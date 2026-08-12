Osasuna ficha a Diego Rico y refuerza la defensa de Ramis

El lateral burgalés, libre tras finalizar su contrato con el Getafe CF, se incorpora a tres días de iniciar LaLiga y competirá con Abel Bretones por el carril izquierdo rojillo

Osasuna ha cerrado la incorporación de Diego Rico para la temporada 2026/27. El lateral izquierdo llega libre, a tres días del comienzo de LaLiga, para cubrir una de las posiciones que más urgían a Luis Miguel Ramis.

El defensa burgalés, de 33 años, se une al conjunto navarro tras terminar su contrato con el Getafe. Su experiencia le coloca como competencia inmediata para Abel Bretones y ofrece al técnico una variante adicional como central zurdo.

Osasuna cierra a Diego Rico hasta 2027 sin pagar traspaso

Osasuna ha confirmado a través de un comunicado oficial la llegada del futbolista para la próxima campaña. La operación no obliga a realizar ningún desembolso por su traspaso, ya que había quedado libre el pasado 30 de junio después de finalizar su vinculación con el Getafe.

La dirección deportiva rojilla acelera así una incorporación que apenas necesitó unas horas para pasar de la negociación al acuerdo definitivo. Diego Rico ya conocía el interés de otros equipos españoles, pero la posibilidad de continuar en Primera división y competir por un puesto en Pamplona terminó inclinando la balanza.

Su fichaje responde a una necesidad evidente dentro de la plantilla. La salida de Javi Galán dejó a Abel Bretones como único lateral izquierdo específico del primer equipo, una circunstancia que limitaba las alternativas de Ramis tanto para utilizar una defensa de cuatro como para apostar por tres centrales y carrileros.

Braulio Vázquez había anticipado que se producirían movimientos defensivos antes del cierre del mercado. Con Diego Rico resuelve una de las carpetas prioritarias, aunque el club continúa pendiente de reforzar el lateral derecho y no descarta añadir otro central si aparece una oportunidad asumible.

Diego Rico deja el Getafe con experiencia en LaLiga y Premier League

Osasuna incorpora a un defensa que conoce perfectamente la exigencia del campeonato. Rico disputó 28 partidos de LaLiga durante la pasada temporada, 18 de ellos como titular, y acumuló más de 1.750 minutos. Su participación volvió a ser importante dentro de una defensa tan exigente como la de José Bordalás.

El burgalés abandona el Getafe después de tres temporadas y más de un centenar de encuentros oficiales. Primero llegó cedido desde la Real Sociedad y posteriormente fue adquirido en propiedad por 1,5 millones de euros. Su regularidad, agresividad en los duelos y capacidad para competir en escenarios de máxima tensión le convirtieron en una pieza habitual del conjunto azulón.

Su trayectoria, además, va mucho más allá del Coliseum. Formado entre el Burgos Promesas y el Real Zaragoza, dio el salto a Primera división con el Leganés antes de marcharse al Bournemouth. En Inglaterra disputó 39 partidos de Premier League y también acumuló una temporada completa en el Championship.

Tras aquella aventura regresó al fútbol español para jugar en la Real Sociedad, donde participó en competiciones europeas, y posteriormente recaló en el Getafe. En total, se acerca a los 180 partidos en Primera división, un bagaje que permite a Ramis incorporar rendimiento inmediato sin necesidad de un largo periodo de adaptación.

Johan Mojica, Getafe y el movimiento que cambió el plan de Osasuna

Antes de cerrar la llegada de Diego Rico, Osasuna había explorado la posibilidad de recuperar a Johan Mojica. El colombiano, que ya vistió la camiseta rojilla durante la temporada 2023/24, era una alternativa atractiva por su profundidad y conocimiento del club.

Sin embargo, el Getafe llevaba ventaja en las conversaciones para incorporar al jugador del Mallorca. El conjunto madrileño buscaba precisamente un sustituto para Diego Rico y había avanzado en una operación que rondaba el medio millón de euros. Osasuna entró tarde en esa carrera y decidió activar otra vía.

El cambio de objetivo ha permitido a la entidad navarra evitar un traspaso y apostar por un perfil diferente. Mojica ofrece más recorrido y vocación ofensiva, mientras que Rico destaca por su fiabilidad defensiva, la dureza en el uno contra uno y su capacidad para proteger el área cuando el equipo se repliega.

Ramis suma competencia para Abel Bretones antes del Celta

La llegada del burgalés eleva la competencia de Abel Bretones, quien partía como titular indiscutible después de afrontar prácticamente toda la pretemporada sin un relevo natural. Rico puede ocupar el lateral en una línea de cuatro, actuar como carrilero con una función más conservadora o cerrar el costado izquierdo como central.

No es un defensa que base su rendimiento en goles o asistencias. Su aportación se encuentra en la lectura de las coberturas, la intensidad en los duelos y la contundencia para defender centros laterales. También posee un buen golpeo con la zurda para lanzar desplazamientos largos o buscar centros desde posiciones retrasadas.

Osasuna debutará este domingo ante el Celta en Balaídos. La presencia de Diego Rico dependerá de que pueda completar a tiempo los trámites necesarios, sea inscrito en LaLiga y llegue en condiciones de competir. Ramis, en cualquier caso, ya tiene el refuerzo que reclamaba para dejar de afrontar el inicio del campeonato con un solo especialista en el lateral izquierdo.