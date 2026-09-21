Davinchi, jugador del Getafe, estalla: "Dimita ya, asesino Óscar Puente"

El lateral izquierdo azulón señala directamente al ministro de Transporte por el accidente ferroviario de Adamuz que le costó la vida a 46 personas, entre ellas su padre, David Cordón

A comienzos de año, el trágico accidente ferroviario de Adamuz dejó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos. Entre ellos, David Cordón, padre del jugador del Getafe del mismo nombre, aunque conocido futbolísticamente como Davinchi. El joven lateral zurdo onubense, que cumple su segunda temporada en el club azulón, se vio sacudido por una desgracia que obviamente no ha olvidado, como tampoco el hecho de que aún no se hayan asumido responsabilidades en un caso que continua abierto.

Así, el ex del Recreativo de Huelva, de solo 18 años, ha estallado en sus redes sociales con un contundente mensaje directo hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien lleva en dicho cargo desde 2023 y era, por tanto, la máxima autoridad gubernamental en el momento en el que se produjo la citada catástrofe, el pasado 18 de enero.

El mensaje de Davinchi: "Queremos justicia"

"Ocho meses ya de aquél fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia. No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías, sin consecuencias reales. Queremos justicia. Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado. Perder a un padre no lo va a reparar nada, dimita ya asesino Oscar Puente", apunta Davinchi en una publicación que acompaña con una imagen suya de pequeño junto a su padre.

Cabe recordar en este sentido que el caso sigue en fase de instrucción judicial y, por tanto, todavía no hay una resolución sobre las responsabilidades, siendo el Tribunal de Instancia de Montoro quien lleva a cabo la investigación por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

Así se encuentra la investigación del caso

A finales de agosto, el procedimiento estaba pendiente principalmente de los análisis de los tramos de carril retirados de la zona del accidente, disponiendo los laboratorios de un plazo de seis meses desde julio para emitir sus informes. Sin embargo, un acta de inspección de la Guardia Civil, conocida en septiembre, apunta a una fractura en la unión entre dos tramos de carril y señala indicios compatibles con fatiga del material. Un documento ya fue remitido al juzgado, pero que no constituye todavía la conclusión pericial definitiva sobre la causa del accidente.

Los peritos judiciales estimaron inicialmente que necesitarían al menos nueve meses de trabajo para elaborar una primera aproximación técnica al siniestro, pero se da por hecho que informe definitivo no estará antes del primer trimestre de 2027. Mientras tanto, los afectados siguen esperando respuestas y, como Davinchi, muchos de ellos señalan directamente al Gobierno y en particular al ministro de Transportes.

En Huelva siguen esperando a Óscar Puente

"Le dijimos en persona a Puente que dimitiera y nos dijo que él no había soldado el raíl. Nos quedamos estupefactos. Aún esperamos que venga a reunirse con las víctimas a Huelva, como nos prometió", apuntó en su momento el presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Mario Samper.

De este modo, Davinchi vuelve a avivar un caso que causó un profundo dolor en todos los afectados, como él mismo dejó ya patente con la emotiva carta con la que quiso despedirse de su padre, David Cordón. "Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez: 'Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino', tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo papá", afirmó.