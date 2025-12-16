Ángel Haro ve complejo que Betis y Sevilla compartan el Estadio de La Cartuja: "No sé si habrá cabida"

El presidente bético se remite al contrato firmado hasta 2028 para jugar en La Cartuja y duda de que haya cabida para los equipos complicado que haya cabida, a la par que se refi para los dos equipos, tras anunciar el Sevilla la fecha de las obras del estadio,

Ángel Haro atendió a los medios de comunicación tras la Junta General de Accionistas, y dejo afirmaciones trascendentes acerca de asuntos de máximo interés como la posibilidad de que el Betis y el Sevilla coincidieran en La Cartuja al anunciar el club nervionense en la asamblea de ayer que las obras del nuevo Sánchez Pizjuán se iniciarán en junio de 2027. Cabe recordar que el propio mandatario bético anunció hoy que el nuevo Benito Villamarín no estará terminado hasta mayo de 2028.

El mandatario habló claro al respecto y ve complicado que los eternos rivales compartan el Estadio de La Cartuja en el tiempo que coincidan ambas obras, remitiendo al contrato que tienen hasta 2028 para ejercer de local en el recinto cartujano.

Haro, tajante con compartir La Cartuja con el Sevilla

"No sé qué expectativa tiene el Sevilla de tiempos y de obras, yo lo que tengo claro es que tengo un contrato con el Estadio Olímpico y tenemos tranquilidad en cuanto al contrato que tenemos suscrito", señaló el dirigente, que no sabía nada del asunto hasta hace muy poco: "Esa noticia es prácticamente nueva, creo que ayer me dijeron algo, pero ni el Sevilla ha hablado con nosotros ni nadie del Estadio Olímpico". Ante esta situación, sentenció que considera muy difícil dicha convivencia. "No sé si hay cabida en poder estar los dos equipos, yo lo veo complejo", apuntó el villaverdero, que indicó que intentarán que las obras terminen antes de mayo de 2028, fecha límite.

Además, Haro se refirió a la posibilidad de fichar en el mercado invernal. "Todos los mercados los vemos como una oportunidad, pero hay que ser conscientes de las limitaciones, porque hemos gastado hasta nuestro límite. Es un año de plantilla récord y hay que valorarlo. Si surge una oportunidad y se dan las circunstancias, lo valoraremos", explicó el presidente, que no descarta ventas: "Si hay oportunidad de venta que genere plusvalías, la tenemos que considerar. Está claro que hay que cuadrar las cuentas antes de que termine el año".

El presidente, ambicioso con los objetivo, reconoce "una relación muy cercana" con el CTA

Por otro lado, se mostró ambicioso con los objetivos y no quiso entrar demasiado en polémica con los árbitros. "Me gustaría llegar más lejos en Europa League, clasificarnos para competiciones europeas y, por qué no, estar cerquita de lo vivido el año pasado", indicó Haro, que reveló que están en contacto con el CTA y cuando algo les chirría e ponen en contacto para pedir explicaciones.

"Tenemos una relación muy cercana con el CTA. Cuando hay situaciones que no entendemos, se llama. Nos dan las explicaciones correctas. De mí no vais a escuchar un pronunciamiento en contra de alguien. Me atienden de forma correcta. Hay errores, pero el error es parte del árbitro, que realiza una labor complicada. Sí hay que ser muy coherente y que haya una unificación de los criterios", afirmó,