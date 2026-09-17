Betis 1-0 Getafe: Abde derriba un muro golpeado de todas las manera posibles

Inicio histórico del conjunto verdiblanco, que suma su quinta victoria en seis jornadas para mantenerse en el podio de LaLiga EA Sports

El Real Betis se ha impuesto este jueves al Getafe CF gracias a un solitario y emocionante gol de Ez Abde al filo del descanso de un partido en el que no mereció acabar los 90 minutos con la incertidumbre propia de una ventaja tan exigua como la del cuarto 1-0 de la 26/27. ¿Se le puede recriminar eso al equipo? Pues seguramente, sí; pero sólo como una mera crítica constructiva. Una anotación al margen en una hoja de servicio para enmarcar en este inicio de curso: cinco victorias en seis jornadas de LaLiga EA Sports, cuatro de ellas con la portería a cero y con el único lapsus de la goleada ante el Levante; más el notable estreno en la UEFA Champions League.

La verdad es que la puntería es lo único que le falta a este equipo. Todo lo demás funciona como un reloj. Álvaro Valles se hace paradones hasta en los 'por si acaso', en las jugadas anuladas luego; aunque la rotación bajó prestaciones en los laterales, la solidez defensiva es palpable, con Natan a un nivel superlativo sin necesitar descanso....

Facundo Bernal ha completado una enorme actuación, con y sin balón; Nelson Deossa ha jugado el partido más completo como verdiblanco.... Isco Alarcón y Dani Ceballos entienden la pelota como pocos de su género; Parrott ha brillado en todo el campo demostrando ser más que un '9' y Antony ha sido un torbellino. Sólo faltó un poco de acierto para haber podido sentenciar mucho antes. Abde -VAR mediante- derribó un muro golpeado de todas las maneras posibles. Y qué vistas ofrece: 15 puntos de 18. Espectacular.

David Soria y el poste tuercen el gesto de Antony

El Real Betis tuvo las ocasiones más claras de una primera parte en la que Pellegrini salió con siete cambios con respecto al once ante el Villarreal. Sólo repitieron Álvaro Valles, Natan, Isco y Abde, quien en la última acción y con gran suspense -VAR mediante- se encargó de hacer justicia a la buena ejecución de un plan muy versátil. El conjunto verdiblanco mostró todo su arsenal para intentar romper a un Getafe CF que defendía con un bloque muy bajo pero tiene sobrado oficio a la hora de necesitar muy poco para 'cazar alguna'. Inquieta de manera ocasional pero siempre con peligro.

Al margen de su previsible querencia por controlar la posesión, el equipo verdiblanco intentaba correr y amenazaba constantemente con disparos lejanos para obligar a su rival a salir de la cueva. Álvaro Valles tuvo que intervenir en el minuto 4 para taponar un disparo peligrosísimo de Mario Martín; pero el gran artífice de que se llegase al 45' con 0-0 fue David Soria. Ya en el 5' salvó 'in extremis' un globo lanzado por Parrott desde el círculo central del campo tras un error en la salida de los azulones. Y fabulosa fue su estirada, totalmente tapado, para desviar al palo un remate acrobático de Antony en el 29'.

El brasileño castigó una y otra vez al amonestado Davinchi (lo mismo luego con Mojica), pero a sus constantes zapatazos desde la frontal les faltaba puntería y torcía el gesto por ello. También lo intentó Facundo Bernal, con un lejanísimo zurdazo que salió como un obús haciendo saltar astillas del larguero. Incluso probó fortuna desde lejos Isco Alarcón, que deleitó con sus mágicos controles de balón y mantuvo la cordura para seguir apretando en ese tramo final en el que se sucedieron las faltas. Casi todas del Getafe CF, aunque cabe reconocer que Junior Firpo se fue de rositas en una acción que era de amarilla... como mínimo.

Abde, con suspense y protagonismo para el VAR, da ventaja al Betis al filo del descanso

Cuando el 0-0 al descanso se daba por hecho, Parrott volvió a demostrar que es un delantero completísimo. No paró de leer momentos para atacar los costados y siempre está preparado para romper al espacio. Se asoció con Antony en el mismísimo 45' para prolongar una contra hasta línea de fondo, donde firmó un pase atrás que Abde remató casi a placer en un gol con mucho suspense. El VAR revisó una posible mano del marroquí en un control al inicio de la transción, pero Sánchez Martínez dio validez al 1-0 tras explicar a los capitanes las indicaciones que recibía por el pinganillo.

Vuelta a casa de Dani Ceballos y dos genialidades sin premio para Antony

En la reanudación, Isco perdonó una de esas que no suele dejar escapar, en una volea a bote pronto tras 'pifia' de Djené que salió desviada, y Deossa prolongó la amenaza de cañonazos a la hora de juego. Para entonces, el malagueño había sido despedido con vítores replicados para la entrada de Dani Ceballos, en su primer partido como local en esta segunda etapa en el Betis.

Casi marca en la jugada tonta del partido: David Soria repelió un disparo forzado de Riquelme, entrando por la derecha para recoger un pase al espacio de Bellerín, pero no acierta a despejar sobre la línea y casi marca el utrerano. El portero del Getafe reacciona a tiempo y atrapa un balón que andaba suelto por el área justo cuando el Cucho llegaba para remachar.

No obstante, las dos más claras de la segunda parte volvieron a ser para Antony. En el 81', Tiró dos paredes en la frontal, una con el Cucho y otra con Riquelme para recorrer el área de derecha a izquierda y definir, ya cansado, con un disparo flojo, centrado y fácil para David Soria. Puro vértigo, pero sin puntería. Acabó pateando el poste y con la camiseta cubriendo su cabeza como señales de frustración. Bendita frustración, cabe remarcar, cuando la sufres con 15 puntos de 18 en el zurrón.

Ficha técnica del Betis - Getafe de LaLiga

1- Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín 46'), Natan, Valentín Gómez, Junior; Facundo Bernal, Deossa; Antony (Álvaro Fidalgo 90+2'), Isco (Dani Ceballos 61'), Abde (Riquelme 73'); y Parrott (Cucho Hernández 73').

0- Getafe CF: David Soria; Andrés García (Boselli 69'), Djené, Gudelj, Zaid Romero, Davinchi (Mojica 46'); Francho, Mangala, Mario Martín (87'), Satriano (Enes Ünal 46'); e Iván Azón.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó por doble amarilla al visitante Mario Martín y amonestó a sus compañeros Davinchi, Mojica, Gudelj y Boselli; además de al entrenador, José Bordalás, y al segundo técnico, Patri Moreno. También, al local Ángel Ortiz.

Gol: 1-0 (45') Abde.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante un total de 57.792 espectadores.