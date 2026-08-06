Preocupación con Christantus Uche tras recibir una durísima entrada ante el Mónaco

El delantero nigeriano encendió todas las alarmas tras una durísima entrada de Mawissa en el amistoso ante el Mónaco, que lo dejó en el suelo y obligó a retirarlo en camilla. El partido terminó con derrota azulona y con un parte médico que despeja las dudas

El Getafe cayó derrotado en su visita al Mónaco, tras el gol de Brunner desde los once metros en la segunda parte. Sin embargo, más allá del 'pinchazo' de los de José Bordalás, la nota negativa fue la dura entrada que recibió Christantus Uche en la recta final del encuentro, lo que le obligó a retirarse en camilla. De esta manera, Mawissa fue inmediatamente expulsado tras la acción, haciendo saltar las alarmas en el cuadro azulón.

Christantus Uche fue suplente en un partido en el que volvió a vestirse corto con los colores del Getafe, tras cumplir con su etapa en el Crystal Palace. El delantero de Nigeria salió en el descanso, ya que José Bordalás optó por salir desde inicio ante el Mónaco con David Soria; Kiko Femenía, Abdel Abqar, Zaid Romero, Davinchi, Ramon Terrats, Mario Martín, Óscar López, Alex Lozano, Borja Mayoral y Marcos Pachón.

Christantus Uche hace saltar las alarmas contra el Mónaco

El Getafe se llevó un sabor amargo de su visita al Mónaco. El conjunto de Filipe Luis, además, fue mejor durante buena parte del partido. Comenzó amenazando con un lanzamiento de Abline, pero se marchó por fuera de la portería de David Soria. Ramón Terrats respondió con una ocasión con la que pudo adelantar al equipo de José Bordalás, que se quedó sin ver puerta por segunda vez en esta pretemporada.

Además, Paris Brunner decidió finalmente el partido desde los once metros, dándole la victoria a un Mónaco que sigue cogiendo ritmo de cara a su temporada en la Ligue 1. Sin embargo, el jugador que ha quedado señalado en el encuentro ha sido Christian Mawissa, por la dura entrada sobre Christantus Uche en el minuto 78. Un plantillazo del jugador francés le costó la expulsión directa y una lesión que le ha podido salir cara al de Nigeria.

El Getafe emite un parte médico de Christantus Uche

Poco después de la finalización del partido contra el Mónaco, el Getafe ha emitido un parte médico en el que da a conocer los resultados de las primeras pruebas a Christantus Uche: "Tras las primeras pruebas y la exploración clínica realizadas por los servicios médicos del club, Christantus Uche presenta una contusión en la rótula de la pierna derecha, producida tras el golpe sufrido durante el encuentro frente al AS Mónaco.

De esta manera, el Getafe añade en su comunicado oficial sobre Christantus Uche que "el futbolista queda pendiente de la realización de pruebas complementarias para valorar el alcance definitivo de la lesión. La evolución clínica marcará su disponibilidad". Por ello, el futbolista de Nigera está a la espera de más pruebas que puedan determinar cuándo tendrá luz verde de nuevo para volver al terreno de juego.

La pretemporada del Getafe y las próximas fechas importantes

Con esta derrota, el Getafe suma dos 'pinchazos', un empate y dos victorias en lo que va de pretemporada, que ha ido claramente de mejor a peor a lo largo de los encuentros. Tras el choque ante el Mónaco, los de Bordalás, que se llevó un palo en el primer choque, tendrán una última prueba antes del comienzo de LaLiga EA Sports, que será ante el Tottenham. Los azulones las horas para estrenarse ante el Alavés en Mendizorroza.

Tras la derrota ante el Atlético de Madrid, el Getafe mira al mercado de fichajes en busca de posibles refuerzos para una plantilla necesitada de incorporaciones, sobre todo tras las importantes salidas de jugadores como Luis Milla y Mauro Arambarri, que eran fijos con José Bordajlás el pasado curso. Por el momento, el club ha hecho oficial la llegada de Saba Sazonob, además de recomprar a Boselli, Zaid Romero y Martín Satriano.