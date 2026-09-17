Amrabat se planta con Marruecos: "Con este entrenador no sigo"

El ex del Betis ha tomado una contundente decisión con la selección marroquí: no volverá a estar disponible mientras Mohamed Ouahbi esté al frente del combinado nacional

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, daba este jueves a conocer la convocatoria para los partidos de clasificación para la próxima Copa África de Naciones 2027, frente a Gabón, el miércoles 25 de septiembre en casa, y contra Lesotho, el martes 29 como visitante; además de un encuentro amistoso ante Ghana. Entre los seleccionados está el bético Abde, a pesar de la polémica surgida en el país árabe por la camiseta de apoyo a Ceuta que lució el futbolista verdiblanco en el encuentro de liga ante el Villarreal. Quien no está en la convocatoria es Sofyan Amrabat. El internacional marroquí se descartó este martes por problemas con el seleccionador.

A diferencia de las informaciones que situaban al ex del Betis como retirado de su selección, Amrabat ha manifestado que desea seguir representando a su país, pero que no lo hará mientras que Ouahbi siga ejerciendo como seleccionador nacional.

"Por respeto a la selección y a todas las personas implicadas, prefiero mantener en privado los motivos de esta decisión", explica el centrocampista del Ajax de Ámsterdam, que debutó con la selección marroquí hace doce años, participando con Marruecos en tres Copas del Mundo (Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026).

A sus 30 años, Amrabat asegura que "no cambiará" el amor que siente por su selección y su país, ya que hay que tener en cuenta que también tiene la nacionalidad neerlandesa, dejando abierta la posibilidad de regresar al combinado nacional en un futuro si hay un cambio en el banquillo y el nuevo seleccionador lo estima oportuno.

Ouahbi responde a Amrabat

En la rueda de prensa en la que anunció la última convocatoria, el seleccionador de Marruecos quiso poner en valor lo aportado por Sofyan Amrabat a la selección, negando a su vez cualquier problema entre el futbolista y él o su cuerpo técnico. Eso sí, Ouahbi matizó que no hace distinciones en el vestuario y que los veteranos no tienen privilegios. También quiso aclarar que el caso de Amrabat, su participación en los últimos partidos internacionales, está ligado a la falta de minutos con su club en los últimos tiempos. "El problema en el caso del jugador está en los minutos de juego", afirmó.

La decisión del ex del Betis es una nueva polémica para la selección marroquí, que desde el pasado Mundial de 2022, cuando alcanzó por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo, tiene un proyecto muy ambicioso y unas expectativas muy elevadas.