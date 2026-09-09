Mendilibar, destituido, y quien lo fichó, Cordón, a punto de volver al Olympiacos... y fichar a Imanol Alguacil

El club ateniense anuncia por sorpresa la marcha del entrenador que le ha brindado cuatro títulos (entre ellos, el primero internacional de su historia) en dos años y medio y que también fue el artífice en 2023 de la última Europa League de los nervionenses, cuyo ex director deportivo retorna

El 11 de febrero de 2024 se hacía oficial la contratación por parte del Olympiacos de José Luis Mendilibar, destituido este 9 de septiembre de 2026 después de brindar cuatro títulos en poco más de dos años y medio a los atenienses. La eliminación a manos del NEC Nimega en la última previa de Champions League y la 'condena' a jugar la Europa League ha pesado en demasía para el vasco, artífice de la última Europa League del Sevilla FC en 2023 y, en Grecia, de un triplete nacional (Superleague, Copa y Supercopa) en el año del centenario rojiblanco y de la Conference League 23/24. Por poco no se reencontrará con quien lo reclutó allí, Antonio Cordón.

El de Granja de Torrehermosa, que ofició como director deportivo en El Pireo desde el 1 de junio de 2023 hasta el 3 de julio de 2024 (compaginando, dentro del Grupo Marinakis, sus funciones al final como director global de Deportes también del Rio Ave portugués y el Nottingham Forest inglés), apostó por el de Zaldívar, en paro y sin experiencia internacional alguna, casi un año después de abandonar Nervión, precisamente su siguiente destino, con un 'impasse' en el que no se ocupó directamente de clubes de fútbol, sino de la parte deportiva del holding Five Eleven Capital, que optó a comprar la mayoría accionarial del Sevilla FC junto a Sergio Ramos.

Si Antonio Cordón, responsable directo de la llegada al Olympiacos de José Luis Mendilibar, ha tenido voz y voto en su despido ahora un año antes del final de contrato no ha trascendido, aunque parece inminente su readmisión como máximo responsable de la planificación en el Georgios Karaiskakis. Su primera decisión será la contratación de un sustituto para el vizcaíno, con muchas papeletas para Imanol Alguacil, que rechazó un sondeo nervionense hace algo más de un año para decantarse luego por el Al-Shabab saudí, al que dirigiría solamente 24 encuentros oficiales, pese a firmar dos años por una auténtica millonada.

La verdadera apuesta por Vargas: repetición del listón de Oso

Aunque trascendió que el Olympiacos apostaba fuerte por Rubén Vargas, la eliminación de la UCL y la pérdida de crédito del gran impulsor de este fichaje, José Luis Mendilibar, hizo que los griegos no se acercaran en absoluto a los 15 millones de euros en los que el Sevilla FC tasaba al extremo suizo. Desvela este miércoles 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio que, igual que ocurrió con Joaquín Martínez 'Oso', traspasado finalmente al Estrasburgo por 10 millones y un 10% de una futura venta, los de El Pireo se plantaron en ocho millones, un listón que, si bien se quedó cerca en el caso del carrilero de Torrevieja, apenas superaba la mitad de las expectativas por el helvético.