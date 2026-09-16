La selección de Chile se adelanta a España y se lleva a un talento del Espanyol

Aunque nació en Barcelona, Coulombe nunca ha sido llamado por las categorías inferiores de la campeona del mundo y en su lugar da el salto con solo 19 años, y sin haber debutado en Primera división, al combinado absoluto del país andino

Es cada vez más habitual que selecciones de otros continentes busquen talentos nacidos y formados en Europa pero con raíces en sus países, convirtiéndoles en fichajes en muchas ocasiones de gran valor. Es el caso, por ejemplo de Marruecos, que se presentó en el último Mundial con ocho futbolistas nacidos en España: Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Ismael Saibari , Chadi Riad, Munir Mohamedi y Ayoube Amaimouni. Pero al otro lado del charco, también hay combinados nacionales que empiezan a echar sus redes en nuestro fútbol.

Brilla con el Espanyol B

Así, la selección de Chile ha decidido dar el paso de convocar con la absoluta a Thomas Dean Coulombe Montenegro, lateral izquierdo de solo 19 años que ni siquiera ha debutado aún con el primer equipo del Espanyol, donde tiene contrato hasta 2029. De momento, eso sí, brilla con su filial en Segunda RFEF, onde este pasado fin de semana cerró con un golazo por la escuadra, desde la frontal del área, el contundente triunfo por 5-0 del equipo dirigido por Sergio García sobre el Calamocha.

Obviamente, no se trata de un jugador que esté en el punto de mira de Luis de la Fuente, que ofrecerá este viernes su próxima lista. Aunque ha desarrollado toda su carrera en Cataluña, tampoco ha sido llamado nunca en las categorías inferiores de la 'Roja'. Pero resulta llamativo que en el país andino se hayan apresurado a propiciar este importante salto después de que el pasado mes de junio debutase con su equipo sub 20 y jugase como titular dos encuentros amistosos ante Brasil.

También podría jugar con Estados Unidos

Aunque nació en Barcelona, su nombre le delata. Su padre es de Estados Unidos, selección que también podría convocarlo, y su madre chilena, de ahí que haya dado el paso de jugar con el combinado andino, que ha puesto en práctica esa estrategia tan común en otros países de buscar jugadores fuera de sus fronteras. De hecho, hace no tanto ya 'pescó' en Inglaterra a Ben Brereton y Lawrence Vigouroux, del Sheffield United y el Swansea, respectivamente.

El canterano perico, que militó hace dos campañas cedido en la Damm y ha dado el salto al filial este curso, se estrenará con Chile como invitado en el próximo parón internacional, en el que la 'Roja' (como también se le conoce) se enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México. Curiosamente, los tres organizadores del último Mundial, aunque se trata de citas de carácter amistoso.

Lo que dice la normativa FIFA

Aunque da igual el carácter de los encuentros, si es oficial o no, a efectos de la normativa FIFA que permite a un jugador cambiar de selección. En el momento que Coulombe jugase cuatro partidos con Chile, ya no podría dar marcha atrás. Por ello, el seleccionador, Nicolás Córdova, lo tiene en el punto de mira desde hace meses, cuando viajó a Europa para seguirlo de cerca, tanto a él como a otros 'europeos'.

Su hermana, también perica, se ha decantado igualmente por Chile

Además, en el filial femenino de Espanyol también juega la hermana del lateral zurdo, Sofía Coulombe, que aterrizó este verano en el club catalán después de militar dos temporadas y media en la Columbia State University estadounidense. En su caso, además, también ha decidido jugar con la absoluta de Chile, con la que debutó el pasado junio.