las imágenes más icónicas de este verano en clave futbolística

Las vacaciones de los futbolistas no siempre tienen que ver con playas paradisíacas, o sí. Y es que la galería de imágenes que acompaña a esta noticia demuestra que el mar sigue siendo el destino preferido para los deportistas durante el verano. Al menos, así dejan constancia de ello en sus redes sociales. Aunque hay para todos los gustos. Mientras algunos aprovechan el descanso para desconectar junto al mar, otros se refugian en destinos exóticos.

También hay quienes prefieren seguir entrenándose, estudiar en Harvard o incluso subirse a un escenario. Y, por supuesto, no faltan bodas, pedidas de mano y viajes en familia. Lo mismo que cualquier hijo de vecino, aunque eso sí; con mayor presupuesto y, por lo general, más a lo grande.

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Uno de los grandes protagonistas del verano ha sido Cristiano Ronaldo. El portugués ha compartido con Georgina Rodríguez unas vacaciones muy especiales que terminaron con su boda. Antes del enlace, la pareja disfrutó de unos días de auténtico cuento de hadas, con excursiones, cascadas y momentos familiares junto a Cristiano Jr. El delantero del Al Nassr mostró también su faceta más aventurera antes de poner el broche de oro al verano.

En la misma línea romántica aparece Pedro Porro, que aprovechó sus vacaciones para pedir matrimonio a María Hurtado. "Ella dijo sí", anunció la pareja, que convirtió el descanso estival en uno de los momentos más importantes de su vida.

Del Mundial a la playa: el verano de los Campeones del Mundo

Los internacionales españoles también han encontrado tiempo para desconectar después del Mundial. Pedri, tras proclamarse campeón del mundo, cumplió una de sus promesas y se tiñó de rubio. El centrocampista del Barcelona también prolongó sus vacaciones con un viaje a China, donde fue recibido como una auténtica estrella.

Lamine Yamal, por su parte, disfrutó de unos días junto a Inés García y protagonizó una de las escenas más curiosas del verano durante un viaje a Colombia. La estrella azulgrana viajó de incógnito en un avión y acabó provocando el asombro de los pasajeros cuando descubrieron quién compartía vuelo con ellos.

Otro de los grandes nombres del Barcelona, Ferran Torres, ha tenido unas vacaciones mucho más activas. El delantero se dejó ver en Ibiza junto a Ilia Topuria y, posteriormente, compartió momentos con Marcos Llorente. El futbolista también ha aprovechado para mantenerse en forma, luciendo un espectacular estado físico mientras decide su futuro.

Precisamente Llorente ha combinado descanso, gastronomía y amigos. El jugador del Atlético ha compartido momentos junto a su pareja y también con Griezmann, mientras que su amistad con Ferran volvió a dejar imágenes y bromas en redes sociales.

Madridistas entre Ibiza, Jamaica, Hawái y Río

En el Real Madrid también hay variedad de destinos. Vinícius Júnior ha exprimido el verano entre Jamaica y Brasil. El brasileño disfrutó de la isla caribeña junto a Virginia y sus amigos antes de regresar a su país, donde continuó con sus vacaciones en Río de Janeiro.

Jude Bellingham eligió Hawái para descansar y también compartió momentos con Vinícius. El inglés incluso apareció en la casa del brasileño durante su estancia en Río.

Kylian Mbappé, por su parte, ha combinado turismo y fútbol. El delantero francés fue visto en Barcelona junto a Ester Expósito, con quien visitó la Sagrada Familia, y posteriormente compartió parte de sus vacaciones con Achraf Hakimi. Ambos incluso coincidieron con la UD Ibiza durante unos días.

Otro madridista que ha disfrutado del mar es Marc Cucurella, quien resumió sus vacaciones familiares a bordo de un barco. El lateral, ya como nuevo jugador del Real Madrid, mostró en redes su particular forma de "recargar las pilas".

También Thibaut Courtois aprovechó el verano para disfrutar de la música. El portero belga acudió a Tomorrowland acompañado por su mujer y coincidió con artistas como Martin Garrix y Steve Aoki.

Bodas, familias y destinos exóticos

El verano también ha sido especialmente señalado para Brahim Díaz, que contrajo matrimonio con Luz Méndez antes de incorporarse a la pretemporada. La pareja también disfrutó de unas vacaciones con sabor a Grecia, en una especie de particular versión de Mamma Mia.

Marc Guiu también convirtió sus vacaciones en una etapa especial al anunciar su compromiso con María Riera, mientras que Sergio Canales volvió a casarse con Cristina Llorens en Costa Rica.

Entre los destinos más llamativos aparece Japón, donde Karim Benzema disfrutó de unos días junto a su familia. Lucas Beraldo, por su parte, aprovechó el descanso tras conquistar una nueva Champions para viajar con su pareja.

Marc Casadó comenzó sus vacaciones en Formentera y posteriormente viajó hasta Tanzania para realizar un safari junto a Noa Brea. Una combinación perfecta de playa y aventura.

El verano también también puede ser para entrenar o estudiar

No todos han entendido las vacaciones de la misma manera. Eduardo Camavinga, ausente del Mundial, decidió aprovechar parte de su tiempo libre para acudir a Harvard Business School. El francés resumió su experiencia como unos días "aprendiendo, escuchando y creciendo".

Endrick tampoco parece dispuesto a desconectar completamente del fútbol y ha mantenido el trabajo físico durante sus vacaciones. Algo similar ocurre con Héctor Fort, que compartió entrenamientos junto a su pareja, Tatiana Kaer.

Phil Foden, que se quedó fuera del Mundial con Inglaterra, encontró en la pesca una forma de desconectar y pasar página durante sus vacaciones.

Otros han apostado directamente por el ocio. Pep Guardiola se dejó ver en el Primavera Sound junto a su hija María, mientras Ander Herrera se despidió de Argentina y Boca Juniors con un particular asado en Buenos Aires.

Y mientras unos descansan, otros siguen haciendo historia fuera del campo. Sergio Ramos, Dani Ceballos y Lucas Vázquez incluso compartieron entrenamientos durante el verano, demostrando que para algunos futbolistas la mejor manera de mantenerse activos es seguir haciendo lo que llevan toda la vida haciendo.

El resultado es un verano de contrastes: playas, barcos, conciertos, bodas, safaris, entrenamientos, familia, amigos y hasta Harvard. Porque para las estrellas del fútbol, las vacaciones también son una competición... aunque esta vez no haya puntos ni trofeos en juego.