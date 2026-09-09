El alcalde, que ve "muy complicado" que Betis y Sevilla coincidan en La Cartuja, anuncia inminentes mejoras viales

José Luis Sanz pide a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España las inversiones necesarias, porque, "si no, no hay Mundial", en referencia a la sede hispalense para la magna cita de 2030, al tiempo que prevé condiciones más accesibles para los hinchas béticos en su próximo partido en casa

"No sé si es posible esa coincidencia; el Real Betis tiene un contrato de alquiler con el Estadio de La Cartuja y no sé si eso es compatible. Las obras del Benito Villamarín cogerán ritmo y no creo que haya problema (de coincidencia con el Sevilla FC). Lo veo muy complicado también", aseveraba este miércoles el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un desayuno con los medios de comunicación a tenor del final de etapa de La Vuelta ciclista en la capital hispalense. El regidor salía, así, al paso de las declaraciones en la víspera del presidente nervionense, José María del Nido Carrasco, situando el inicio de la remodelación del Ramón Sánchez-Pizjuán el verano próximo.

"Seguimos igual. El plan de ordenación ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla. Se han realizado alegaciones a dicha aprobación provisional. Estamos pendientes de la aprobación definitiva y nos quedan dos pasos, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, en los que va a seguir trabajando el consejo de administración. A partir de ahí, la fecha era junio de 2027. Tendríamos que llevarlo a una junta general de accionistas para que, por mayoría cualificada, dos tercios de dichos proyectos sean aprobados. Lo que quise decir es que habría que ver si esa ejecución se realizará por nosotros o no, dependiendo de cómo vaya el futuro del club", apuntaba el mandatario blanquirrojo el martes.

"Cuando nosotros lo dejemos, podrán disfrutarlo"

Por su parte, su homólogo verdiblanco, Ángel Haro, ya recelaba recientemente de la conversión del recinto colindante con Santiponce en una especie de Estadio 'Comunale' de Sevilla como el que compartieron Juventus y Torino durante 57 años (entre 1933 y 1990, más otro breve periodo en 2006), el que sigue siendo la casa de Milan e Inter (San Siro o Giuseppe Meazza, sede de ambos lombardos desde 1947). En Italia es común: el Luigi Ferraris (de Génova y Sampdoria desde 1946), el Marcantonio Bentegodi de Verona (durante décadas la casa de Hellas y Chievo)... Luego, Bayern y Munich 1860 coincidieron en el Allianz Arena de 2005 a 2017.

También en Suramérica, pues en Río de Janeiro el Flamengo y el Fluminense juegan en Maracaná, mientras que Atlético Nacional e Independiente de Medellín se hospedan en el Atanasio Girardot desde su inauguración en 1953. "Tenemos nuestra hoja de ruta marcada. Entiendo la situación del Sevilla FC. Ahí está el Estadio de La Cartuja y, cuando nosotros lo dejemos, podrán disfrutarlo, aunque tendrán que pagar una renta como la nuestra, supongo (un millón de euros anual)", asegura el villaverdero. El conflicto estaría en la 27/28, con el Real Betis aún allí y, en teoría, su eterno rival necesitando un exilio. Luego, las obras para el Mundial 2030 complicarían su uso en blanquirrojo.

Accesos mejorados en pocos días

"La Cartuja no tiene un problema de acceso, pues pocos estadios están tan bien comunicados, con la parada del Cercanías de RENFE al lado, con la SE-20 al lado, la SE-30 cerca, muy cerca de la ciudad... La Cartuja sí tiene un problema de permeabilidad, ya que esa parcela no está conectada con esos accesos. Eso es en lo que está trabajando el Ayuntamiento. Hay una serie de viales que tendría que construir la Consejería de Fomento, que no están hechos, y hay otros que sí existen y son los que hay que poner en funcionamiento", explicaba el primer edil de Sevilla, que espera que "para el próximo 17 de septiembre, que es cuando el Real Betis vuelve a jugar en casa (recibe a las 19:00 horas al Getafe CF), esté en mejores condiciones".

Mundial 2030

"Queda mucho por cambiar. Hay mucho atraso", confesaba José Luis Sanz acerca del adecentamiento definitivo tanto del Estadio de La Cartuja como de su entorno para cumplir con las exigencias de la Fifa, ya que el otrora Olímpico de Sevilla es una de las sedes españolas para acoger partidos del Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos, con un arranque puntual en otros países suramericanos. Será necesaria una inversión tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía. "Hay que hacerla, porque, si no, no hay Mundial", sentenciaba el político popular.