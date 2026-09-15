Rayo Vallecano - Espanyol: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Beñat San José recibe al de Manolo González en un nuevo encuentro del campeonato doméstico, correspondiente a la sexta jornada y que dará comienzo a las 19:00 horas

Rayo Vallecano y Espanyol se miden en el día de hoy en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Los de Beñat San José se enfrentarán al conjunto de Manolo González tras la derrota del pasado sábado ante el Real Madrid en el Bernabéu. Por parte, el equipo perico llega en buena dinámica, una vez logrado los tres puntos del encuentro contra Osasuna en El Sadar, por ello, intentarán repetir resultado en el partido de la capital de España.

Beñat San José espera recuperar a algún jugador que no pudo entrar en la convocatoria frente al Real Madrid, como fueron los casos de Batalla, Luiz Felipe, Nteka, Isi Palazón y Vertrouwd. Por parte del Espanyol, son dudas Gorosabel, Javi Puado y Kike García, pendientes de su proceso de evolución y esperando a la luz verde que les permita confirmar su regreso a la lista de Manolo González para un encuentro de LaLiga EA Sports.

El Rayo Vallecano, ante una nueva alegría a su afición

El Rayo Vallecano llega con dudas a esta sexta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto de Beñat San José ha firmado una victoria, un empate y tres derrotas en los primeros cinco partidos del campeonato doméstico, además de sufrir diferentes lesiones en su plantilla que han alterado el plan en los diferentes encuentros. Todo ello, se le suma la negativa de la Comunidad de Madrid para poder jugar en Vallecas, ante las dificultades que presenta.

De hecho, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, confirmó en el día de ayer la imposibilidad de que Vallecas acoja el encuentro ante el Espanyol de hoy: "No va a poder ser en el partido del martes, pero vamos a intentar que el siguiente partido sí se pueda disputar".

El Espanyol busca dar un golpe sobre la mesa

Por su parte, el Espanyol buscará su segunda victoria consecutiva y a domicilio, tras la lograda el pasado sábado ante Osasuna en El Sadar. Tras quedarse sin puntos en la visita a la Real Sociedad, los de Manolo González pretender dar un golpe sobre la mesa. Para ello, el técnico se aferra al momento de forma de Roberto Fernández, que firmó un doblete contra los de Luis Miguel Ramis y ya suma cinco tantos en LaLiga EA Sports.

¿A qué hora se juega el partido? Rayo Vallecano - Espanyol

El horario fijado para el Rayo Vallecano - Espanyol de la sexta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 19:00 en horario peninsular y 18:00 en Canarias, de este martes 15 de septiembre.

Rayo No Iniciado - Espanyol

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Rayo Vallecano - Espanyol

El encuentro entre el Rayo Vallecano y Espanyol se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Rayo Vallecano - Espanyol

Además, el Rayo Vallecano - Espanyol podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Beñat San José y el de Manolo González, que viene de ganar ante Osasuna en El Sadar.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Rayo Vallecano - Espanyol, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido enel choque. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Beñat San José y Manolo González, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Rayo Vallecano y Espanyol

Rayo Vallecano: Cárdenas, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa, Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos, Pedro Díaz, Álvaro García, Sergio Camello.

Espanyol: Dmitrovic, Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Hinojo, Edu Expósitov, Gabriel Moscardo, Calatrava, Hernández, Dolan, Roberto Fernández.