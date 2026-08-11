El Getafe se muestra firme con su postura por la incorporación de Mojica

El lateral del Mallorca ha estado ausente en los últimos amistosos y en el entrenamiento de hoy. Además, el Getafe aprieta para cerrar un fichaje que podría desbloquearse en los próximos días

El Getafe se sigue moviendo en el mercado de fichajes cuando avanza la semana en la que dará comienzo LaLiga EA Sports. Tras una pretemporada de mejor a peor en el conjunto de José Bordalás, el club busca reforzarse de cara a la exigencia de la campaña que se le presenta. Por ello, el nombre de Johan Mojica sigue sonando con fuerza en El Coliseum, con una incorporación que podría tener luz verde en los próximos días.

Por el momento, Johan Mojica no se ha estrenado con la camiseta del Mallorca en la pretemporada, sin participar frente al Al-Ittihad, PSG y Elversberg. Además, su ausencia en el entrenamiento de hoy, dirigido por Luis García, hace alimentar aún más el debate sobre su futuro, con el Getafe pendiente de la situación y continuando negociando con el conjunto bermellón. De esta manera, las próximos días se antojan decisivos.

La situación de Johan Mojica en el Mallorca

Johan Mojica viene de ser indiscutible en el Mallorca la pasada temporada, alcanzando los 35 partidos en LaLiga. Además, el lateral firmó cuatro asistencias, pero la segunda parte de la campaña condenó al equipo bermellón al descenso a Segunda División, lo que pudo provocar la inesperada salida de Demichelis. Luis García llegó a Son Moix con nuevas ideas pero con salidas importantes, a la que se puede sumar el colombiano.

Además, Mojica ha disputado el reciente Mundial con Colombia, siendo titular desde el primer encuentro contra Uzbekistán por 1-3, alcanzando los octavos de final Suiza, dónde cayeron derrotados en la tanda de penaltis. Tras ello, el defensa del Mallorca se fue de vacaciones a la espera de volver a la disciplina del conjunto de Luis García, que podría decir adiós a un jugador que todavía cuenta con contrato hasta junio de 2027.

El Getafe, atento a los pasos de Johan Mojica

De esta manera, la participación de Mojica en el encuentro de este sábado en Son Moix ante el Real Valladolid parece una incógnita, sabiendo la situación del defensa y su disponibilidad en los entrenamientos. Por lo pronto, hoy ha sido baja por "pruebas médicas protocolarias", como ha informado el Mallorca. Por ello, el Getafe sigue apretando para intentar hacerse con el fichaje del colombiando, un refuerzo más para Bordalás.

Cabe recordar que el Getafe ha hecho oficial hasta el momento los fichajes de Saba Sazonov y de Orel Mangala, para reforzar la defensa y el centro del campo de José Bordalás. Tras ello, el club sigue los pasos de Johan Mojica, ofreciendo de hecho una cantidad cerca al medio millón de euros, como ha informado el medio Última Hora. Por ello, el colombiano, a la espera de un acuerdo, podría viajar a Madrid a lo largo de la semana.

La experiencia de Johan Mojica, clave para su llegada al Getafe

Johan Mojica cuenta con amplia experiencia en clubes de España, pasando por las filas del Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, cuatro temporadas, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca, además de media temporada en el Atalanta. Por ello, el lateral no tendría problemas para adaptarse al Getafe, dónde le esperaría un José Bordalás con las puertas abiertas de la titularidad, tras la salida de jugadores como Juan Iglesias en la defensa.

Todo parece indicar que el Mallorca, que viene de ganar al PSG, dará salida a Johan Mojica en este mercado de fichajes. El club ya ha anunciado, además, el adiós de Mascarell, Asano, Muriqi, Pablo Maffeo, Cyle Larin, Leo Román, Jan Virgili y Samu Costa, que fueron piezas claves la pasada temporasda con Jagoba Arrasate y con Demichelis al frente del banquillo de Son Moix, aunque el club se ha reforzado con nuevas llegadas

El Mallorca, que podría firmar a Adrián Liso, ha hecho oficial las llegadas de Adrián Córdoba, Arnau Puigmal, Soumahoro, Álex Sala, Antoniu Roca y Arnau Tenas. De esta manera, quedan tres semanas del mercado de fichajes para que desde Son Moix terminen de perfilan la plantilla de cara a la importante campaña en LaLiga Hypemotion, que dará comienzo este fin de semana.