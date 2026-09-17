Reacción inmediata de Florentino Pérez a la polémica del Real Madrid con Ceuta

El presidente del Real Madrid viajará a Ceuta mañana viernes junto a Pirri y Emilio Butragueño, dónde les recibirá al Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autonóma, en el Ayuntamiento del mismo, tal y como ha avanzado Ok Diario

El Real Madrid ha decidido tomar una importante decisión tras la polémica surgida en torno a Vinicius, Mbappé y Konaté en el encuentro del pasado martes ante el Elche. Florentino Pérez, junto con Emilio Butragueño y Pirri viajarán a Ceuta este viernes para mostrar el apoyo a todo el pueblo ceutí. El presidente del club blanco ha tomado esta decisión, por lo que les recibirá Juan Jesús Vivas en el Ayuntamiento.

En este senido, el presidente de Ceuta recibirá a la expedición del Real Madrid en torno a las 11:30 horas, tal y como ha informado Ok Diario. Junto a Florentino Pérez estarán el director de Relaciones Institucionales del club blanco y el presidente de honor de la entidad merengue. Cabe recordar que José Martínez Sánchez 'Pirri' es de Ceuta y siempre ha mantenido una vinculación especial con su ciudad natal, dónde empezó su carrera.

Florentino Pérez toma cartas en el asunto tras la polémica con Vinicius, Mbappé y Konaté

De esta manera, los hechos se remontan al pasado martes, cuando el Real Madrid visitó al Elche en el Martínez Valero. En este sentido, los jugadores que fueron titulares en ambos equipos saltaron al terreno de juego con una camiseta de apoyo a Ceuta. Sin embargo, tres jugadores del conjunto de José Mourinho no mostraron del todo el mensaje que se quería trasladar, como fueron en este caso Vinicius, Mbappé y Konaté.

Los dos primeros se quitaron rápidamente dicha camiseta justo antes del tradicional saludo con el cuerpo arbitral y con los jugadores rivales. Por ello, las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo y empezar una polémica en la que ha querido actual Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, pese a que no se ha pronunciado aún públicamente, trasmitirá su apoyo viajando a Ceuta mañana viernes en un vuelo privado.

Florentino Pérez viajará a Gibraltar en vuelo privado y, desde ahí, cogerá un helicóptero a Ceuta junto con Emilio Butragueño y Pirri, tal y como ha avanzado Ok Diario. El presidente del Real Madrid mostrará su apoyo total y de manera presencial al pueblo ceutí, tal y como se hizo en el propio Bernabéu con una iniciativa de la Grada Fans, además del gesto que tuvieron el resto de los jugadores del equipo blanco ante el Elche.

Mbappé, el primero en pedir disculpas a Ceuta

Kylian Mbappé, uno de los jugadores que incendió la polémica, se pronunció en el Diario AS tras lo ocurrido antes de comenzar el partido contra el Elche: "Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras".

El delantero dejó claro que "la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al 100% con mi pensamiento a ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre. Hay gente que sufre y me da mucha pena ver eso en el mundo. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido".

Ceuta responde a los jugadores del Real Madrid

Esto no evitó la respuesta de Miguel Ángel Montaño, presidente de la peña madridista en Ceuta: "Estábamos viendo las imágenes en el vestuario y veíamos que llevaban la camiseta de apoyo a nuestra ciudad y todos nos pusimos súper contentos. Pero, después vimos que los tres jugadores del Real Madrid se la subían y no mostraban el mensaje. Nos quedamos como diciendo: 'Esto no es apoyarnos'".