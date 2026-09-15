Alavés - Valencia: Alineaciones, horario, y dónde ver en TV el partido de la Jornada 6 de LaLiga

Alavés y Valencia se enfrentan este martes a las 20:00 horas en Mendizorroza en un duelo de realidades opuestas. Los babazorros buscan recuperar el pulso tras su primera derrota del curso, mientras su rival, colista de LaLiga, afronta el partido con Óscar Sánchez en el banquillo y la necesidad urgente de reaccionar

El Deportivo Alavés y el Valencia CF se enfrentan este martes 15 de septiembre en Mendizorroza en un duelo de contrastes. Los de Quique Sánchez Flores quieren volver a ganar tras su primera derrota del curso, mientras que el conjunto valencianista afronta el encuentro como colista y en plena reestructuración.

El Alavés quiere mantener su fortín

Mendizorroza vuelve a ser el escenario de un partido entre semana con el Alavés dispuesto a recuperar las buenas sensaciones. El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores había comenzado la temporada con fuerza y, hasta su visita al Racing de Santander, se mantenía invicto. En casa, el cuadro babazorro se ha mostrado especialmente fiable. El Getafe cayó por 3-0 en la primera jornada como local, mientras que el Villarreal tampoco pudo puntuar tras perder por 1-0. En su tercer encuentro en Mendizorroza llegó otra exhibición ofensiva: un contundente 5-2 frente a Osasuna.

La racha se frenó en la última jornada. El Alavés perdió por 2-1 ante el Racing de Santander en El Sardinero y encajó así su primera derrota de la temporada. Pese al tropiezo, el inicio de curso mantiene la ilusión de una afición que el pasado año sufrió hasta el final para lograr la permanencia. Con 10 puntos de 15 posibles, el Alavés ocupa actualmente la tercera posición de LaLiga EA Sports, empatado a puntos con Sevilla y Atlético de Madrid. Tres victorias, un empate y una derrota dibujan un comienzo que invita al optimismo. Además, Quique Sánchez Flores cuenta con dos de sus principales referencias ofensivas en un buen momento. Lucas Boyé y Mariano Díaz quieren prolongar su buen rendimiento y volver a encontrar el camino del gol ante un Valencia que llega con muchas dudas.

Un Valencia en plena tormenta

La situación del Valencia es muy diferente. El conjunto de Mestalla aterriza en Vitoria como colista de Primera División y con apenas un punto en las cinco jornadas disputadas. El mal inicio ha provocado movimientos importantes en la estructura del club. Carlos Corberán dejó de ser entrenador y Ron Gourlay tampoco continúa en su puesto. En paralelo, Braulio Vázquez ha llegado procedente de Osasuna para asumir la dirección deportiva.

Mientras el club busca estabilidad, Óscar Sánchez se ha hecho cargo del primer equipo de manera interina. El técnico del filial será el encargado de dirigir al Valencia en Mendizorroza en un momento especialmente delicado. Los números reflejan la crisis: una victoria y cuatro derrotas en las cinco primeras jornadas, con solo un punto sumado. El duelo ante el Alavés aparece, por tanto, como una oportunidad para comenzar a cambiar la dinámica.

Alavés - Valencia: horario del partido de LaLiga

El encuentro correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-27 se disputa este martes 15 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio de Mendizorroza.

¿Dónde ver en TV el Alavés - Valencia?

El partido podrá seguirse en directo a través de DAZN LaLiga (M55 O113), disponible en la plataforma DAZN, y también mediante LaLiga TV M2, en Movistar Plus.

Alineaciones Posibles

Deportivo Alavés: Sivera; Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Aleñá; Mariano y Boyé.

Valencia CF: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, De Haas, Gayà; Guerra, Ugrinic; Otorbi, Sato y Hugo Duro.