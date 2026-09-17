Mbappé, mejor Ester Expósito que Vinicius

Seguramente, Vinicius, Mbappé y Konaté no saben situar Ceuta en el mapa y ni mucho menos conocen que nunca ha pertenecido a Marruecos, pero hoy en día pronunciarse sobre todo es una tendencia. Suerte que Pirri ha salido al rescate del Real Madrid

El Real Madrid es el equipo de fútbol más famoso del mundo, de ahí que lo que hicieron Vinicius, Mbappé y Konaté antes del partido contra el Elche haya tenido la repercusión que ha tenido. Su fama y trascendencia son algo incuestionable, por eso que el FC Barcelona no se haya puesto la camiseta con mensaje de apoyo a Ceuta no ha traído tanta cola como que los tres futbolistas blancos tuvieran ese feo gesto con la población ceutí.

Vinicius, Mbappé y Konaté decidieron no mostrar el mensaje que lucía la camiseta de la campaña de LaLiga de apoyo a Ceuta: "Todos somos caballas". Se las pusieron enrolladas hasta casi el pecho de manera que se cortaba el mensaje y se las retiraron antes que el resto. Ese gesto ha dado la vuelta al mundo, que al fin y al cabo es lo que necesitamos los ceutíes, que la situación que atraviesa la ciudad no caiga en el olvido. Mbappé ha sido el único que ha querido explicar su decisión, argumentando que quiso tener un recuerdo para "todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras", todo ello tras afirmar que tiene "toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano". Las explicaciones del francés podrían servir, porque la opinión de cada uno es respetable, pero las imágenes del túnel de vestuarios antes de saltar al campo le dejan en muy mal lugar.

Mbappé pone la mano en el hombro del utillero que reparte las famosas camisetas e intenta echarlo hacia atrás. No quería ponérsela. Ante esa situación, Valverde ejerció de capitán y dijo: "Vamos a hacerlo". Vinicius no quería y repreguntó: "¿Lo hacemos todos?". "Sí, sí", respondió nuevamente el uruguayo. El brasileño insistía en su negativa y fue él quien tuvo la idea de enrollarla, incitando a Mbappé para que le siguiera.

Mal hace Mbappé en seguir a Vinicius, que ha demostrado que es muy buen futbolista, pero que su talento fuera del terreno de juego, incluso a veces dentro de él, deja mucho que desear. Que el francés se deje llevar por él no es algo bueno para el madridismo, que vuelve a ver la falta de liderazgo de un equipo con demasiados versos libres y que, por norma general, quieren ir a contracorriente del club. Más le valdría que su relación se centrara en lo profesional y seguir consejos fuera del campo de su pareja en lugar de su compañero, porque si no corre el riesgo, entre otras cosas, de quedarse sin Balón de Oro.

El enfado de los madridistas, como el de la Peña Madridista de Ceuta, es más que lógico. "No entendemos la actitud de los tres jugadores, ya que aquí no era ningún tema político ni nada por el estilo, sólo se trataba de apoyar a una ciudad que lo está pasando mal", ha dicho el presidente de la misma. Como él, miles de madridistas, ceutíes y españoles han mostrado su descontento por la actitud y la acción de los tres futbolistas, dos de ellos se supone que líderes del conjunto blanco.

Pirri, al rescate del Real Madrid

Ante la animadversión generalizada, el Real Madrid y Florentino Pérez han sabido reaccionar. Y es que no hay que olvidar que el presidente de honor del club es José Martínez 'Pirri', ceutí de nacimiento y que tiene un campo de fútbol con su nombre en la ciudad autónoma. Ellos dos, acompañados del director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, cuya mujer es caballa, por cierto, viajarán a Ceuta para apaciguar las aguas y mostrar cuál es la postura del Real Madrid en este aspecto, que no es otra que la de apoyar a los ceutíes que han perdido sus vidas tal y como la conocían.

Probablemente, Vinicius, Mbappé y Konaté no saben situar Ceuta en el mapa y ni mucho menos conocen que nunca ha pertenecido a Marruecos o que existe desde antes que el país africano, pero ver una tendencia y hacer lo contrario, esté bien o esté mal, es muy de estos tiempos. Al menos, como dije antes, Mbappé se ha explicado, pero sería bastante 'interesante' conocer el argumentario de Vinicius para dicho acto de rebeldía con la decisión del Real Madrid y con Ceuta. De momento, este es el primero de los muchos incendios que el recién renovado jugador le provocará a Florentino.