Ernesto Valverde da una respuesta al Valencia

El 'Txingurri' era el candidato número de Braulio Vázquez para sustituir a Carlos Corberán, pero ha rechazado la posibilidad de volver a Mestalla. Ahora se abre un casting con varios y nuevos nombres sobre la mesa

La bomba que se detonó en el Sánchez-Pizjuán el pasado viernes, con una nueva derrota del Valencia, la cuarta en cinco jornadas de LaLiga, acabó por explotar este pasado domingo. El crédito de Carlos Corberán ya estaba bajo mínimos y el técnico de Cheste acabó siendo finalmente destituido. Pero lo que quizás no se esperaba es que Peter Lim deciera cargarse también a Ron Gourlay, CEO de Fútbol y cabeza visible del proyecto, y a toda su dirección deportiva: Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La sacudida en Mestalla ha sido enorme y el golpe en la mesa ha llegado con la contratación inmediata de Braulio Vázquez, abonando los 290.000 euros de su cláusula de rescisión para llevárselo de Osasuna, donde trabajaba desde 2017. El gallego, por tanto, regresa a un club che en el que ya estuvo entre 2009 y 2013 y nada más llegar le toca tomar una decisión trascendental: la elección del nuevo entrenador.

Al respecto, se ha venido informando de que su candidato número uno era Ernesto Valverde, al que ya contrató mediada la 12/13 para sustituir a Mauricio Pellegrino. Pero el 'Txingurri' ha declinado la oferta valencianista tras las conversaciones mantenidas entre las partes, según ha informado la Cadena Cope. La explicación que ha dado el cacereño, en paro tras abandonar el Athletic a la conclusión de la pasada campaña, es que no quiere volver a entrenar por el momento y por ello ha rechazado también otras importantes propuestas de Europa.

Jagoba Arrasate, a priori en la 'pole'

El nuevo responsable de la planificación che no ha logrado convencer por tanto a su gran objetivo y ahora no le queda más remedio que abrir un casting con otra serie de opciones sobre la mesa. Entre ellas, todo apunta a que el siguiente en la lista es Jagoba Arrasate, con el que Braulio trabajó codo con con codo durante seis temporadas en Osasuna.

Fue el propio técnico vasco el que decidió por fin a su periplo de seis años en El Sadar, pero la relación personal entre ambos sigue siendo magnífica. Además, se encuentra igualmente libre, tras ser destituido el pasado mes de febrero por el Mallorca tras una meritoria primera temporada en Palma.

Mendilibar, Javier Aguirre o Paco López, en la baraja de Braulio

Pero aún hay más balas en la recámara, sin que parezca que los tiros vayan a ir por otro viejo conocido de Braulio como Vicente Moreno, al que tuvo en Osasuna en la 24/25, pues en su caso además sí tiene contrato en vigor con el Al-Rayyan de Qatar hasta 2028. Quien cobra fuerza, por su parte, es José Luis Mendilibar, recién cesado por el Olympiacos griego tras hacer historia.

Junto al ex de Eibar o Sevilla FC, con el que conquistó la Europa League, también se ha apuntado el nombre de otro veterano como Javier Aguirre, que dejó a la selección de México tras el reciente Mundial y tiene sobrada experiencia en LaLiga al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

El azteca, por tanto, es otro de los nombres que están sobre la mesa, sin que se haya contactado directamente aún con ninguno de ellos, como sí se ha hecho con Valverde, añadiendo también Plaza Deportiva la vía de Paco López, ex de Levante, Granada, Cádiz o Leganés, su último equipo.