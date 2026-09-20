Getafe - Málaga: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Dos equipos necesitados se ven las caras en el Coliseum. Los de Bordalás buscarán una segunda victoria que les aleje de la zona roja de la clasificación ante el colista, que aún no conoce el triunfo en su regreso a LaLiga

El Coliseum acoge un encuentro entre dos equipos necesitados como Getafe y Espanyol que se encuentran en la parte baja de la clasificación de LaLiga, aunque con estilos y propuestas futbolísticas diferentes, las que propugnan sus entrenadores, José Bordalás y Juanfran Funes. El primero busca oficio, versatilidad y resistencia y el otro responde con juventud, sentimiento de pertenencia y paciencia al ver cómo la mayor parte de su plantilla se estrena en la categoría.

Así llega el Getafe

El Getafe solo ha logrado una victoria en seis jornadas y es decimosexto con cinco puntos. Son ya cuatro los partidos sin vencer que acumula el cuadro azulón, que pese a ello permanece invicto en su estadio, al que se aferrará un curso más para lograr la permanencia, y donde fue capaz de derrotar a otro recién ascendido como el Racing de Santander y empatar contra Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña.

En su última comparecencia liguera, los de Bordalás cayeron por la mínima ante el Real Betis, pero ofrecieron una imagen competitiva. El gran debe está en su capacidad para generar ocasiones y en ello trababa el entrenador alicantino, que no podrá contar por sanción con Mario Martín, expulsado ante los verdiblancos, y mantiene en la enfermería a Christantus Uche, Juanmi Jiménez, Abdel Abqar y Kiko Femenía, este último con una rotura en el bíceps femoral izquierdo. Además, Ramón Terrats es duda tras perderse el choque en La Cartuja por unas molestias físicas, sin aclararse desde el club el motivo de la ausencia de Borja Mayoral.

Así llega el Málaga

EL Málaga acude al Coliseum en una posición más delicada que la de su rival. Aún no conoce la victoria y es colista con solo tres puntos, fruto de otros tantos empates, siendo junto al Celta de Vigo el único equipo que todavía no ha ganado en LaLiga.

Tras perder la pasada jornada en La Rosaleda frente al Villarreal (1-3), pese a adelantarse con un gol de Carlos Dotor, los blanquiazules tienen ante sí la oportunidad de dar un golpe en la mesa e incluso adelantar al Getafe en la tabña. Para ello, Juanfran Funes no podrán contar con los lesionados Jens Cajuste, Diego Murillo, Aarón Ochoa y Julen Lobete, baja de larga duración. Además, Haitam Abaida continúa fuera por motivos personales, pero se espera que vuelva Adam Aznou tras una sobrecarga en los aductores.

¿Dónde ver por TV el Getafe - Málaga de LaLiga?

El partido que disputan Getafe y Málaga este domingo 20 de septiembre dará comienzo a las 14:00 horas en el Coliseum y se podrá ver en directo en televisión a través de DAZN LaLiga, además de los clientes de Movistar+ y Orange TV con acceso al fútbol y LaLiga TV Bar en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Getafe - Málaga de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales de ambos clubes habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones probables:

Getafe: David Soria, Andrés García, Djelé, Gudelj, Romero, Mojica, Mangala, Franco, Iván Azón, Enes Ünal y Satriano.

Málaga: Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Dotor, Pablo Martínez, Larrubia, Lorenzo, Joaquín y Chupe.