Mbappé se explica sobre Ceuta: "También quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida"

El delantero del Real Madrid ha dado la cara después de que no mostrara todo el mensaje "Todos somos caballas", se arremangó la camiseta para cortar el lema, en los prolegómenos del encuentro que el equipo blanco disputó frente al Elche CF

Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, ha dado la cara después de las críticas que ha recibido porque el francés se arremangó la camiseta y cortó para del tema "Todos somos caballas" que tanto el equipo blanco como el Elche CF lucieron como muestra de apoyo a Ceuta, quien está lidiando con una crisis migratoria que sucedió a finales de julio. El delantero ha desvelado que apoya a las personas que viven en la ciudad autónoma, pero que también quiso tener un gesto por las personas que fallecieron en su intento de buscar una vida mejor en Europa.

Kylian Mbappé da su explicación sobre por qué no quiso lucir completo el lema de apoyo a Ceuta

"Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", ha explicado Kylian Mbappé en As.

Kylian Mbappé no fue el único jugador del Real Madrid que hizo ese gesto, el cortar parte del lema de apoyo a Ceuta, ya que también hicieron lo mismo sus compañeros de equipo Vinicius Junior e Ibrahima Konaté.

El delantero del Real Madrid se ha explayado un poco más para acabar con una polémica por la que ha recibido críticas de parte de la sociedad española. "Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo cien por cien con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido".

Incluso los políticos critican a Kylian Mbappé

El gesto de Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté con sus camisetas sobre Ceuta ha llegado incluso al Congreso de los Diputados de España. Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular, ha asegurado que no entiende que estos tres futbolistas del Real Madrid no muestren empatía con los ciudadanos de la ciudad autónoma. "Ellos tendrá que explicar por qué jugando en un equipo español... creo que algunos de ellos incluso tiene la nacionalidad... pues tendrá que explicarlo. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mi sinceramente me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no."

Por tanto, el gesto de Kylian Mbappé y de sus compañeros ha tenido mucho recorrido y no ha gustado nada en algunos estamentos de la sociedad española.